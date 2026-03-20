कर्मा एथेनिक रिसोर्ट को लेकर सवाल, विधानसभा में सरकार ने दिया खर्च और रखरखाव का ब्यौरा
छत्तीसगढ़ विधानसभा प्रश्नकाल के दौरान मैनपाट के कर्मा एथेनिक रिसोर्ट पर सवाल पूछा गया.रिसॉर्ट के रखरखाव और निर्माण खर्च पर जानकारी मांगी गई.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 20, 2026 at 1:06 PM IST
रायपुर : छत्तीसगढ़ विधानसभा प्रश्नकाल के दौरान पर्यटन विभाग से जुड़ा एक अहम मुद्दा चर्चा में आया. विधायक रामकुमार टोप्पो ने मैनपाट स्थित कर्मा एथेनिक रिसोर्ट को लेकर सरकार से जानकारी मांगी. विधायक टोप्पो ने सवाल उठाते हुए पूछा कि यह रिसोर्ट किस मद के अंतर्गत विकसित किया गया, इसकी कुल भूमि कितनी है और डीपीआर में किन-किन कार्यों को शामिल किया गया था. इसके साथ ही रामकुमार टोप्पो ने प्रोजेक्ट की कुल लागत और वर्तमान में हो रहे रखरखाव खर्च की भी जानकारी चाही.
मंत्री ने रिसॉर्ट पर दिया जवाब
इस पर जवाब देते हुए पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने बताया कि कर्मा एथेनिक रिसोर्ट मद के तहत विकसित किया गया है. यह रिसोर्ट 8 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है और इसके निर्माण में 21 करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत आई है.
DPR में 25 से अधिक काम शामिल
मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि इस प्रोजेक्ट की डीपीआर में 25 से अधिक कार्य शामिल किए गए थे, जिनमें बुनियादी ढांचा विकास, पर्यटकों के लिए सुविधाएं, आवास व्यवस्था और सौंदर्यीकरण जैसे कार्य शामिल हैं. उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट एक समग्र पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया गया है. वहीं, रिसोर्ट के रखरखाव को लेकर भी जानकारी सामने आई. उसके अनुसार, जनवरी 2026 में इसके मासिक मेंटेनेंस पर 67 हजार 630 रुपये खर्च किए गए.
इस मुद्दे पर सदन में चर्चा के दौरान विपक्ष ने ये सवाल भी उठाए कि क्या इतनी बड़ी लागत से बने प्रोजेक्ट्स से अपेक्षित पर्यटन लाभ मिल रहा है. मैनपाट, जिसे “छत्तीसगढ़ का शिमला” कहा जाता है, पर्यटन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थल है. ऐसे में कर्मा एथेनिक रिसोर्ट जैसे प्रोजेक्ट्स की उपयोगिता और आय-व्यय का समय-समय पर मूल्यांकन जरूरी माना जा रहा है.
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