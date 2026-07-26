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कारगिल युद्ध: सीने में खाई 6 गोलियां, फिर भी पाक बंकर पर तिरंगा फहराकर ही अमर हुआ भोजपुर का यह लाल

सेना मेडल से हुए सम्मानित: रामप्रसाद सिंह ने आगे बताया कि नागालैंड में उग्रवादियों के खिलाफ बेहतरीन ऑपरेशन चलाने के लिए उन्हें 'सेना मेडल' भी मिला था. कारगिल की जंग छिड़ने पर उनकी टीम को 18 हजार फुट की ऊंचाई पर स्थित बटालिक सेक्टर की बेहद खास और अहम चोटी को दुश्मनों के चंगुल से आजाद कराने का जिम्मा दिया गया था.

जंग से पहले नागालैंड में देश सेवा: शहीद के बड़े भाई रामप्रसाद सिंह (पूर्व सैनिक) ने बताया कि लड़ाई शुरू होते ही उनकी यूनिट को कारगिल पहुंचने के ऑर्डर्स मिले थे. इसके बाद 21 मई को उनकी टुकड़ी मोर्चे पर पहुंची. अपनी शानदार कद-काठी व बलवान चेहरे के लिए मशहूर विद्यानंद सिंह कारगिल की जंग से पहले नागालैंड में देश की सेवा कर रहे थे.

विद्यानंद सिंह ने दिखाई अद्भुत वीरता: सन 1999 के कारगिल युद्ध में बिहार रेजिमेंट की पहली बटालियन के जांबाज विद्यानंद सिंह ने अद्भुत वीरता दिखाई. वे 7 जून 1999 को 18 हजार फीट की बर्फीली ऊंचाई पर देश के लिए शहीद हो गए. युद्ध की शुरुआत से ठीक एक साल पहले उनकी यूनिट जम्मू-कश्मीर के बेहद कठिन इलाकों में तैनात थी.

चाचा व भाई से ली प्रेरणा: शहीद विद्यानंद के पिता सकलदीप सिंह एवं माता लक्ष्मीना देवी एक साधारण किसान परिवार से थे. उनके चाचा स्व चन्द्रदिप सिंह एवं उनके चचरे भाई रामप्रसाद सिंह भी भारतीय सेना में थे. अपने चाचा व अपने भाई से प्रेरित होकर विद्यानंद सिंह ने भी भारतीय सेना में जाने का मन बनाया और आखिरकार सेना में भर्ती हो गए.

पाकिस्तान से लोहा लेते हुए शहीद: 07 जून 1999 को कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान से लोहा लेते हुए भोजपुर के लाल विद्यानंद सिंह देश के नाम कुर्बान हो गये. आज भी देश की रक्षा के लिए हंसते-हंसते प्राण गंवाने वाले शहीद विद्यानंद को नमन कर जिलावासी स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हैं. शहीद विद्यानंद सिंह का जन्म 12 जनवरी 1966 को भोजपुर जिले के संदेश थाना क्षेत्र के एक छोटे से गांव पनपुरा में हुआ था.

भोजपुर: बिहार का भोजपुर वीरों की धरती है, यहां के सपूतों ने कभी पीठ नहीं दिखायी. वीर योद्धा बाबू कुंवर सिंह को कौन भूल सकता है जिन्होंने अकेले ही अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिये थे. उसी माटी के एक और लाल विद्यानंद सिंह ने अपने जोश, जज्बे, साहस और पराक्रम का परिचय देते हुए पाकिस्तानियों से लोहा लेते हुए कारगिल युद्ध में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया.

"लड़ाई शुरू होते ही उनकी यूनिट को कारगिल पहुंचने का ऑर्डर मिल गया था. जंग छिड़ने पर उनकी टीम को 18 हजार फुट की ऊंचाई पर स्थित बटालिक सेक्टर की अहम चोटी कोआजाद कराने का जिम्मा दिया गया था. नागालैंड में उग्रवादियों के खिलाफ बेहतरीन ऑपरेशन चलाने के लिए उन्हें 'सेना मेडल' भी मिला था." -रामप्रसाद सिंह, शहीद के बड़े भाई

द्रास-बटालिक की अहम चोटियों का जिम्मा: द्रास और बटालिक की ये ऊंची पहाड़ियां भारतीय सेना के लिए बहुत मायने रखती थीं. इन चोटियों पर छिपकर बैठे पाकिस्तानी घुसपैठिए नीचे मुख्य सड़क व नेशनल हाईवे से गुजरने वाली सेना की गाड़ियों और राशन की सप्लाई पर सीधा निशाना साध रहे थे.

पाकिस्तानी बंकरों पर बोला धावा: वीर विद्यानंद की टुकड़ी को 5 जून को इस चोटी पर कब्जा करने का जिम्मा सौंपा गया. जिसके बाद 6 जून की काली रात में बेहद सीधी और खतरनाक चढ़ाई को पार करते हुए उनकी टीम ने अचानक पाकिस्तानी बंकरों पर धावा बोल दिया.

बंकर पर लहराया तिरंगा: दोनों तरफ से आमने-सामने की खूनी जंग हुई और भारतीय जांबाजों ने पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़कर बंकर पर तिरंगा लहरा दिया. हालांकि इसी बीच दुश्मन की तरफ से अचानक चारों ओर से ताबड़तोड़ गोलियां बरसने लगीं.

शरीर में लगीं 6 गोलियां: इस हमले में भोजपुर के लाल विद्यानंद सिंह के सीने और शरीर में 6 गोलियां लगीं और वे भयंकर रूप से जख्मी हो गए. लेकिन देशभक्ति के जज्बे में इस अपरिसीम दर्द के बाद भी उन्होंने अपनी मशीन गन नहीं छोड़ी और अकेले ही छह से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया. घायल विद्यानंद को अस्पताल ले जाने के लिए मेडिकल टीम पहुंच पाती, उससे पहले ही वे वीरगति को प्राप्त हो गए.

हजारीबाग में रहता है पूरा परिवार: वर्तमान में शहीद विद्यानंद सिंह की पत्नी पार्वती देवी अपने पूरे परिवार के साथ हजारीबाग में रहती हैं. उनकी पत्नी के नाम से एक पेट्रोल पंप आवंटित किया गया है, जो हजारीबाग मे कारगिल प्वाइंट के नाम से चलता है. शहीद विद्यानंद सिंह एजुकेशनल एवं सोशल फाउण्डेशन के नाम से एनजीओ भी चलता है. उनके दो बेटे शिवशंकर और रविशंकर दोनों मां के साथ हजारीबाग में रहकर ही व्यवसाय करते थे.

बड़े बेटे की सड़क हादसे में मौत: पिछले वर्ष बड़े बेटे शिवशंकर की सड़क दुर्घटना में मौत होने के कारण पूरे परिवार पर एकबार फिर से दुखों का साया टूट पड़ा. हालांकि अब परिवार उस तकलीफ से उबरने की कोशिश कर रहा है. छोटे बेटे रविशंकर हजारीबाग में ही व्यवसाय कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं.

बलिदान को देश का नमन: 2003 में शहीद विद्यानंद सिंह का स्मारक उनके पैतृक गांव पनपुरा में ही बनाया गया है. जहां प्रत्येक वर्ष उनकी शहादत पर उन्हें याद किया जाता है.आखिरी सांस तक दुश्मन का काल बनने वाले बिहार के इस लाल के बलिदान को देश हमेशा नमन करेगा.



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