ETV Bharat / state

शहीद पार्क में कारगिल 'हीरो' मेजर राजेश अधिकारी की नहीं लगी मूर्ति, पूर्व सैनिकों में गहरा आक्रोश

महावीर चक्र विजेता मेजर राजेश अधिकारी ( फाइल फोटो- Army/ETV Bharat )

कौन थे मेजर राजेश अधिकारी? गौर हो कि राजेश अधिकारी का जन्म साल 1970 में 25 दिसंबर को नैनीताल में हुआ था. राजेश की स्कूली शिक्षा नैनीताल के बिशप शाॅ, सेट जोसफ और राइंका से हुई. जिसके बाद उन्होंने नैनीताल के डीएसबी कॉलेज से बीएससी की. इसी बीच उनका चयन आईएमए यानी भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के लिए हो गया.

मेजर राजेश अधिकारी की मूर्ति स्थापित न होने पर पूर्व सैनिकों में रोष: शहीद पार्क में महावीर चक्र विजेता मेजर राजेश अधिकारी की मूर्ति न लगने पर रामनगर क्षेत्र के पूर्व सैनिकों में भारी रोष है. उनका कहना है कि यह केवल एक मूर्ति का मामला नहीं, बल्कि बलिदानी सैनिकों के सम्मान और स्मृति का प्रश्न है. पूर्व सैनिकों ने इसे शहीदों का साफतौर पर अपमान बताया है.

रामनगर: कारगिल युद्ध के अमर शहीद और महावीर चक्र विजेता मेजर राजेश अधिकारी की मूर्ति आज तक रामनगर के लखनपुर स्थित शहीद पार्क में स्थापित नहीं हो पाया है. जो स्थानीय प्रशासन की संवेदनहीनता पर गंभीर सवाल खड़े करता है. शहीद पार्क में मेजर राजेश अधिकारी के नाम से चबूतरा तो बनाया गया है, लेकिन सालों बाद भी वहां केवल एक सरिया खड़ा है, जो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवान की उपेक्षा का प्रतीक बन गया है.

राजेश में स्कूल के समय से ही सेना के प्रति जब्जा भरा था. यही उन्हें प्रतिष्ठित भारतीय सैन्य अकादमी ले आया. 11 दिसंबर 1993 को राजेश सिंह अधिकारी भारतीय सैन्य अकादमी से ग्रेनेडियर में कमीशन हुए. मेजर राजेश अधिकारी 18 ग्रेनेडियर्स रेजीमेंट के अधिकारी थे. जिन्होंने 30 मई 1999 को कारगिल युद्ध के दौरान द्रास सेक्टर की तोलोलिंग चोटी पर दुश्मन के कब्जे वाले बंकरों पर साहसिक हमला किया.

गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने अंतिम सांस तक दुश्मन से मुकाबला किया और मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए. उनकी अदम्य साहस एवं वीरता के लिए भारत सरकार ने राजेश को मरणोपरांत देश के दूसरे सर्वोच्च सैन्य सम्मान 'महावीर चक्र' से सम्मानित किया. उनके जीवन और शौर्य पर आधारित कई फिल्में भी बन चुकी हैं, जो देश-विदेश में सराही गई.

क्या था कारगिल युद्ध (फोटो- ETV Bharat GFX)

उत्तराखंड पूर्व सैनिक लीग रामनगर एवं हेमपुर के अध्यक्ष सूबेदार मेजर नवीन चंद्र पोखरियाल ने बताया कि हर साल स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अवसर पर सरिए के ऊपर अस्थायी रूप से राइफल व लोहे की टोपी रखकर औपचारिकता निभाई जाती है, जिन्हें कार्यक्रम के बाद हटा लिया जाता है. उन्होंने कहा कि कई बार नगरपालिका से स्थायी व्यवस्था की मांग की गई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई.

कारगिल युद्ध में जिलेवार शहीद जवान (फोटो- ETV Bharat GFX)

उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि शहीद पार्क में असामाजिक तत्वों की ओर से प्रतिमाओं के सामने गंदगी आदि फेंके जाते हैं, जिससे शहीदों के परिजन और पूर्व सैनिक आहत होते हैं. G 20 के दौरान शहीदों की प्रतिमाओं के सामने बड़ा विज्ञापन बोर्ड लगाए जाने का भी उन्होंने विरोध किया था, जिसे मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद हटाया गया.

सैनिकों को मिले पदक (फोटो- ETV Bharat GFX)

पूर्व सैनिकों ने मांग की है कि मेजर राजेश अधिकारी की प्रतिमा जल्द स्थापित की जाए. सभी बलिदानी सैनिकों के स्मारकों का पुनर्निर्माण हो, सुरक्षा के लिए लोहे की जाली और सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं. पूर्व सैनिकों ने शासन प्रशासन से मामले की सुध लेने की गुहार लगाई है.

"यह मामला मेरे कार्यकाल से पहले का है. शहीद पार्क के पुनर्निर्माण की योजना प्रस्तावित है, जिसमें सभी स्वतंत्रता सेनानियों, राज्य आंदोलनकारियों और बलिदानी सैनिकों की मूर्तियां एक साथ स्थापित की जाएगी. योजना के तहत मेजर राजेश अधिकारी की मूर्ति भी लगाई."- आलोक उनियाल, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद रामनगर

ये भी पढ़ें-