गाजीपुर में वकील पर हमला और लूट के बाद कड़कड़डूमा कोर्ट के वकील कल रहेंगे हड़ताल पर
शाहदरा बार एसोसिएशन ने कोर्ट परिसर में 20 मार्च को पुलिसकर्मियों के प्रवेश पर भी रोक लगा दिया है.
Published : March 19, 2026 at 7:46 PM IST
नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर थाना क्षेत्र में एक वकील पर हमला और लूट की घटना के विरोध में कड़कड़डूमा कोर्ट के शाहदरा बार एसोसिएशन ने 20 मार्च को न्यायिक कार्य के बहिष्कार की घोषणा की है. शाहदरा बार एसोसिएशन ने कोर्ट परिसर में 20 मार्च को पुलिसकर्मियों के प्रवेश पर भी रोक लगा दिया है.
शाहदरा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वीके सिंह और सचिव नरवीर डबार के हस्ताक्षर से गुरुवार को जारी हुए नोटिफिकेशन में कड़कड़डूमा कोर्ट के न्यायिक अधिकारियों से आग्रह किया गया है कि 20 मार्च को लिस्टेड मामलों में कोई भी प्रतिकूल आदेश पारित न करें.
शाहदरा बार एसोसिएशन के नोटिस में कहा गया है कि गाजीपुर थाना क्षेत्र में एक वकील पर हमला और लूट की वारदात के एफआईआर तो दर्ज किया गया है, लेकिन थाने के एसएचओ ने आरोपियों को न तो गिरफ्तार किया है और न ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है.
शाहदरा बार एसोसिएशन का आरोप है कि उसने गाजीपुर के एसएसओ से कई बार संपर्क कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. लेकिन हर बार एसएचओ कोई न कोई बहाना बनाकर समय ले लेते हैं और इस तरह आरोपियों को बचाने का ही काम कर रहे हैं.
शाहदरा बार एसोसिएशन का कहना है कि इसके पहले मयूर विहार थाने के क्षेत्राधिकार में एक वकील को गोली से मारने की कोशिश की गई. संबंधित वकील को गोली भी लगी, लेकिन अभी तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है. कई थानों में पुलिसकर्मी वकीलों के साथ बदतमीजी की जाती है और वकील की ओर से शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई नहीं की जाती है.
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