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महज 19 की उम्र में 28 दुश्मनों को किया ढेर, कारगिल युद्ध में इतिहास रचने वाले अरविंद पांडेय की गाथा

शहीद भाई की बहादुरी पर गर्व: संजय पांडेय ने भावुक होकर कहा कि उनका भाई सिर्फ दो साल ही देश की सीमा पर सेवा कर पाया. लेकिन युद्ध के दौरान उसने जिस बहादुरी और जांबाजी से दुश्मनों का सामना किया, उस पर आज पूरे परिवार और देश को हमेशा गर्व रहेगा.

"महज 19 साल की उम्र में उनकी यह इच्छा पूरी हुई. उनकी भर्ती भारतीय सेना की बिहार रेजिमेंट प्रथम बटालियन में की गई. इसके बाद उन्होंने दानापुर में अपनी कठिन मिलिट्री ट्रेनिंग पूरी की. प्रशिक्षण समाप्त होते ही उन्हें कारगिल युद्ध के द्रास सेक्टर भेजा गया. वहां लड़ते-लड़ते शहीद हो गए." - संजय पांडेय, शहीद अरविंद पांडेय के बड़े भाई

बचपन से सेना में जाने का था सपना: शहीद के बड़े भाई संजय पांडेय ने गर्व से बताया कि अरविंद की बचपन से ही इच्छा थी कि सेना में जाकर देश की सेवा करें. उनका एकमात्र सपना भारतीय सेना की वर्दी पहनना और भारत माता की सीमाओं की रक्षा करना था. वे इसके लिए बेहद समर्पित थे.

शहादत के बाद बदला नाम: कारगिल युद्ध में उनकी शहादत के बाद इस गांव को एक नई पहचान मिली. देश के लिए उनके सर्वोच्च बलिदान के सम्मान में आज इस गांव को अरविंद भटिया के नाम से जाना जाता है. ईटीवी भारत की टीम अरविंद नगर भटिया में पहुंची जहां की मिट्टी से निकलकर बिहार रेजिमेंट के जांबाज जवान अरविंद कुमार पांडेय ने जान की बाजी लगा दी.

यह गौरवशाली तस्वीरें पूर्वी चंपारण जिले के रामगढ़वा प्रखंड के अंतर्गत आने वाले मंगलपुर पंचायत स्थित अरविंद नगर भटिया गांव की हैं. इसी ऐतिहासिक गांव में ईश्वर चंद्र पांडेय और स्वर्गीय सुनैना देवी के घर वीर सपूत अरविंद कुमार पांडेय का जन्म हुआ था. ईश्वर चंद्र पांडेय के चार बेटों में अरविंद कुमार पांडेय दूसरे नंबर के थे.

इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में नाम: कारगिल विजय की गाथा जब भी लिखी जाएगी, उसमें पूर्वी चंपारण के उस वीर सपूत का नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज रहेगा. जिसने महज 19 साल की उम्र में मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्योछावर कर दिए.

दुश्मनों पर भारी पड़ा वीर: 29 मई 1999 को बिहार रेजिमेंट के सिपाही अरविंद कुमार पांडेय ने युद्ध के मैदान में अद्भुत साहस का परिचय दिया. उन्होंने दुश्मनों का डटकर मुकाबला किया. अकेले लड़ते-लड़ते उन्होंने 28 घुसपैठियों को मौत के घाट उतार दिया. आखिरकार मातृभूमि की रक्षा में लड़ते-लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए.

मोतिहारी: साल 1999 में कारगिल युद्ध अपने चरम पर था. द्रास सेक्टर की टोलोलिंग पहाड़ी पर पाकिस्तानी घुसपैठियों ने पूरी तरह कब्जा जमा रखा था. इस रणनीतिक पहाड़ी को दुश्मनों से मुक्त कराने की बेहद कठिन जिम्मेदारी भारतीय सेना की बिहार रेजिमेंट को सौंपी गई थी.

