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तीन दिनों तक दुश्मनों से लड़ते रहे मेजर चंद्रभूषण द्विवेदी, पढ़ें कागरिल हीरो की कहानी

शहीद मेजर चंद्रभूषण के नाम पर सीतामढ़ी में कारगिल चौक बना है, लेकिन उनके पैतृक गांव में सरकारी घोषणाएं आज भी अधूरी हैं.

Major Chandrabhushan Dwivedi
मेजर चंद्रभूषण द्विवेदी का स्मारक उपेक्षित (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 27, 2026 at 5:27 PM IST

7 Min Read
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शिवहर: देश के लिए प्राण न्योछावर करने वाले वीर सपूतों को नमन करने की बातें हर साल कारगिल विजय दिवस पर दोहराई जाती हैं, लेकिन बिहार के शिवहर स्थित शहीद मेजर चंद्रभूषण द्विवेदी के पैतृक गांव में यह श्रद्धांजलि सिर्फ शब्दों तक सिमट कर रह गई है.

टाइगर हिल पर हुए शहीद: अनदेखी और लापरवाही का आलम कुछ ऐसा है कि शहीद का स्मारक आज तक न तो जाने लायक रास्ते से जुड़ पाया और न ही सरकार की घोषणाओं का असल अमल देख पाया. 2 जुलाई 1999 को टाइगर हिल पर लड़ते हुए शहीद हुए मेजर द्विवेदी की कुर्बानी, प्रशासनिक फाइलों में आज भी अधूरे वादों के बोझ तले दबी है.

तीन दिन तक मोर्चे पर डटे रहे: मेजर चंद्रभूषण द्विवेदी का जन्म 2 जनवरी 1961 को शिवहर जिले के पुरनहिया प्रखंड स्थित बखार चंडिहा गांव में हुआ था. वर्ष 1970 में उनका चयन सैनिक स्कूल, तिलैया में हुआ. वर्ष 1982 में एनडीए की परीक्षा उत्तीर्ण कर मेजर द्विवेदी ने भारतीय सेना में प्रवेश लिया. वीरता और कर्तव्यनिष्ठा के दम पर उन्होंने सेना में विशिष्ट पहचान बनाई. कारगिल युद्ध के द्रास सेक्टर में लगातार तीन दिन तक दुश्मनों से लोहा लेते हुए वे शहीद हो गए.

परिवार के लिए गर्व और भावुकता का विषय: कारगिल युद्ध में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले मेजर द्विवेदी की याद आज भी परिवार के लिए गर्व और भावुकता दोनों का विषय है. बड़े भाई श्याम सुंदर द्विवेदी का कहना है कि उनके फर्ज और बलिदान ने न सिर्फ उन्हें बल्कि पूरे परिवार को समाज में एक अलग पहचान दिलाई है. "मेजर साहब का परिजन हूं"- यही परिचय काफी है.

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मेजर चंद्रभूषण द्विवेदी का परिवार (ETV Bharat)

मिलता है विशेष सम्मान: परिवार के सदस्यों ने बताया कि आज भी किसी भी सरकारी दफ्तर में जाने पर जैसे ही शासन-प्रशासन को यह जानकारी मिलती है कि वे मेजर चंद्रभूषण द्विवेदी के परिजन हैं, विशेष सम्मान मिलता है. हाल ही में जिला कलेक्टर कार्यालय जाने का अनुभव साझा करते हुए बड़े भाई श्याम सुंदर द्विवेदी ने बताया कि जैसे ही अधिकारियों को पता चला कि मेजर साहब का बड़े भाई हूं, कागजी काम के लिए तुरंत अंदर बुला लिया गया.

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'बिहारियों का शौर्य' पुस्तक में वर्णित मेजर द्विवेदी की शौर्य-गाथा (ETV Bharat)

"अभी 'बिहारियों का शौर्य' किताब का अध्ययन कर रहे हैं,उसमें मेजर द्विवेदी के बलिदान का विस्तृत जिक्र है. किस तरह मोर्चे पर डटे रहकर वे शहीद हुए, इसका पूरा ब्योरा उसमें दर्ज है." - श्यामसुंदर द्विवेदी, शहीद मेजर के बड़े भाई

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श्यामसुंदर द्विवेदी, शहीद मेजर के बड़े भाई (ETV Bharat)

'देवर नहीं, बेटा मानते थे': मेजर साहब की भाभी ने उनके स्वभाव को याद करते हुए बताया कि वे बेहद सरल स्वभाव के थे. हम उन्हें देवर नहीं बल्कि बेटे की तरह मानते थे. उनके सम्मान और स्नेह का जिक्र करते हुए भाभी ने बताया कि उनके बारे में कोई कुछ भी कहे मेजर साहब यह कभी बर्दाश्त नहीं करते थे. फिलहाल वे सीतामढ़ी में परिवार के साथ रहती हैं और बीच-बीच में गांव आती-जाती रहती हैं.

दिल्ली में रहता है परिवार: शहादत के बाद मेजर द्विवेदी की पत्नी भावना द्विवेदी को पेट्रोल पंप का आवंटन मिला. वे अब दिल्ली के द्वारका सेक्टर 12 स्थित कारगिल आवास में अपनी दोनों बेटियों नेहा और दीक्षा के साथ रहती हैं. एक मुंबई में डॉक्टर के तौर पर कार्यरत हैं और साथ ही किताबें भी लिखती हैं, जबकि दूसरी दिल्ली में पत्रकार के रूप में सेवाएं दे रही हैं.

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मेजर चंद्रभूषण द्विवेदी के बड़े भाई व भाभी (ETV Bharat)

शहीद मेजर का स्मारक उपेक्षित: शहीद मेजर चंद्रभूषण द्विवेदी के पैतृक गांव में स्थापित उनका स्मारक आज उपेक्षा का शिकार है. स्मारक स्थल तक जाने के लिए आज तक उचित रास्ता तक नहीं बन पाया है. तत्कालीन विधायक अजीत कुमार झा ने विधायक निधि से राशि उपलब्ध कराकर स्मारक का निर्माण करवाया था. लेकिन परिवार के मुताबिक उनका ये स्मारक भी फिलहाल जर्जर हालत में है.

शहीद के भाई को मलाल: शहीद मेजर चंद्रभूषण के भाई श्यामसुंदर द्विवेदी कहते हैं कि शहादत दिवस सहित अन्य अवसरों पर भी अब कोई प्रशासनिक अधिकारी वहां जाना उचित नहीं समझता, सिर्फ किसी तरह खानापूर्ति कर दी जाती है. उन्हें इस प्रशासनिक उपेक्षा का गहरा मलाल है.

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मेजर चंद्रभूषण द्विवेदी का पार्थिव शरीर लाते साथियों की फोटो (ETV Bharat)

कारगिल विजय दिवस पर सम्मान: श्यामसुंदर कहते है कि इस उपेक्षा के बावजूद, हर वर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस पर परिवार वहां जरूर पहुंचता है और पुष्पांजलि अर्पित करता है, चाहे कोई और जाए या न जाए. हालांकि उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, मुखिया स्मारक स्थल पर पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित करते हैं.

घोषणाओं पर अमल नहीं: श्यामसुंदर के मुताबिक मेजर साहब की शहादत के बाद राज्य सरकार ने कई घोषणाएं कीं, पर एक भी पूरी नहीं हो सकी. न तो उनके गांव स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय का नामकरण उनके नाम पर हुआ, न ही गांव की सड़क को उनका नाम दिया गया.

सरकारी घोषणाओं को पूरा करना तो दूर, सरकार और प्रशासन शहीद को याद रखना भी मुनासिब नहीं समझते."- श्यामसुंदर द्विवेदी, शहीद मेजर के बड़े भाई

विद्यालय की स्थापना नहीं: परिजनों ने बताया कि परिवार ने पैतृक गांव बखार चंडिहा में उनके नाम पर बालिका उच्च विद्यालय (गर्ल्स हाई स्कूल) की स्थापना के लिए दो एकड़ भूमि देने की पेशकश भी की थी, पर वर्षों बाद भी विद्यालय की स्थापना नहीं हो सकी. पुरनहिया प्रखंड के बसंतपट्टी चौक पर उनके नाम पर स्मारक बनाए जाने की घोषणा भी अब तक अधूरी है.

शहीद के नाम पर खेल मैदान: ग्रामीण कुश द्विवेदी ने बताया कि अब द्वारका सेक्टर 12 स्थित कारगिल आवास में ही परिवार के सभी सदस्य रहते हैं. मेजर साहब की दोनों बेटियों में से एक डॉक्टर हैं और दूसरी पत्रकार. उनके भाई कभी-कभार ही गांव आते हैं, शेष समय सभी बाहर ही रहते हैं. गांव में फिलहाल उनके नाम पर केवल एक खेल मैदान बना है.

स्मृतिशेष के तौर पर बना कारगिल चौक: मेजर द्विवेदी के भाई श्यामसुंदर द्विवेदी और भाभी आशा द्विवेदी की चार संतानें हैं. शहीद की स्मृति में सीतामढ़ी जिले में एक चौक का नामकरण भी किया गया है, जो आज "कारगिल चौक" के नाम से जाना जाता है. यह उनकी शहादत को मिली उन गिनी-चुनी स्थायी पहचानों में से एक है, जबकि पैतृक गांव में प्रस्तावित स्कूल और सड़क जैसी कई अन्य घोषणाएं आज तक अधूरी है.

कारगिल युद्ध की पृष्ठभूमि: मई 1999 में जब पाकिस्तान ने द्रास सेक्टर के रणनीतिक पहाड़ी इलाकों पर कब्जा जमा लिया था. इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच लगभग दो महीने तक कारगिल युद्ध जिले के द्रास कस्बे में लड़ा गया था. 500 से अधिक सैनिकों के बलिदान के बाद भारतीय सेना ने 26 जुलाई को इन इलाकों पर पुनः कब्जा कर विजय की घोषणा की.

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