कारगिल युद्ध के सिपाही रहे खजान सिंह का छलका दर्द - बेटे के लिए सीएम योगी से लगाई इंसाफ़ की गुहार
खजान सिंह बताते हैं कि उन्होंने एयरफोर्स में नौकरी की, देश की सेवा की. 11 माह पहले उनके बेटे की हत्या की गई थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 2:25 PM IST
मेरठ: मेरठ के कैंट एरिया में आज पूर्व सैनिक रैली है. इस रैली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत कर रहे हैं. उससे पहले यहां तमाम ऐसे सीनियर सिटिजन पहुंच रहे हैं, जो, देश की सेवा में अपना योगदान दे चुके हैं.
तीनों सेनाओं में रह चुके ऐसे पूर्व सैन्य अधिकारी पूर्व सैनिक यहां पहुंच रहे हैं. लगभग 3000 से भी ज्यादा की संख्या में मेरठ सहित आसपास के जिलों से यहां पूर्व सैनिक पहुंचे हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां उनसे संवाद करने वाले हैं, वीर नारियों का भी सम्मान किया जाएगा.
देश की खातिर अपने प्राण न्योछावर करने वाले परिवार के सदस्यों को भी सम्मान किया जाएगा. वहीं, कुछ ऐसे लोग भी यहां पहुंचे हैं जो अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, जिनकी कोई कहीं नहीं सुन रहा है. ऐसे ही खजान सिंह गाजियाबाद से आए हैं. अपने इकलौते बेटे को खो चुके खजान का आरोप है कि उनकी पीड़ा कोई नहीं समझ रहा. लगभग 11 माह पहले उनके बेटे की हत्या की गई थी.
सीएम योगी से मिलने को पूर्व सैनिक आतुर हैं. वहीं गाजियाबाद में रहने वाले खजान सिंह भी उन्हीं में से एक है खजान सिंह बताते हैं कि उन्होंने एयरफोर्स में नौकरी की, काफी समय तक देश की सेवा की. उसके बाद उन्होंने शिक्षण कार्य शुरू किया, लेकिन जहां वे शिक्षण कार्य करते थे. वहां कुछ इस तरह की गतिविधियां हो रही थी, जिनका विरोध किया. इसी दौरान उनके इकलौते बेटे की हत्या कर दी गई.
उनका कहना है कि वह थाने चौकी से लेकर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक के दरबार में इंसाफ की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिला.
उन्होंने कहा कि वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आज फिर इस उम्मीद से यहां मिलने आए हैं. उनका कहना है कि एक बार तो खुद डिप्टी सीएम बृजेश पाठक से जब अपने बेटे की हत्या के मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने गए, तो डिप्टी सीएम ने खुद भी कमिश्नर को फोन किया था और कमिश्नर ने आश्वासन दिया था. साथ ही यह भी कहा था कि जो आरोपी हैं, उनकी गिरफ्तारी की गई है, लेकिन जब वह लौट के आए, तो वह बात झूठी निकली.
खजान सिंह एयरफोर्स से रिटायर्ड, कारगिल युद्ध में भी रहे शामिल
वह बताते हैं कि बेटा बहुत होनहार था, IIT के लिए तैयारी कर रहा था, मां ने दही लेने के लिए उसे भेजा था. हेलमेट लगाकर वह गया था, लेकिन 10 मिनट बाद उसकी डेड बॉडी मिली थी. गवाह भी हैं. गवाहों ने बयान भी दिए थे कि उसे गोली मारी गई, जिसके बाद मुकदमा भी लिखा गया, लेकिन 6 महीने मुकदमा दर्ज करने में लगे. मुकदमा दर्ज करने के बावजूद भी आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी.
वह कहते हैं कि उन्हें इंसाफ चाहिए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस कार्यक्रम में इसीलिए आए हैं. सैनिक कल्याण बोर्ड के अफसर ने भी उन्हें भरोसा दिलाया है कि वह उनकी बात को सीएम योगी तक पहुंचाएंगे.
बहरहाल अभी उन्हें यह उम्मीद है कि आज उनकी समस्या का कुछ समाधान हो सकता है. तमाम ऐसे दस्तावेज़ भी दिखाते हैं, जो उनकी बातों की पुष्टि करते हैं और किन-किन अफसर से लेकर किन-किन नेताओं तक उन्होंने जाकर इंसाफ के लिए गुहार लगाए हैं. वह तमाम साक्ष्य साथ लेकर लगातार अलग-अलग जगह जा रहे हैं.