शहादत की खबर से गमगीन हो गया था गांव: जब वीर जवान अरविंद कुमार पांडेय की शहादत की आधिकारिक खबर भटिया गांव पहुंची, तो पूरे इलाके में गहरा मातम छा गया. चारों तरफ आंसू थे, लेकिन साथ ही हर किसी के मन में इस बात का गर्व भी था कि उनके गांव का बेटा देश के लिए अमर हो गया.

यादों के सहारे जीते पिता: शहीद के बुजुर्ग पिता ईश्वर चंद्र पांडेय आज भी इसी गांव में रहते हैं. वे अपने बहादुर बेटे की वीर गाथाओं और पुरानी यादों के सहारे अपना जीवन बिता रहे हैं. उनका सीना आज भी बेटे की बहादुरी को याद कर गर्व से चौड़ा हो जाता है.

नेताओं और अफसरों की बेरुखी: हर साल 29 मई को शहीद के परिवार वाले और सभी ग्रामीण अपने स्तर पर गांव में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करते हैं. हालांकि, स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि इस महत्वपूर्ण शहीद दिवस पर जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी शायद ही कभी देखने को मिलती है.

अरविंद पांडेय की शहादत के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी उनके गांव भटिया पहुंचीं. उस समय बिहार में लालू यादव के नेतृत्व वाली सरकार थी. सरकार द्वारा पीड़ित परिवार को तुरंत आर्थिक सहायता दी गई और गांव के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं.

सरकारी घोषणा के तहत शहीद के बड़े भाई संजय पांडेय को स्थानीय प्रखंड कार्यालय में सरकारी नौकरी दी गई. इसके साथ ही परिवार को आजीविका के लिए एक पेट्रोल पंप आवंटित किया गया. आने वाली पीढ़ियां इस वीर सपूत को याद रखें, इसलिए गांव का नाम बदला गया.

गांव के विकास का अधूरा वादा: इसके साथ ही शहीद के नाम पर भव्य स्मारक बनाने, पूरे गांव को आदर्श पंचायत बनाने, सभी गरीब परिवारों को पक्का आवास देने और भटिया से रामगढ़वा तक पक्की सड़क बनाने का बड़ा वादा किया गया था ताकि गांव का पूरी तरह विकास हो सके.

27 साल बाद भी सुविधाएं गायब: ग्रामीण किशन देव चौबे बताते हैं कि 'तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने यहां आकर भव्य स्मारक और सड़क बनाने का वादा किया था. लेकिन शहादत के 27 साल बीत जाने के बाद भी आज स्मारक पूरी तरह अधूरा है और गांव कई बुनियादी सुविधाओं से वंचित है.'

"आज शहीद अरविंद पांडेय के नाम पर बना स्मारक केवल चारों ओर खड़े ईंट और सीमेंट के पिलरों तक ही सीमित है. वहां न तो शहीद की कोई प्रतिमा है, न कोई भव्य स्मृति स्थल है और न ही ऐसा परिसर जो नई पीढ़ी को प्रेरित कर सके." -किशन देव चौबे, ग्रामीण

अस्पताल और स्कूल का सपना टूटा: संजय पांडेय ने कहा कि सरकार ने जो आर्थिक सहायता और नौकरी दी, उसके लिए हम आभारी हैं. लेकिन पिताजी की अंतिम इच्छा थी कि अरविंद के नाम पर एक अच्छा स्मारक, स्कूल या अस्पताल बने. शहादत के 27 साल बाद भी सम्मान का वह वादा अधूरा है.

अधूरा स्मारक स्थल (ETV Bharat)

बिहार के 18 जवान हुए थे शहीद: 1999 में मई-जुलाई तक भारत-पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर के कारगिल सेक्टर में युद्ध हुआ था. 26 जुलाई 1999 को भारत ने जीत हासिल की थी. इस दौरान भारत के 527 जवान शहीद हुए थे, जब्कि 1363 जवान घायल हुए थे. बिहार रेजिमेंट के 18 वीर सैनिक शामिल थे, जिन्होंने देश के लिए जान दे दी. इसी में अरविंद पांडेय भी थे.

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