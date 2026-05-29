प्रतिद्वंदियों की अवैध कब्जे की RTI निकालने के बाद भी चुनाव में मिली करारी हार, 419 वोटों के साथ प्रधान पद जीते फतेह सिंह
हिमाचल पंचायत चुनाव में प्रधान पद के लिए कर्म सिंह ने अपने प्रतिद्वंदी प्रत्याशी की अवैध कब्जे की जानकारी आरटीआई से निकलवाई थी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 29, 2026 at 10:58 AM IST|
Updated : May 29, 2026 at 11:10 AM IST
सराज: हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव के बीच पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के गृह विधानसभा क्षेत्र की लेहथाच पंचायत एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है. लेह थाच पंचायत में दूसरे चरण में 28 मई को पंचायत चुनाव के लिए मतदान हुआ. जिसमें फतेह सिंह 419 वोटों के साथ प्रधान पद पर जीते हैं. यहां उप-प्रधान को निर्विरोध चुना गया. हालांकि चर्चा का कारण ये है कि जिस प्रत्याशी ने अन्य प्रधान उम्मीदवारों की अवैध कब्जे को लेकर आरटीआई से जानकारी हासिल की थी, वो खुद चुनाव हार गया.
अवैध कब्जे के डर से वापस लिया नाम
गौरतलब है कि लेह थाच पंचायत चुनाव में प्रधान पद के लिए 6 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे थे. उसमें से एक उम्मीदवार कर्म सिंह, जो तहसील कार्यालय में बतौर क्लर्क तैनात थे और अब रिटायर हो गए हैं, उन्होंने अन्य सभी प्रतिद्वंदियों की अवैध कब्जे की आरटीआई निकाली थी, जिसके लिए वो लंबे समय से काम कर रहे थे. जैसे ही कर्म सिंह ने अवैध कब्जे को लेकर आरटीआई के तहत इकट्ठी की जानकारी सामने रखी तो चार उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया.
63 वोटों से चुनाव हारे कर्म सिंह
जिसके चलते प्रधान पद के लिए चुनावी मैदान में सिर्फ फते सिंह और कर्म सिंह ही बचे, बाकि उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस ले लिया. वहीं, 28 मई को ले थाच पंचायत चुनाव के लिए मतदान हुआ, जिसमें प्रधान पद के लिए कुल 792 वोट पड़े, जिसमें से कर्म सिंह को 356, फतेह सिंह को 419 और नोटा को कुल 4 वोट पड़े. 419 वोटों के साथ फतेह सिंह ने प्रधान पद का चुनाव जीत लिया और आरटीआई के जरिए अवैध कब्जे की जानकारी सामने रखने वाले कर्म सिंह 63 वोटों से प्रधान पद का चुनाव हार गए. बता दें कि आरटीआई में फतेह सिंह के खिलाफ किसी अवैध कब्जे की जानकारी नहीं मिली है.
निर्विरोध चुना गया उप-प्रधान
लेह थाच पंचायत में उप-प्रधान पद के लिए चुनाव नहीं हुआ, क्योंकि यहां पर भूपेंद्र ठाकुर को सर्वसम्मति से उप-प्रधान चुन लिया गया है. उप-प्रधान पद के लिए पांच उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था, लेकिन फिर सर्वसम्मति से बाकी चार ने अपना नामांकन वापस ले लिया और भूपेंद्र ठाकुर को निर्विरोध तरीके से लेह थाच पंचायत का उप-प्रधान चुन लिया गया.