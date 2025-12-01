कर्मघोंघेश्वर धाम: प्रकृति की गोद में बसा पर्यटक स्थल, ठंड के साथ बढ़ रही पर्यटकों की भीड़
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर से 10 किलोमीटर दूर घने जंगल में कर्मघोंघेश्वर धाम बसा है.
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: एमसीबी में कई दर्शनीय स्थल है. जिनमें अमृत धारा, रामदहा जलप्रपात, सीतामढ़ी है. ऐसी ही एक जगह है कर्मघोंघेश्वर धाम. शिव मंदिर और 100 फीट ऊपर से गिरता झरना पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है. जिसे देखने दूर दूर से पर्यटक और श्रद्धालु पहुंचते हैं.
हसिया नदी से करीब 100 फीट ऊपर से गिरता झरना, चारों ओर फैली हरियाली और शांत वातावरण इस स्थान को न सिर्फ खूबसूरत बनाते हैं, बल्कि इसे प्राकृतिक पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण भी बनाते हैं. इन्हीं प्राकृतिक नजारों के बीच स्थित प्रसिद्ध कर्मघोंघेश्वर शिव मंदिर इस स्थल के धार्मिक महत्व को और बढ़ा देता है. श्रद्धालु यहां आकर न सिर्फ प्रकृति का आनंद उठाते हैं बल्कि भगवान शिव के दर्शन कर आध्यात्मिक शांति भी प्राप्त करते हैं.
छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से पहुंचते हैं पर्यटक
छुट्टियों और वीकएंड पर यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ जाती है. साल का आखिरी महीना होने के कारण दिसंबर के महीने में पर्यटक यहां पिकनिक मनाने भी पहुंचते हैं. आसपास के गांवों, शहरों और पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश से भी बड़ी संख्या में परिवार यहां समय बिताने पहुंचते हैं. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, हर किसी के लिए यह स्थान कम खर्च में प्रकृति के बीच अच्छा समय बिताने का आदर्श स्थल बन चुका है.
खूबसूरत जगह लेकिन सुविधाओं की कमी- पर्यटकों की मांग
स्थानीय लोगों और पर्यटकों का कहना है कि कर्मघोंघेश्वर धाम की लोकप्रियता समय के साथ बढ़ती जा रही है, लेकिन सुविधाओं की कमी इसके विकास को रोक रही है. पहले यहां पहुंचने के लिए सड़क नहीं थी लेकिन अब अच्छी सड़क बन गई है. बैठने, विश्राम, सुरक्षा और स्वच्छता जैसी बुनियादी व्यवस्थाओं की कमी है. इस जगह के आसपास कोई सूचना केंद्र, गाइडिंग व्यवस्था या पर्यटक सुविधा केंद्र नहीं है जिससे लोग रास्ते और स्थानों की जानकारी खुद ही अपने स्तर पर जुटाते हैं. झरने के पास सुरक्षा रेलिंग भी नहीं है. जिससे किसी भी हादसे का खतरा बना रहता है.
स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि यहां उचित योजना बनाकर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, तो यह स्थल एमसीबी जिले की पहचान बन सकता है और आसपास के ग्रामीणों को रोजगार भी उपलब्ध हो सकता है. छोटे दुकानदारों, स्थानीय युवाओं और गाइड के लिए भी यह आय का बेहतर साधन बन सकता है.
पहले भी यहां आ चुका हूं. पहले यहां पहुंचने के लिए पगडंडिया थी लेकिन अब सड़क बन गई है. जिससे यहां आने में आसानी हो रही है. यहां महिलाओं के लिए चेजिंग रूम बन जाए तो और अच्छा है -आलम आजमी, सैलानी
रोड बनने के बाद कर्मघोंघेश्वर धाम में लोगों की भीड़ बढ़नी लगी है. हसिया नदी के किनारे यहां शिव मंदिर है -हरगोविंद सिंह कमरो,स्थानीय
कांग्रेस विधायक का आरोप
पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने कर्मघोंघेश्वर धाम तक जाने वाली सड़क का क्रेडिट अपनी सरकार को देते हुए पर्यटन विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य करने का दावा किया. कमरो ने कहा कि विधायक रहने के दौरान उन्होंने कर्मघोंघेश्वर धाम में सड़क और अन्य बुनियादी निर्माण कराए थे लेकिन वर्तमान सरकार पर्यटन क्षेत्र को लेकर गंभीर नहीं है. पूर्व विधायक ने बीजेपी सरकार पर पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र की अनदेखी करने का आरोप लगाया. ये भी कहा कि बीजेपी सरकार में ग्राम पंचायतों से जुड़े मामलों को लेकर भी बार-बार विरोध और धरना-प्रदर्शन की नौबत आ रही है.
हमारी सरकार के दौरान हमें इस क्षेत्र को विकसित किया. अब 12 महीने पर्यटक यहां आते हैं. हमने मनेंद्रगढ़ के कई दर्शनीय स्थल को विकसित किया -गुलाब कमरो, पूर्व विधायक, भरतपुर सोनहत
कर्मघोंघेश्वर धाम में हसिया नदी का पानी 100 फीट ऊपर से गिरता है. मध्य प्रदेश के भी पर्यटक यहां पहुंचते हैं. पिछली सरकार ने यहां सड़क बनवाई. जिला प्रशासक मंदिर क्षेत्रों को विकसित करने का काम कर रहा है -डॉ विनोद पांडेय, जिला नोडल अधिकारी, पर्यटक संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग
कर्मघोंघेश्वर धाम अपनी खूबसूरती और आध्यात्मिक शांति से हर किसी का मन मोह लेता है लेकिन इस धरोहर को सहेजते हुए इसके विकास की दिशा में ठोस कदम उठाने की जरूरत है, ताकि प्रकृति का यह अनमोल उपहार भविष्य में प्रदेश का प्रमुख पर्यटन स्थल बन सके और स्थानीय लोगों के लिए भी नए अवसर पैदा हो.