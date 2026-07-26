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कारगिल विजय दिवस; गाजीपुर में शौर्य रैली निकाली, 8 अमर शहीदों को किया गया याद, रायबरेली में भी दी गई श्रद्धांजलि

कारगिल विजय दिवस पर गाजीपुर और रायबरेली में अमर शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया गया.

गाजीपुर में शौर्य रैली निकाली.
गाजीपुर में शौर्य रैली निकाली. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 26, 2026 at 8:53 PM IST

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गाजीपुर/रायबरेली : कारगिल विजय दिवस पर रविवार को शौर्य सैनिक संगठन ने घाट स्टेशन से सत्यदेव डिग्री कॉलेज तक शौर्य रैली निकाली. तिरंगे की छांव में जब पूर्व सैनिक, वीर नारियां, वीर माताएं और नागरिक कदम से कदम मिलाकर चले, तो पूरा शहर राष्ट्रभक्ति के जयकारों से गूंज उठा. इस दौरान आठ अमर सूरमाओं के अदम्य साहस को याद किया गया, जिन्होंने 1999 में बर्फीली चोटियों पर देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया था.

वहीं रायबरेली में जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय द्वारा कारगिल शहीद सैनिकों की पुण्य स्मृति में एक श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया. शहीद चौक पर अपर पुलिस अधीक्षक आलोक सिंह ने अन्य गणमान्य लोगों के साथ शहीद स्तंभ पर पुष्पांजलि अर्पित की.

शहीदों के परिजनों पर की गई फूलों की बारिश.
गाजीपुर में शहीदों के परिजनों पर की गई फूलों की बारिश. (Photo Credit; ETV Bharat)

गाजीपुर में शौर्य रैली में शामिल शहीद परिवारों और पूर्व सैनिकों पर पुष्पवर्षा किया गया. सम्मान समारोह में वीर नारियों और शहीद के परिजनों को अंगवस्त्र और स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया. समारोह का सबसे भावुक और मर्मस्पर्शी क्षण तब आया जब कारगिल शहीद शेषनाथ यादव की पत्नी सरोज यादव ने मंच संभाला.

वर्ष 1999 के उन काले दिनों की यादें साझा करते हुए उन्होंने बताया कि जब पति का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटकर घर पहुंचा, तो पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. उन्होंने रुंधे गले से कहा, परिस्थितियां बेहद कठिन थीं, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और बच्चों को संभालते हुए अपने वीर पति के आदर्शों को जिंदा रखा.

शहीदों के परिजनों का किया गया सम्मान.
शहीदों के परिजनों का किया गया सम्मान. (Photo Credit; ETV Bharat)

कार्यक्रम में मौजूद वक्ताओं ने युवाओं से राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने और शहीदों के जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया. समारोह में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं, पूर्व सैनिक और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे.

रायबरेली में भी हुए कार्यक्रम : रायबरेली में जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी एमबी सिंह ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत कार्यालय परिसर स्थित शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई. इस दौरान वीरगति प्राप्त सैनिकों की स्मृति में दो मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए गए. कारगिल शहीद नायक राजेन्द्र कुमार यादव के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई. कार्यक्रम के दौरान कारगिल युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिक की पत्नी ललिता देवी को जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, रायबरेली की ओर से सम्मानित किया गया.

रायबरेली जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि.
रायबरेली जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि. (Photo Credit; ETV Bharat)

वहीं मातृभूमि सेवा मिशन, रायबरेली इकाई ने शहीद स्मारक मुंशीगंज परिसर में आयोजित निःशुल्क प्रातःकालीन योग शिविर में योगाभ्यास के उपरांत कारगिल विजय दिवस श्रद्धा एवं गौरव के साथ मनाया गया. कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता के चित्र पर दीप प्रज्ज्वलन एवं पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया. कारगिल युद्ध में योगदान देने वाले पांच पूर्व सैनिकों का अंगवस्त्र पहनाकर सम्मान किया गया. साथ ही सभी वीर जवानों को पर्यावरण संरक्षण एवं हरित जीवन की मंगलकामना के साथ मनोकामना वृक्ष (गमले सहित) भेंट किया गया. समाजसेवी हिमांशु को भी मातृभूमि सेवा मिशन द्वारा सम्मानित किया गया.

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