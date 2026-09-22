कोडरमा में करमा महोत्सव की धूम, करम डाल में रक्षा सूत्र बांधकर बहनों ने अपने भाईयों के लिए की कामना
कोडरमा में करमा महोत्सव का आयोजन किया गया. महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में करम डाल की पूजा करते नजर आई.
Published : September 22, 2026 at 12:46 PM IST
कोडरमा: प्रकृति पर्व करमा की धूम आज शुरू हो गई है. कोडरमा के चंदवारा प्रखंड के जामु खाड़ी मैदान में भी करमा महोत्सव का आयोजन किया गया. जहां पारंपरिक वेशभूषा में विधि विधान से महिलाएं करम डाल की पूजा कर अपने भाई की लंबी उम्र के साथ प्रकृति की रक्षा की कामना करते नजर आई. यह आयोजन घटवार आदिवासी महासभा की ओर से किया गया.
करम डाल में रक्षा सूत्र बांधकर अपने भाई के लंबी उम्र का वरदान मांगती ये महिलाएं करमा उत्सव मनाने में जुटी है. हालांकि करमा उत्सव समाज का हर तबके के लोग मनाते हैं, लेकिन आदिवासी समाज के लिए यह पर्व खासा महत्वपूर्ण है.
करमा महोत्सव को लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया. जहां स्कूली छात्राएं आकर्षक आदिवासी नृत्य पेश की. जबकि करमा महोत्सव में शामिल महिलाएं झूमर के जरिए इस पर्व में और भी रौनक भर दी. मांदर की थाप पर आज हर कोई प्रकृति पर्व के मौके पर झूमते नजर आया और प्रकृति के हरे भरे रहने की कामना की.
कार्यक्रम के आयोजक राजेश सिंह घटवार ने बताया कि जंगल झाड़ के बीच रहते हुए आदिवासी जल जंगल की सुरक्षा में लगे रहते हैं और इस महोत्सव के जरिए अपने भावनाओं को व्यक्त करते हैं.
प्रकृति हरा भरा रहे, अच्छी खेती हो इसी मनोकामना के साथ महिलाएं करम डाल की पूजा की गई और रक्षा सूत्र बांधकर भाई के लंबी आयु के लिए वरदान मांगी.
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