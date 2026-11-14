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कारगिल युद्ध के सिपाही रहे खजान सिंह का छलका दर्द - बेटे के लिए सीएम योगी से लगाई इंसाफ़ की गुहार

कारगिल युद्ध के सिपाही रहे खजान सिंह का छलका दर्द. ( ईटीवी भारत )

मेरठ: मेरठ के कैंट एरिया में आज पूर्व सैनिक रैली है. इस रैली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत कर रहे हैं. उससे पहले यहां तमाम ऐसे सीनियर सिटिजन पहुंच रहे हैं, जो, देश की सेवा में अपना योगदान दे चुके हैं.

तीनों सेनाओं में रह चुके ऐसे पूर्व सैन्य अधिकारी पूर्व सैनिक यहां पहुंच रहे हैं. लगभग 3000 से भी ज्यादा की संख्या में मेरठ सहित आसपास के जिलों से यहां पूर्व सैनिक पहुंचे हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां उनसे संवाद करने वाले हैं, वीर नारियों का भी सम्मान किया जाएगा.

कारगिल युद्ध के सिपाही रहे खजान सिंह का छलका दर्द. (ईटीवी भारत) देश की खातिर अपने प्राण न्योछावर करने वाले परिवार के सदस्यों को भी सम्मान किया जाएगा. वहीं, कुछ ऐसे लोग भी यहां पहुंचे हैं जो अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, जिनकी कोई कहीं नहीं सुन रहा है. ऐसे ही खजान सिंह गाजियाबाद से आए हैं. अपने इकलौते बेटे को खो चुके खजान का आरोप है कि उनकी पीड़ा कोई नहीं समझ रहा. लगभग 11 माह पहले उनके बेटे की हत्या की गई थी. सीएम योगी से मिलने को पूर्व सैनिक आतुर हैं. वहीं गाजियाबाद में रहने वाले खजान सिंह भी उन्हीं में से एक है खजान सिंह बताते हैं कि उन्होंने एयरफोर्स में नौकरी की, काफी समय तक देश की सेवा की. उसके बाद उन्होंने शिक्षण कार्य शुरू किया, लेकिन जहां वे शिक्षण कार्य करते थे. वहां कुछ इस तरह की गतिविधियां हो रही थी, जिनका विरोध किया. इसी दौरान उनके इकलौते बेटे की हत्या कर दी गई. a (a) उनका कहना है कि वह थाने चौकी से लेकर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक के दरबार में इंसाफ की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिला.