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कारगिल युद्ध की शौर्य गाथा: जानिए बाड़मेर के किशोर सिंह बाना की जांबाजी, भूखे-प्यासे रहकर मोर्चे तक पहुंचाते थे गोला-बारूद

कारगिल युद्ध में बाड़मेर के सुबेदार मेजर किशोर सिंह बाना ने 85 दिनों तक विषम परिस्थितियों में अग्रिम मोर्चों तक गोला-बारूद पहुंचाया था.

करगिल योद्धा सेवानिवृत्त सुबेदार मेजर किशोर सिंह बाना
करगिल योद्धा सेवानिवृत्त सुबेदार मेजर किशोर सिंह बाना (ETV Bharat Barmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 25, 2026 at 7:09 PM IST

4 Min Read
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बाड़मेर: भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 में हुए कारगिल युद्ध में भारतीय सेना ने पाक सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए जीत हासिल की थी. कारगिल के इस युद्ध में बाड़मेर के सेवानिवृत्त सुबेदार मेजर किशोर सिंह बाना ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और देश सेवा का जज्बा दिखाया. बाना उस समय भारतीय सेना की 402 लाइट ए.डी. रेजीमेंट (कम्पोजिट) की शेरा बैटरी में एम.टी. हवलदार के पद पर करगिल रीजन में बौद्ध खर्बु ट्रांजिट कैम्प में तैनात थे. उनके अधीन आर्मी के 250 वाहन और उनके चालक कार्यरत थे.

गोला-बारूद पहुंचाने की मिली थी जिम्मेदारी: सुबेदार मेजर किशोर सिंह बाना बताते हैं कि युद्ध की शुरूआत में ही विरोधियों ने करगिल के पास एम्यूनिशन डैम उड़ा दिया. इस पर उन्हें लेह के एम्यूनिशन डैम से लड़ाई के मोर्चो पर ए.डी. गनों एवं जवानों के हथियार व गोला-बारूद पहुंचाने के आदेश मिले. उन्होंने बताया कि लड़ाई शुरू होने से पहले कई जवान छुट्टी पर थे, जब उन्हें आदेश मिला तो अपने वाहनों और जवानों को गोला-बारूद पहुंचाने के लिए तैयार किया और उन्होंने स्वयं ने विशेष परिस्थितियों को देखते हुए एक वाहन की जिम्मेदारी संभाली.

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3 मोर्चों पर पहुंचाए गोला-बारूद व हथियार: बाना के मुताबिक भारतीय सेना द्वारा ए.डी. गनों की तैनाती मूल बेग व तोलोलिंग पहाड़ियों के नीचे और गुमरी पोस्ट पर की गई थी. उन्हें लेह से करीब 300 किलोमीटर दूर इन मोर्चों पर गोला-बारूद व हथियार पहुंचाना था. वे अपनी टीम के साथ निकल पड़े और उन्होंने 3 मई से 26 जुलाई तक इस कार्य को अंजाम दिया.

ना खाने का पता और ना पानी का: बाना बताते है कि वे दिनभर गाड़ी चलाकर गोला-बारूद व हथियार मोर्चों पर पहुंचाते थे. वे दिनभर वाहन चलाते थे और रात में वाहन से दूर छुपकर समय गुजारते थे, क्योंकि रास्ते में कई स्थान पाक सैनिकों की जद में थे. ऐसे में उन्हें रात में वाहन चलाना तो दूर रोशनी करने की भी मनाही थी. उन्होंने बताया कि पूरे युद्ध के दौरान उन्हें क्या खाया या पिया उसकी चिंता नहीं थी.

नूडल्स खाकर उन्होंने पेट भरा. काम में लगे रहे: उन्होंने बताया कि अपने जीवन में उन्होंने पहली बार मैगी देखी थी और उन्हें अचरज भी हुआ था कि इससे पेट भर जाएगा, लेकिन उन्होंने 85 दिनों में अधिकांश बार मैगी खाकर ही गुजारा किया, और मैगी भी दिन के समय अपने वाहन में ही स्टोव से बनाकर खाते थे. कई बार तो चलते वाहन में उन्होंने मैगी बनाई भी और खाई भी. पानी भी कहीं मिल जाता था तो कई बार रास्ते से गुजरने वाले नालों से लेकर काम चलाते थे.

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शेलिंग की चपेट में आई आगे वाली गाड़ी: बाना के मुताबिक एक बार बौद्ध खर्बु से करगिल जाते हुए बीच रास्ते में उनके 100 मीटर आगे चल रही आर्मी की गाड़ी पाक शेलिंग की चपेट में आ गई. इससे वह गाड़ी 3 किलोमीटर खाई में नूब्रा नदी में जा गिरी. रात होने वाली थी तो उन्होंने वहां से एक किलोमीटर दूर अपने वाहन को रोका और पास में ही छुपकर रातभर वाहन की निगरानी करते रहे. सुबह उन्होंने करगिल में आर्मी की बटालियन को इसकी सूचना दी. इसके बाद रेस्क्यू टीम को मौके पर लेकर आए और बचाव व राहत कार्य शुरू करवाया. इसके बाद वे अपना वाहन लेकर रवाना हुए और मूल बेग मोर्चे पर गोला-बारूद व हथियार पहुंचाए.

यादें आज भी ताजा, जज्बा भी बरकरार: बाना बताते हैं कि करगिल युद्ध की यादें आज भी ताजा हैं. उन 85 दिनों में क्या खाया-क्या पिया, उस दौरान कोई चिंता ना थी. एक ही जज्बा था कि दुश्मन को मारेंगे या मर जाएंगे. उन्हें जो जिम्मेदारी मिली थी, उसे बखूबी निभाया. उन्होंने कहा कि यदि आज भी उन्हें देश सेवा का मौका मिलता है तो वे चूकेंगे नहीं, भले जान ही क्यूं ना देनी पड़े.

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