सरकारी उदासीनता ने छीन ली कर्मा जल स्रोत की पहचान, रास्ता बंद होने से पर्यटकों ने बनाई दूरी
कभी पर्यटन और सिंचाई का केंद्र रहा लातेहार का 'कर्मा चुआं' अब गुमनामी के अंधेरे में खो गया है.
Published : November 19, 2026 at 7:14 PM IST
लातेहार: जिला मुख्यालय से सटे कर्मा चुआं झरना कभी सैलानियों और पिकनिक मनाने वालों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र हुआ करता था. सालों भर बहने वाले इस प्राकृतिक जलस्रोत की खूबसूरती देखने के लिए दूर-दराज से लोग यहां पहुंचते थे. झरने का पानी आसपास के किसानों के लिए भी काफी उपयोगी था. इससे कई एकड़ कृषि भूमि की सिंचाई होती थी. लोगों की मान्यता थी कि यहां स्नान करने से चर्म रोग भी ठीक हो जाते थे. लेकिन समय के साथ यह प्राकृतिक स्थल उपेक्षा का शिकार होता चला गया. आज स्थिति यह है कि कभी पर्यटकों की चहल-पहल से गुलजार रहने वाला कर्माचुआं झरना अपनी पहचान खोता जा रहा है.
यह पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था
दरअसल लातेहार जिला मुख्यालय स्थित डीसी और एसपी आवास से मात्र 400 मीटर की दूरी पर एक प्राकृतिक जल स्रोत है. इस जल स्रोत की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां सालों भर खुद ही जमीन से पानी निकलता रहता है. गर्मी के दिनों में पानी निकलने का रफ्तार अपेक्षाकृत बढ़ जाती है. यही कारण था कि आज से लगभग 20 साल पहले तक कर्मा चुआं का प्राकृतिक झरना स्थानीय लोगों के लिए पर्यटन का मुख्य केंद्र हुआ करता था.
विकास की रफ्तार में पीछे रह गया झरना
लोग खेतों की पगडंडियों पर चलकर यहां पहुंचते थे और पिकनिक भी मानते थे. यहां यह भी मान्यता थी कि यहां का पानी औषधीय गुण से भरा हुआ है. यहां के पानी से स्नान करने पर कई प्रकार के चर्म रोग ठीक हो जाते हैं. इसी कारण यहां नहाने वालों की भी भीड़ लगी रहती थी. परंतु जिला मुख्यालय बनने के बाद यहां विकास कार्य ने जब रफ्तार पकड़ी तो विकास की रफ्तार में लातेहार का सबसे प्रमुख स्थल कर्मा चुआं का झरना पीछे रह गया और उदासीनता का शिकार हो गया.
झरने तक पहुंचने वाला रास्ता जर्जरः सामाजिक कार्यकर्ता
लातेहार के सामाजिक कार्यकर्ता रविकांत पासवान तथा स्थानीय निवासी बृजमल सिंह का कहना है कि सरकारी उदासीनता के कारण झरने तक पहुंचने वाला रास्ता जर्जर हो चुका है. कई जगह रास्ते का अस्तित्व लगभग समाप्त हो गया है. आवागमन की सुविधा नहीं होने के कारण पर्यटकों की आवाजाही भी बंद हो गई है. उचित देखरेख और संरक्षण के अभाव में यह खूबसूरत प्राकृतिक स्थल बदहाली की तस्वीर बनकर रह गया है.
थोड़ी सी कोशिश से, इस झरने को फिर से जीवित किया जा सकताः रविकांत पासवान
सामाजिक कार्यकर्ता रविकांत पासवान का कहना है कि कर्माचुआं झरना लातेहार जिले की एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक धरोहर है. यदि प्रशासन इसके विकास और संरक्षण की दिशा में पहल करे, तो यह जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल हो सकता है. यहां तक पहुंचने के लिए बेहतर रास्ता, बैठने की व्यवस्था, साफ-सफाई और बुनियादी पर्यटक सुविधाएं विकसित करने की जरूरत है. इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा हो सकते हैं.
देखरेख के अभाव में लोग यहां नहीं पहुंच पाते हैंः स्थानीय निवासी
स्थानीय निवासी बृजमल सिंह बताते हैं कि पहले यहां काफी संख्या में लोग पिकनिक मनाने और प्राकृतिक जलस्रोत का आनंद लेने आते थे. झरने का पानी सालों भर उपलब्ध रहता था और आसपास के किसानों को भी इसका लाभ मिलता था. लेकिन अब रास्ते की बदहाली और देखरेख के अभाव में लोग यहां पहुंच नहीं पाते हैं. उन्होंने प्रशासन से इस स्थल की सुध लेने और इसके पुराने स्वरूप को लौटाने की मांग की है.
चिकित्सक भी मानते हैं हो सकता है औषधीय गुण
स्थानीय ग्रामीणों का यह भी दावा है कि झरने के पानी में औषधीय गुण हैं और इसके इस्तेमाल से चर्म रोग सहित कुछ अन्य बीमारियों में लाभ मिलता है. इस संबंध में जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. परमहंस का कहना है प्राकृतिक जलस्रोतों में औषधीय गुण होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. हालांकि उनका कहना है कि किसी भी बीमारी का उपचार प्रमाणित चिकित्सा पद्धति से ही कराना चाहिए.
पर्यटन क्षेत्र के रूप में नहीं हुआ है नोटिफाई
इधर इस संबंध में जिला पर्यटन पदाधिकारी अविनेश कुमार ने कहा कि कर्माचुआं झरना पर्यटन क्षेत्र के रूप में नोटिफाई नहीं है. इस झरना के बारे में अभी तक उन्हें कोई जानकारी भी नहीं है. जानकारी लेकर ही कुछ कहा जा सकता है.
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