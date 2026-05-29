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प्रतिद्वंदियों की अवैध कब्जे की RTI निकालने के बाद भी चुनाव में मिली करारी हार, 419 वोटों के साथ प्रधान पद जीते फतेह सिंह

लेह थाच पंचायत में फतेह सिंह ने जीता प्रधान पद का चुनाव ( ETV Bharat )