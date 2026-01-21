ETV Bharat / state

46.5 किलो दूध देने वाली कर्ण फ्रिज को मिला ‘देश की गाय’ का दर्जा, किसानों के लिए वरदान

दूध उत्पादन में नया कीर्तिमान : कर्ण फ्रिज गाय की पहचान इसकी अधिक दूध देने की क्षमता है. यह गाय प्रति स्तनपान औसतन 3,550 किलोग्राम दूध देती है. शीर्ष प्रदर्शन करने वाली गाय 305 दिनों में 5,851 किलोग्राम दूध दे चुकी है, जबकि एक दिन में 46.5 किलोग्राम तक दूध देने का रिकॉर्ड भी इसी नस्ल के नाम है. यह उत्पादन देश की अधिकांश स्वदेशी नस्लों से लगभग दोगुना है.

वैज्ञानिक सोच से जन्मी असाधारण नस्ल : कर्ण फ्रिज गाय का विकास एनडीआरआई करनाल में हॉलैंड की प्रसिद्ध दुग्धारू नस्ल होल्स्टीन फ्राइजियन और भारत की मजबूत स्वदेशी नस्ल थारपारकर के व्यवस्थित क्रॉस-ब्रीडिंग से किया गया है. वर्षों की इंटर-से ब्रीडिंग के बाद यह नस्ल अब पूरी तरह स्थिर हो चुकी है और भारतीय परिस्थितियों के लिए तैयार है.

करनाल: करनाल स्थित राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान (NDRI) की वैज्ञानिक उपलब्धि ने भारतीय डेयरी इतिहास में नया अध्याय जोड़ दिया है. दरअसल, एक दिन में 46.5 किलोग्राम दूध देने का रिकॉर्ड बनाने वाली कर्ण फ्रिज गाय को अब आधिकारिक तौर पर देश की गाय का दर्जा मिल गया है.यह सम्मान केवल एक नस्ल को नहीं, बल्कि चार दशकों की वैज्ञानिक तपस्या, आधुनिक ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी और किसानों की भागीदारी को मिला है.

देसी ताकत और विदेशी क्षमता का संतुलन : कर्ण फ्रिज सिर्फ ज्यादा दूध देने वाली गाय नहीं है, बल्कि यह भारतीय मौसम के अनुरूप ढलने में भी पूरी तरह सक्षम है. गर्मी और आर्द्रता सहने की क्षमता, बीमारियों से लड़ने की मजबूत प्रतिरोधक शक्ति और दूध में फैट की मात्रा देसी गायों के बराबर होना, इसे किसानों के लिए बेहद भरोसेमंद बनाता है. काले-सफेद रंग की चमड़ी, कूबड़ की अनुपस्थिति और उष्ण कटिबंधीय परिस्थितियों के प्रति अनुकूलन इसकी खास पहचान है.

किसानों के लिए वरदान बनती कर्ण फ्रिज : हरियाणा और पंजाब में यह नस्ल तेजी से लोकप्रिय हो रही है. करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, कैथल, जींद और यमुनानगर जिलों में किसान इसे बड़े स्तर पर अपना चुके हैं. अब इसकी मांग भारत की सीमाओं से बाहर नेपाल और बर्मा तक पहुंच चुकी है, जो इसकी उपयोगिता और भरोसे को दर्शाती है.

डेयरी आनुवंशिक सुधार में मील का पत्थर : एनडीआरआई के निदेशक डॉ. धीर सिंह के अनुसार, "कर्ण फ्रिज भारत के डेयरी आनुवंशिक सुधार कार्यक्रम में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है. यह नस्ल उच्च दूध उत्पादन और उष्णकटिबंधीय अनुकूलन क्षमता का ऐसा संगम है, जो देसी जेनेटिक संसाधनों के संरक्षण के साथ उत्पादकता बढ़ाने का सशक्त मॉडल प्रस्तुत करती है."

सीमन उपलब्ध, नस्ल सुधार आसान : कर्ण फ्रिज नस्ल का सीमन एनडीआरआई के काउंटर से उपलब्ध है. संस्थान के पास करीब चार लाख डोज का स्टॉक मौजूद है, जिसे बेहद किफायती दाम पर लिया जा सकता है. इस सीमन के माध्यम से पशुपालक अपनी गायों की आने वाली नस्ल को बेहतर बना सकते हैं. विशेष रूप से थारपारकर गाय के लिए इसे अत्यंत प्रभावी माना जा रहा है.

बता दें कि कर्ण फ्रिज गाय भारत की डेयरी क्षमता को नई ऊंचाई देने वाली नस्ल है. यह वैज्ञानिक अनुसंधान, दीर्घकालिक ब्रीडिंग प्रयास और किसानों के सहयोग से संभव हुई एक ऐतिहासिक सफलता है.

