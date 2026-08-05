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कर्मघोंघेश्वर धाम: प्रकृति की गोद में विराजते हैं भोलेनाथ, सावन में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़

ग्राम साल्ही में स्थित कर्मघोंघा जलप्रपात अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है. मध्यप्रदेश से आने वाली सुनहरी नदी का पानी ऊंची चट्टानों से नीचे गिरता है, जिससे बेहद सुंदर झरना बनता है. बारिश के मौसम में यह झरना और भी आकर्षक हो जाता है. चारों ओर हरियाली, पहाड़ और ठंडी हवाएं लोगों को अपनी ओर खींचती हैं.

एमसीबी: सावन का महीना आते ही छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले के ग्राम साल्ही स्थित कर्मघोंघेश्वर धाम आस्था और प्राकृतिक सुंदरता का बड़ा केंद्र बन जाता है. यहां एक ओर भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है, तो दूसरी ओर पहाड़ों से गिरता मनमोहक कर्मघोंघा जलप्रपात. हर साल सावन में हजारों श्रद्धालु और पर्यटक यहां पहुंचकर पूजा-अर्चना के साथ प्रकृति का आनंद लेते हैं.

जलप्रपात के पास करीब 40 साल पुराना कर्मघोंघेश्वर महादेव मंदिर स्थित है. यहां भगवान शिव के दर्शन के लिए पूरे साल श्रद्धालु आते हैं, लेकिन सावन के महीने में सबसे ज्यादा भीड़ रहती है. श्रद्धालु पहले पवित्र कुंड में स्नान करते हैं और फिर भगवान शिव का जलाभिषेक कर सुख-समृद्धि की कामना करते हैं.

सुनहरी नदी का पानी ऊंची चट्टानों से नीचे गिरता है, जिससे बेहद सुंदर झरना बनता है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

यहां भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा करने पर मनोकामनाएं पूरी होने की मान्यता है. इसी विश्वास के कारण छत्तीसगढ़ के अलावा मध्यप्रदेश और आसपास के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं.- पुजारी अनिरुद्ध मिश्रा

हर धर्म के लोग आते हैं

कर्मघोंघेश्वर धाम केवल धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि सामाजिक भाईचारे की भी मिसाल है. यहां हिंदू, मुस्लिम सहित सभी धर्मों के लोग श्रद्धा के साथ पहुंचते हैं. यह स्थान लोगों को एकता और सद्भाव का संदेश देता है. सावन के दौरान बैकुंठपुर, कोरिया, मनेंद्रगढ़, जनकपुर, झगराखांड, सूरजपुर, अंबिकापुर सहित कई क्षेत्रों से श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं. सुबह से शाम तक मंदिर में पूजा-अर्चना और जलाभिषेक का सिलसिला चलता रहता है.

ग्राम साल्ही में स्थित कर्मघोंघा जलप्रपात (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नदियों के संगम से बढ़ता है धार्मिक महत्व

पुजारी बताते हैं कि मंदिर के पास सुनहरी नदी सहित कई नदियों का संगम होता है. यहां का पवित्र कुंड भी श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखता है. कुंड में स्नान करने के बाद भक्त भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं. मंदिर परिसर में माता दुर्गा और हनुमान जी के भी दर्शन होते हैं.

गांव वालों ने मिलकर विकसित किया धाम

कर्मघोंघेश्वर धाम के विकास में स्थानीय ग्रामीणों की बड़ी भूमिका रही है. गांव के लोगों ने वर्षों तक मंदिर की सेवा की और इसके विकास में सहयोग दिया. मंदिर तक पहुंचने वाले मार्ग का निर्माण भी जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों के सहयोग से कराया गया. आज भी ग्रामीण यहां साफ-सफाई और धार्मिक आयोजनों में सक्रिय रहते हैं.

सावन में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पर्यटकों को भी पसंद आ रहा यह स्थल

बिहार के कैमूर जिले से आए पर्यटक मोहम्मद शमीम ने कहा कि यहां का प्राकृतिक सौंदर्य और धार्मिक वातावरण बेहद आकर्षक है. उन्होंने सुझाव दिया कि महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम, बेहतर शौचालय और अन्य सुविधाएं विकसित की जाएं, जिससे यह स्थान देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल हो सके.

अभी भी सुविधाओं की जरूरत

धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के बावजूद यहां अभी कई बुनियादी सुविधाओं की कमी है. बेहतर सड़क, पार्किंग, पेयजल, स्वच्छ शौचालय, महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम, बैठने की व्यवस्था और सुरक्षा जैसी सुविधाएं विकसित होने से यहां आने वाले लोगों को और अधिक सुविधा मिलेगी.

प्रकृति की गोद में विराजते हैं भोलेनाथ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सावन में बढ़ जाता है आध्यात्मिक माहौल

सावन के दौरान मंदिर में "हर-हर महादेव" के जयघोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है. झरने की आवाज और मंदिर की घंटियों की ध्वनि श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक शांति का अनुभव कराती है. कर्मघोंघेश्वर धाम केवल एक मंदिर या जलप्रपात नहीं, बल्कि आस्था, प्रकृति और सामाजिक समरसता का अनोखा संगम है. यही वजह है कि हर साल यहां श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है.