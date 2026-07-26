कारगिल विजय दिवस विशेष: 141 फील्ड रेजिमेंट के पराक्रम और हवलदार ओमप्रकाश की अनसुनी दास्तां
कारगिल युद्ध में 141 फील्ड रेजिमेंट ने हजारों गोले दागकर दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था. पढ़िए मनोज वर्मा की स्पेशल रिपोर्ट.
Published : July 26, 2026 at 6:40 AM IST
जोधपुर: कारगिल युद्ध को बीते भले ही 27 साल हो चुके हैं, लेकिन राजस्थान की वीर भूमि से निकले रणबांकुरों के शौर्य के पन्ने आज भी जब खुलते हैं, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं. यह युद्ध न केवल भारतीय सेना के अदम्य साहस का गवाह है, बल्कि यह उन अनसुनी कहानियों का समंदर भी है जो आज भी जब छन-छन कर बाहर आती हैं, तो हर देशवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है. राजस्थान की वीर भूमि ने देश को हजारों ऐसे रणबांकुरे दिए जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया. जब भी 26 जुलाई का ऐतिहासिक दिन आता है, तो देश इस महान विजय का जश्न तो मनाता ही है, साथ ही उन जांबाजों की जुबानी इतिहास के वो पन्ने खुलते हैं जो रोंगटे खड़े कर देते हैं.
यह कहानी भारतीय सेना की उस प्रतिष्ठित 141 फील्ड रेजिमेंट की है, जिसने काकसर और बटालिक सेक्टर में दुश्मन के पक्के बंकरों को नेस्तनाबूद करने के लिए 44,000 से अधिक गोले बरसाए थे. इस महा-पराक्रम के मुख्य गवाह रहे हवलदार ओमप्रकाश गौड़, जिन्होंने 'ड्राइवर स्पेशल' के पद पर रहते हुए न सिर्फ दुर्गम पहाड़ियों पर तोपें पहुंचाईं, बल्कि बीच युद्ध में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मिलने के बाद भी मातृभूमि के लिए दोबारा जंग के मैदान में कूदने का ऐसा जज्बा दिखाया जो आज की पीढ़ी के लिए राष्ट्रभक्ति की सबसे बड़ी मिसाल है.
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तोपों को पहाड़ों पर पहुंचाया: ईटीवी भारत से खास बातचीत में ओमप्रकाश गौड़ ने बताया कि सेना में वो वर्ष 1978 में भर्ती हुए थे. वर्ष 1999 में जब कारगिल युद्ध छिड़ा, तब उनकी 141 फील्ड रेजिमेंट आर्टिलरी यूनिट हरिद्वार के पास तैनात थी, तभी अचानक उनके कमांडिंग ऑफिसर का संदेश आया कि रेजिमेंट को तुरंत कारगिल के लिए मूव करना है. चूंकि ओमप्रकाश सहित रेजिमेंट के कई जवान पहले कश्मीर में रह चुके थे, इसलिए उन्हें वहां के कठिन भूगोल का अनुभव था. वे बताते हैं कि "कश्मीर पहुंचने के बाद आगे का सफर बेहद खतरनाक था. सड़कें गायब थीं, लेकिन इसके बावजूद वे ट्रकों के पीछे 18 भारी तोपों को बांधकर जैसे-तैसे दुर्गम काकसर और बटालिक सेक्टर की पहाड़ियों के नीचे मोर्चे पर पहुंचे.
जवान जाते, पर वापस नहीं आते: ओमप्रकाश ने बातया कि मोर्चे पर पहुंचते ही भारतीय सैनिकों का सामना मौत से हुआ. जब तोपखाना यूनिट मोर्चे पर पहुंची, तो वहां के हालात बेहद भयावह थे. पाकिस्तानी घुसपैठिए पहाड़ियों की अत्यधिक ऊंचाई पर मजबूत और पक्के बंकर बनाकर बैठे थे और नीचे भारतीय पोजिशंस पर चौबीसों घंटे भारी बमबारी कर रहे थे. रेकी के लिए जाने वाले इन्फैंट्री के कई जवान शहीद हो रहे थे. भारतीय तोपों की सीधी मारक क्षमता 25 किलोमीटर थी, लेकिन पहाड़ों की अत्यधिक ऊंचाई गनर्स के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी थी. उन्होंने बताय कि गनर को पहाड़ी की चढ़ाई के दौरान संकेत भेजते थे कि हम यहां पर हैं, और हमारे से आगे गोला गिराओ, इससे कुछ हद तक जवानों को दुश्मन की सही मौजूदगी पता चला, लेकिन वह बहुत चिंताजनक थी, क्योंकि दुश्मनों ने पहाड़ियों पर पक्के बंकर बना लिए थे.
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जब घुसपैठियों ने की भीषण बमबारी: ओमप्रकाश ने बातया कि इसी बीच एक दिन ऐसा आया जब दुश्मन ने भारतीय सैनिकों पर घंटों तक भीषण बमबारी की और सैनिकों को पहाड़ियों की ओट लेनी पड़ी. तब यूनिट के टीए इंचार्ज मानसिंह ने सबका हौसला बढ़ाते हुए कहा कि "दुश्मन ने हमें ऐसे घेरा है कि ये रात को तो हमें मार ही देंगे, इसलिए रात को छुपकर मरने से बेहतर है कि हम दिन में ही आर-पार का मुकाबला करें." इस नारे ने जवानों में ऐसा जोश भरा कि सभी तोपों ने एक साथ धावा बोलकर दुश्मन के मजबूत बंकरों को हवा में उड़ा दिया. उन्होंने बताया कि इस युद्ध में दुश्मन की उंचाई के चलते हमारी यूनिट ने हजारों गोले दागे थे.
