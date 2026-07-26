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उत्तराखंड में कारगिल विजय दिवस, शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि, परिजन हुये सम्मानित

चमोली/रामगर/ अल्मोड़ा: 26 जुलाई 1999 को हुए कारगिल युद्ध में भारत के जांबाज सैनिकों ने दुश्मन को चारों खाने चित कर चोटी पर तिरंगा लहराया था. कारगिल की कठिन लड़ाई में हमारी सेना के 526 जवान शहीद हुए थे. जिसमें अकेले उत्तराखंड के 75 जांबाजों ने शहादत दी. आज कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है. इस मौके पर शहीदों को याद किया जा रहा है. साथ ही उनके परिजनों को सम्मानित किया जा रहा है.

अल्मोड़ा में सम्मानित हुये शहीदों के परिजन: कारगिल विजय दिवस के अवसर पर अल्मोड़ा में देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले वीर शहीदों को श्रद्धापूर्वक याद किया गया. अल्मोड़ा आर्मी कैंट स्थित शहीद स्मारक पर आयोजित कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, सैन्य अधिकारियों और अन्य लोगों ने शहीदों को पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी. इस दौरान कारगिल युद्ध में शहीद हुए जिले के वीर सैनिकों के परिजनों को शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया. कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा देश की सीमाओं की रक्षा के लिए वीर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी, जिसे देश कभी नहीं भूल सकता.

कारगिल विजय दिवस के मौके पर अल्मोड़ा आर्मी कैंट स्थित शहीद स्मारक में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम में कारगिल युद्ध के दौरान देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर शहीदों को याद किया गया. उपस्थित लोगों ने शहीद स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित कर वीर जवानों को नमन किया. इस दौरान अल्मोड़ा जनपद के उन शहीद सैनिकों के परिजनों को भी सम्मानित किया गया. जिन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे. परिजनों को शॉल भेंट कर उनके त्याग और बलिदान के प्रति सम्मान व्यक्त किया गयाबताया गया कि कारगिल युद्ध के दौरान अल्मोड़ा जनपद के सात वीर सैनिक देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए थे. कार्यक्रम में इन वीर जवानों के बलिदान को याद करते हुए कहा गया कि उनकी वीरता और शौर्य आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहेगा.