कारगिल विजय दिवस: राइफलमैन सुनील जंग की मां को सम्मान देते हुए नम हुईं मेयर की आंखें, कहा- मैंने सुनील को गोद में खिलाया था
मंच पर शहीद की पत्नी ने मेयर के कान में शिकायत की. इसपर मंत्री एके शर्मा ने तत्काल समाधान कराने की बात कही.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 26, 2026 at 5:11 PM IST
लखनऊ : कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ पर लखनऊ नगर निगम ने कारगिल शहीद स्मृति वाटिका में अमर वीर शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया. डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा और लखनऊ की महापौर सुषमा खर्कवाल ने कुर्बानी को नमन किया. बच्चों ने देशभक्ति गीतों पर शानदार प्रस्तुति दी.
डिप्टी सीएम ने बलिदानी परम वीर चक्र विजेता कैप्टन मनोज पांडेय, राइफलमैन सुनील जंग, कैप्टन आदित्य मिश्र, लांसनायक केवलानंद द्विवेदी के परिजनों को सम्मानित किया. इस दौरान देश के लिए लड़ते हुए शहीद होने वाले एक जवान की पत्नी ने मंच पर ही सम्मान ग्रहण करने के दौरान महापौर सुषमा खर्कवाल के कान में कुछ बात कही. नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने भांप लिया कि वीर नारी ने कोई शिकायत की है. मंच पर भाषण के दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वीर शहीद की पत्नी हैं, जो भी शिकायत की है उसका आज शाम तक ही समाधान होना चाहिए. यही हमारी तरफ से वीर जवानों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी.
महापौर सुषमा खर्कवाल ने कहा कि मुझे अमर शहीदों की शहादत के बारे में खूब अंदाजा है कि उनके परिजनों पर क्या बीतती है. देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने वाले ऐसे शहीदों को देश हमेशा नमन करता है. उनका सम्मान करता है, लेकिन हमारा दायित्व है परिजनों का सम्मान करना. उनका ख्याल रखना. उन्होंने कहा कि यह मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि मैं सैनिक की बहू हूं, सैनिक की पत्नी हूं और सैनिक की बेटी हूं. मैं सैनिक परिवार से ही आती हूं, इसलिए मुझे सैनिकों के बारे में सब कुछ मालूम है. उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि सभी शहीद सैनिकों के परिजनों का सम्मान हो.
मेयर बोलीं- सुनील को गोद में खिलाया : मेयर सुषमा खर्कवाल ने कहा, आज मुझे सुनील की बहुत याद आ रही है. सुनील को मैंने अपनी गोद में खिलाया था. आज सम्मान देते हुए बहुत बुरा लगा कि जिस बच्चे को गोद में खिलाया आज उसकी मां को मैं सम्मान दे रही हूं.
मां बोलीं- भरपूर देखा भी नहीं था : ईटीवी भारत से राइफलमैन सुनील जंग की मां बीना महत ने कहा, मेरा एक बेटा था. अगर दो होते तो और बात होती. हालांकि बेटे मां के लिए चाहे 10 हो, लेकिन बेटा तो बेटा ही होता है. अपने बेटे के लिए दिल में जगह तो खाली ही रह जाती है. हमेशा याद आती रहती है. उसे भरपूर देखा भी नहीं था. उसे भरपूर प्यार भी नहीं दे पाई थी. क्या खाया, क्या पहना मुझे भी नहीं पता लगा. कब बड़ा हुआ पता ही नहीं चला.
हमारी तीन पुश्तें आर्मी में : अपने आप डिसीजन लेने लगा कि आर्मी में जाना है. आर्मी के अलावा तो उसने कुछ सोचा ही नहीं था, क्योंकि हमारी तीन पुश्तें आर्मी में ही थीं. मेरे ससुर आर्मी में मेजर थे. वह 1965 में युद्ध लड़े. मेरे पति सूबेदार थे उन्होंने 1971 का युद्ध लड़ा था. मेरा बेटा सुनील कारगिल युद्ध लड़ा. घर का माहौल देखकर ही उसने आर्मी को ही चुना था.
यादें तो हमेशा बनी रहेंगी : बीना महत ने कहा, मेयर सुषमा खर्कवार और हम लोग साथ-साथ ही थे. उनके यहां भी सभी सैनिक ही थे. हमारे सभी बच्चे उनकी गोद में खेले हैं. उनके बच्चे भी बहुत छोटे-छोटे थे. आज 27 साल हो गए हैं. फिर भी वह यादें तो हमेशा ही बनी रहेंगी. लगता है कि जैसे एक ही दो महीने हुए हों, लेकिन हो तो गए 27 साल. हर साल जो मान सम्मान होता है अच्छा लगता है, लेकिन एक बात है कि कम से कम उन लोगों को कभी भूलना नहीं है.
भाई के गम में हमेशा आंखें रहती हैं नम : सुनील जंग की बहन सोनी ने कहा, आज भैया को गए हुए 27 साल हो गए. लगता ही नहीं कि इतना समय हो गया है. उनकी मेमोरी हमेशा हमारे दिल में है. गम में हमेशा आंखें नम रहती हैं. सरकार उन्हें याद कर रही है उसके लिए हम दिल से सरकार को धन्यवाद देते हैं. हमारा देश हमारे भैया को याद करता रहे, सरकार हमेशा अमर शहीद वीर जवानों को सम्मान देती रहे, हमारे लिए यही बड़ा सम्मान होगा. भाई तो चला गया, लेकिन हमारे लिए गर्व की बात है कि वह देश के लिए लड़ते हुए शहीद हुआ.
सरकार हमेशा करती है सम्मान, देशवासी भी करते रहें : परमवीर चक्र विजेता कैप्टन मनोज कुमार पांडेय के भाई मनमोहन पांडेय ने कहा, गर्व है हम सबको. हमारा देश उन शहीदों को याद कर रहा है, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी. हमेशा से ही पूरा देश अपने वीर सपूतों को याद करता है. मेरी सरकार के साथ ही देशवासियों से भी अपील है कि हमेशा अमर वीर जवानों को इसी तरह सम्मान देते रहें.
शहीद नरेंद्र तिवारी की पत्नी बोलीं- पति के नाम का पत्थर लगे : साल 2006 में जम्मू कश्मीर में 58 आरआर में शामिल नरेंद्र तिवारी शहीद हो गए थे. उनकी पत्नी सविता तिवारी को भी आज कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कारगिल शहीद वाटिका में आयोजित सम्मान समारोह कार्यक्रम में बुलाया गया था. शहीद नरेंद्र तिवारी की पत्नी सविता तिवारी ने ईटीवी भारत को बताया, नीलमथा क्षेत्र में रहती हूं. मैंने कई बार अनुरोध किया कि मेरे पति के नाम का कम से कम एक पत्थर लगा दिया जाए. अभी 10-15 दिन पहले ही एक पत्र भी महापौर को दिया था. उसी के बारे में मैं आज महापौर को अवगत कराया था.
जिम्मेदार नहीं उठाते फोन : सविता तिवारी ने कहा, मेयर ने भरोसा भी दिया कि पत्थर जरूर लग जाएगा, लेकिन यही बात नगर विकास मंत्री ने सुन ली. उन्होंने तत्काल आज शाम तक परिजनों से संपर्क कर ये काम करने को कहा है. अब उम्मीद है कि शहीद नरेंद्र तिवारी के नाम का पत्थर जरूर लग जाएगा. साफ सफाई न होने के बारे में भी महापौर को अवगत करा दिया है. अब जब अधिकारी संपर्क करेंगे तो उम्मीद है कि इस क्षेत्र में साफ सफाई भी समय पर होगी. ऐसे तो सफाई की जिम्मेदारी निभाने वाले फोन ही नहीं उठाते हैं.
अब पढ़िए डिप्टी सीएम और नगर विकास मंत्री ने क्या कहा-
कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को स्मरण किया. उन्होंने कहा कि कारगिल युद्ध के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी सैनिकों का मनोबल बढ़ाने युद्ध क्षेत्र में गए थे. लखनऊ के सभी सैनिक परिवारों को चिन्हित कर उनका सम्मान किया जाए. उनकी समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना हम सभी का दायित्व है. यह बहुत अच्छी बात है की पहली बार नगर निगम की तरफ से ऐसा किया गया है कि जिन युद्ध में अब तक हमारे सैनिकों ने वीरगति प्राप्त की है उनका भी सम्मान शुरू किया है.
नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने कहा कि कारगिल विजय दिवस देश के वीर सपूतों के अदम्य साहस, शौर्य और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है. कारगिल के सभी अमर शहीदों को नमन करते हुए उनके परिवारजनों और पूर्व सैनिकों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की. कहा कि कारगिल जैसी लड़ाइयां केवल सीमाओं पर ही नहीं लड़ी जातीं, बल्कि आज देश के भीतर भी अनेक प्रकार की चुनौतियां मौजूद हैं.
आतंकवादियों, छद्मवेश में छिपे राष्ट्रविरोधी तत्वों और समाज में भ्रम फैलाने वाली शक्तियों से सभी नागरिकों को सजग रहने की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के इस दौर में भ्रामक और झूठी सूचनाएं बहुत तेजी से फैलती हैं, इसलिए प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि किसी भी सूचना पर विश्वास करने से पहले उसकी सत्यता अवश्य परखे. देश की एकता और अखंडता के विरुद्ध किसी भी दुष्प्रचार का हिस्सा न बने.
अब जानिए राइफलमैन सुनील जंग और कैप्टन मनोज पांडेय के बारे में-
जंग ने 16 की उम्र में सेना ज्वाइन की : शहर के तोपखाना क्षेत्र में रहने वाले राइफलमैन सुनील जंग सिर्फ 16 साल की आयु में ही आर्मी में भर्ती हो गए थे. वे कारगिल युद्ध के हीरो थे. सुनील जंग ऐसे युवा राइफलमैन थे जिनका सबसे पहले दुश्मन सेना से सामना हुआ. मई 1999 में जब कारगिल युद्ध शुरू हुआ तो उन्हें अपनी बटालियन की तरफ से कारगिल सेक्टर में पहुंचने का आदेश मिला. कारगिल में वे तीन दिनों तक अपनी टुकड़ी के साथ आगे बढ़ रहे थे. पहाड़ों पर बैठे दुश्मन देश की सेना ने भीषण गोलाबारी कर दी. राइफलमैन सुनील जंग ने बहादुरी के साथ दुश्मन सेना से लोहा लिया, लेकिन एक गोली उन्हें भी लग गई, जिससे वे वीरगति को प्राप्त हो गए. देश आज भी उनकी वीरता के किस्से सुनकर उन्हें सलाम करता है.
सबसे कठिन चौकी की थी फतह : कैप्टन मनोज पांडेय का जन्म 25 जून 1975 को उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के रूधा गांव में हुआ था. इंटर की शिक्षा पूरी करने के बाद मनोज पांडेय ने पूणे की नेशनल डिफेंस एकेडमी में दाखिला लिया. ट्रेनिंग पूरी करने के बाद 11 गोरखा राइफल्स रेजीमेंट की पहली बटालियन में बतौर कमीशंड ऑफिसर शामिल हुए.
बटालियन को सियाचिन में तैनात किया जाना था तब उन्होंने अपने सीनियर अधिकारी को पत्र लिखकर सबसे कठिन चौकियों पर तैनाती की मांग की थी. दो चौकियों बाना चौकी या पहलवान चौकी में से एक पर उन्होंने खुद को तैनात करने का आग्रह किया. 19 हजार 700 फुट की ऊंचाई पर पहलवान चौकी पर वे काफी समय तक जमे रहे.
1999 के निर्णायक कारगिल युद्ध में उनकी बटालियन ने खलूबार को फतह करने की जिम्मेदारी ली. दुश्मन सैनिकों को धूल चटाते हुए आखिरकार खलूबार को जीत लिया. हालांकि इस जंग में उनके कंधे और पैर बुरी तरह जख्मी हो गए, लेकिन वे दुश्मन बंकरों को ध्वस्त करते गए. इसी बीच दुश्मन की मशीनगन से निकली एक गोली सीधे उनके मस्तक पर जा धंसी. इससे वे वीरगति को प्राप्त हो गए. सिर्फ 24 साल की उम्र में शहीद होने वाले कैप्टन मनोज पांडेय को मरणोपरांत देश के सबसे बड़े वीरता चक्र परमवीर चक्र सम्मान से सम्मानित किया गया.
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