फिर आई घातक बोफोर्स तोप: ओमप्रकाश ने बताया कि पहाड़ियों की उंचाइयां हमारे लिए बड़ी परेशानी थी. हमारी तोपों की क्षमता सीमित थी, जिसके चलते बाद में वहां पर बोफोर्स की तैनाती हुई. इसके बाद में मोर्चे पर घातक बोफोर्स तोपों की तैनाती की गई और भारतीय वायुसेना को भी बुलाया गया. थल सेना, तोपखाने और वायुसेना ने मिलकर एक संयुक्त योजना बनाई और दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया. ओमप्रकाश बताते हैं कि उन्हें वो दिन हमेशा याद रहेगा, उनका कहना है कि जिस काम की जिम्मेदारी दी गई थी, वो भी हम सभी ने मिलकर युद्ध में किया था. सब मिलकर देश के लिए लड़ रहे थे.
बीच युद्ध में मिला रिटायरमेंट: इस कहानी का सबसे भावुक मोड़ तब आया जब युद्ध के बीच ही हवलदार ओमप्रकाश का सेवानिवृत्ति आदेश आ गया. उन्होंने बताया कि युद्ध शुरू होने से पहले ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) का आवेदन उन्होंने दिया था. युद्ध को चलते हुए करीब एक महीना हुआ था कि अचानक संदेश मिला कि रिटायरमेंट हो गया है. सैन्य नियमों के कारण उन्हें भारी मन से मैदान छोड़कर अपने गांव लौटना पड़ा, लेकिन घर आकर भी उनका दिल कारगिल में ही अटका था.
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पूछा कहां जाना चाहोगे: गौड़ ने बताया कि वो अपने गांव आ गए थे, लेकिन जब युद्ध लंबा खिंचा, तो जिला सैनिक अधिकारी कार्यालय से उन्हें दोबारा बुलावा आया. उनसे पूछा गया कि क्या वे वापस जाना चाहेंगे? हां भरने पर जब अधिकारी ने विकल्प दिया कि "आप सुरक्षित सेंट्रल में जाना चाहेंगे या अपनी बटालियन के साथ युद्ध के मैदान में?" तब इस राजस्थानी वीर ने बिना झिझक कहा- "साहब, मैं किसी सुरक्षित जगह नहीं, बल्कि अपने उन्हीं साथियों के पास जंग के मैदान में जाना चाहता हूं जिनके साथ बरसों काम किया है." ओमप्रकाश ने दोबारा जाने का प्रपत्र भी भर दिया, लेकिन तभी भारत ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और युद्ध समाप्त हो गया.
यूनिट ने दागे थे 44000 गोले: 141 फील्ड रेजिमेंट भारतीय सेना की एक बेहद प्रतिष्ठित और सम्मानित आर्टिलरी यूनिट है, जिसे विशेष रूप से 1999 के कारगिल युद्ध में निभाई गई अपनी ऐतिहासिक भूमिका के लिए जाना जाता है. 'ऑपरेशन विजय' के दौरान, इस जांबाज रेजिमेंट ने अत्यधिक दुर्गम और चुनौतीपूर्ण हालात वाले काकसर और बटालिक सेक्टर में मोर्चा संभाला था. इन्होंने भारतीय इन्फैंट्री के हमलों को निर्णायक और विनाशक फायरपावर देने के लिए दुश्मन के ठिकानों पर 44,000 से ज़्यादा गोले दागे थे.
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यूनिट को मिला सम्मान: 'रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी' का हिस्सा रही यह यूनिट वर्तमान में 54वीं इन्फैंट्री डिवीजन की ऑपरेशनल कमांड के तहत देश की सीमाओं पर तैनात है. कारगिल युद्ध में इस यूनिट के इस अद्वितीय और असाधारण प्रदर्शन के लिए इसे सेना के सर्वोच्च सम्मानों में से एक प्रतिष्ठित 'चीफ ऑफ़ आर्मी स्टाफ (COAS) यूनिट साइटेशन' से नवाजा गया था. इस रेजिमेंट के जांबाज अफसरों और गनर्स ने अग्रिम मोर्चे पर लड़ रही '4 जाट रेजिमेंट' और '121 इंडिपेंडेंट इन्फैंट्री ब्रिगेड' को अचूक व सटीक आर्टिलरी सपोर्ट देकर जीत की राह आसान की थी. इस यूनिट के जवानों का अदम्य साहस, समर्पण और कर्तव्यनिष्ठा आने वाली पीढ़ियों के लिए राष्ट्रभक्ति का एक अमर संदेश है.
हवलदार ओमप्रकाश गौड़ और 141 फील्ड रेजिमेंट की यह दास्तां सिर्फ एक युद्ध का संस्मरण नहीं है, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए राष्ट्रभक्ति, अनुशासन और सर्वोच्च टीमवर्क की एक जीवंत कहानी है. विपरीत परिस्थितियों में बोफोर्स की दहाड़ और सेवानिवृत्ति के बाद भी मोर्चे पर लौटने की यह जिद दर्शाती है कि भारतीय सैनिक के लिए देश की माटी से बढ़कर कुछ भी नहीं होता. ऑपरेशन विजय के इन गुमनाम नायकों का यही समर्पण आज भी भारतीय सेना को दुनिया की सबसे जांबाज फौज बनाता है, जिसके हौसले के आगे हर दुश्मन को घुटने टेकने ही पड़ते हैं.
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