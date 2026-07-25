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कारगिल युद्ध की शौर्य गाथा: जानिए बाड़मेर के किशोर सिंह बाना की जांबाजी, भूखे-प्यासे रहकर मोर्चे तक पहुंचाते थे गोला-बारूद

करगिल योद्धा सेवानिवृत्त सुबेदार मेजर किशोर सिंह बाना ( ETV Bharat Barmer )