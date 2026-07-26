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उत्तराखंड में कारगिल विजय दिवस, शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि, परिजन हुये सम्मानित

प्रदेश के अलग अलग जिलों में आज कारगिल विजय दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किये गये. जहां शहीदों को याद किया गया.

KARGIL VIJAY DIWAS 2026
कारगिल विजय दिवस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 26, 2026 at 2:45 PM IST

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Updated : July 26, 2026 at 3:03 PM IST

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चमोली/रामगर/ अल्मोड़ा: 26 जुलाई 1999 को हुए कारगिल युद्ध में भारत के जांबाज सैनिकों ने दुश्मन को चारों खाने चित कर चोटी पर तिरंगा लहराया था. कारगिल की कठिन लड़ाई में हमारी सेना के 526 जवान शहीद हुए थे. जिसमें अकेले उत्तराखंड के 75 जांबाजों ने शहादत दी. आज कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है. इस मौके पर शहीदों को याद किया जा रहा है. साथ ही उनके परिजनों को सम्मानित किया जा रहा है.

अल्मोड़ा में सम्मानित हुये शहीदों के परिजन: कारगिल विजय दिवस के अवसर पर अल्मोड़ा में देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले वीर शहीदों को श्रद्धापूर्वक याद किया गया. अल्मोड़ा आर्मी कैंट स्थित शहीद स्मारक पर आयोजित कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, सैन्य अधिकारियों और अन्य लोगों ने शहीदों को पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी. इस दौरान कारगिल युद्ध में शहीद हुए जिले के वीर सैनिकों के परिजनों को शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया. कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा देश की सीमाओं की रक्षा के लिए वीर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी, जिसे देश कभी नहीं भूल सकता.

कारगिल विजय दिवस के मौके पर अल्मोड़ा आर्मी कैंट स्थित शहीद स्मारक में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम में कारगिल युद्ध के दौरान देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर शहीदों को याद किया गया. उपस्थित लोगों ने शहीद स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित कर वीर जवानों को नमन किया. इस दौरान अल्मोड़ा जनपद के उन शहीद सैनिकों के परिजनों को भी सम्मानित किया गया. जिन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे. परिजनों को शॉल भेंट कर उनके त्याग और बलिदान के प्रति सम्मान व्यक्त किया गयाबताया गया कि कारगिल युद्ध के दौरान अल्मोड़ा जनपद के सात वीर सैनिक देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए थे. कार्यक्रम में इन वीर जवानों के बलिदान को याद करते हुए कहा गया कि उनकी वीरता और शौर्य आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहेगा.

गोपेश्वर में विशेष कार्यक्रम: कारगिल विजय दिवस के अवसर पर पूरे देश के साथ जनपद चमोली में भी वीर शहीदों को श्रद्धापूर्वक याद किया गया. जिला मुख्यालय गोपेश्वर में आयोजित 27वें कारगिल शहीद श्रद्धांजलि समारोह में प्रशासनिक अधिकारियों, पूर्व सैनिकों, शहीदों के परिजनों, जनप्रतिनिधियों, स्कूली छात्र-छात्राओं और स्थानीय नागरिकों ने कारगिल युद्ध के अमर बलिदानियों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की.कार्यक्रम का शुभारंभ शहीदों के चित्रों पर पुष्पचक्र अर्पित करने और दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ. समारोह के मुख्य अतिथि कारगिल शहीद सतीश चंद्र के पिता महेशनन्द सती रहे. इस अवसर पर जिलाधिकारी गौरव कुमार, पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पंवार, मुख्य विकास अधिकारी डॉ. अभिषेक त्रिपाठी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष लक्ष्मण खत्री, कर्नल हरेंद्र रावत सहित बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक, शहीदों के परिजन एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे.

चमोली के 11 जवानों ने दी थी शहादत: समारोह में विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने देशभक्ति पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर कारगिल के अमर शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किए. कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने वीर सैनिकों के अदम्य साहस, राष्ट्रभक्ति और सर्वोच्च बलिदान को स्मरण करते हुए उन्हें नमन किया. इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि कारगिल युद्ध में देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर जवानों का बलिदान सदैव राष्ट्र को प्रेरित करता रहेगा. जनपद चमोली के 11 वीर सपूतों ने कारगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देकर जिले और प्रदेश का नाम गौरवान्वित किया. उनका शौर्य और देशभक्ति आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे.

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Last Updated : July 26, 2026 at 3:03 PM IST

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