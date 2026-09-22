प्रकृति प्रेम, भाई बहन का प्यार और समुदायिकता का प्रतीक है करम, कंगन से जुड़ी हुई है प्राचीन मान्यता
हजारीबाग में करमा पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है. इस पर्व में कंगन का विशेष महत्व होता है.
Published : September 22, 2026 at 6:42 PM IST
हजारीबाग: करमा पर्व झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, और ओडिशा जैसे राज्यों में मनाया जाने वाला एक प्राचीन प्रकृति और कृषि उत्सव है, जो हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है. यह पर्व प्रकृति प्रेम, भाई-बहन का प्यार और सामुदायिकता का प्रतीक है. इसके साथ ही कंगन से जुड़ी हुई एक प्राचीन मान्यता भी है.
करमा पर्व से जुड़ी प्राचीन मान्यता
करमा पर्व के साथ जुड़ी हुई कई प्राचीन मान्यता प्रचलित है. यह पर्व भाई-बहन के प्रेम का प्रतीक माना जाता है, जबकि दूसरी ओर आदिवासी परंपराओं से जुड़ा है. इसे प्रकृति, वनों और जमीन के प्रति आभार व्यक्त करने के रूप में मनाया जाता है. इस पर्व में करम की डाली को आंगन के बीच में लगाकर पूजा जाता है. वहीं करम की डाली में कंगन चढ़ाया जाता है, यह कंगन कासी से बनाया जाता है, जिसमें 7 गांठ होते हैं.
करमा को भाई मानकर राखी बांधती है बहन
माना जाता है कि जिस तरह से बहन, भाई को राखी बांधती है ठीक उसी तरह बहन करमा को भाई मानकर राखी स्वरूप इसे बांधती है, ताकि करम उसकी जीवनभर रक्षा करें. बहन अपने भाई की सलामती के लिए दिनभर उपवास करती है और रात में पूजा करती है. रातभर बहनें इस दिन सोती भी नहीं है.
सही संतुलन और सच्ची खुशहाली
पर्व से 7 से 9 दिन पहले बहनें टोकरी में सात तरह के अनाज (धान, गेहूं, मक्का आदि) बोकर 'जावा' तैयार करती हैं, जो यह बताता है कि यह पर्व प्रकृति से जुड़ा हुआ है. यह पर्व सिखाता है कि मानव के अच्छे कर्म और प्रकृति के साथ उसका संतुलन ही जीवन में सच्ची खुशहाली लाता है. रातभर मांदर, झांझ और मोहरी की थाप पर करमा नृत्य किया जाता है, जबकि लोग दिन में जंगल से करम की डाली लेकर आते हैं और अपने घर के आंगन में लगाते हैं.
भाई के लिए करमा देवता से आशीर्वाद मांगती हैं बहन
पर्यावरणविद मुरारी सिंह बताते हैं कि यह पर्व प्रकृति प्रेम, भाई-बहन का प्यार और सामुदायिकता का प्रतीक है. बहन-भाई के लिए करमा देवता से आशीर्वाद मांगती है कि भाई का घर हमेशा भरा पूरा रहे, ताकि बहन के लिए हमेशा भाई खड़ा रह सके.
प्रकृति-मानव के संबंध को दर्शाता ये पर्व
भाई-बहन के प्रेम का यह पर्व तब मनाया जाता है, जब खेत हरी-भरी फसलों से लहलहा रहे होते हैं. किसान अच्छी पैदावार और समृद्धि की कामना करते हैं. नि:संदेह यह पर्व प्रकृति के साथ मानव के संबंध को भी दर्शाता है, दूसरी ओर आपसी प्रेम और सामुदायिकता का प्रतीक माना जाता है.
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