ETV Bharat / state

सरकारी उदासीनता ने छीन ली कर्मा जल स्रोत की पहचान, रास्ता बंद होने से पर्यटकों ने बनाई दूरी

वीरान पड़ा कर्मा चुआं झरना ( Etv Bharat )

लातेहार: जिला मुख्यालय से सटे कर्मा चुआं झरना कभी सैलानियों और पिकनिक मनाने वालों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र हुआ करता था. सालों भर बहने वाले इस प्राकृतिक जलस्रोत की खूबसूरती देखने के लिए दूर-दराज से लोग यहां पहुंचते थे. झरने का पानी आसपास के किसानों के लिए भी काफी उपयोगी था. इससे कई एकड़ कृषि भूमि की सिंचाई होती थी. लोगों की मान्यता थी कि यहां स्नान करने से चर्म रोग भी ठीक हो जाते थे. लेकिन समय के साथ यह प्राकृतिक स्थल उपेक्षा का शिकार होता चला गया. आज स्थिति यह है कि कभी पर्यटकों की चहल-पहल से गुलजार रहने वाला कर्माचुआं झरना अपनी पहचान खोता जा रहा है.

यह पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था