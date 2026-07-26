ETV Bharat / state

कारगिल विजय दिवस: राइफलमैन सुनील जंग की मां को सम्मान देते हुए नम हुईं मेयर की आंखें, कहा- मैंने सुनील को गोद में खिलाया था

शहीदों के परिजनों को किया गया सम्मान. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ पर लखनऊ नगर निगम ने कारगिल शहीद स्मृति वाटिका में अमर वीर शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया. डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा और लखनऊ की महापौर सुषमा खर्कवाल ने कुर्बानी को नमन किया. बच्चों ने देशभक्ति गीतों पर शानदार प्रस्तुति दी. डिप्टी सीएम ने बलिदानी परम वीर चक्र विजेता कैप्टन मनोज पांडेय, राइफलमैन सुनील जंग, कैप्टन आदित्य मिश्र, लांसनायक केवलानंद द्विवेदी के परिजनों को सम्मानित किया. इस दौरान देश के लिए लड़ते हुए शहीद होने वाले एक जवान की पत्नी ने मंच पर ही सम्मान ग्रहण करने के दौरान महापौर सुषमा खर्कवाल के कान में कुछ बात कही. नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने भांप लिया कि वीर नारी ने कोई शिकायत की है. मंच पर भाषण के दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वीर शहीद की पत्नी हैं, जो भी शिकायत की है उसका आज शाम तक ही समाधान होना चाहिए. यही हमारी तरफ से वीर जवानों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी. महापौर सुषमा खर्कवाल ने कहा कि मुझे अमर शहीदों की शहादत के बारे में खूब अंदाजा है कि उनके परिजनों पर क्या बीतती है. देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने वाले ऐसे शहीदों को देश हमेशा नमन करता है. उनका सम्मान करता है, लेकिन हमारा दायित्व है परिजनों का सम्मान करना. उनका ख्याल रखना. उन्होंने कहा कि यह मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि मैं सैनिक की बहू हूं, सैनिक की पत्नी हूं और सैनिक की बेटी हूं. मैं सैनिक परिवार से ही आती हूं, इसलिए मुझे सैनिकों के बारे में सब कुछ मालूम है. उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि सभी शहीद सैनिकों के परिजनों का सम्मान हो. शहीद सुनील जंग की मां और बहन को किया गया सम्मानित. (Photo Credit; ETV Bharat) मेयर बोलीं- सुनील को गोद में खिलाया : मेयर सुषमा खर्कवाल ने कहा, आज मुझे सुनील की बहुत याद आ रही है. सुनील को मैंने अपनी गोद में खिलाया था. आज सम्मान देते हुए बहुत बुरा लगा कि जिस बच्चे को गोद में खिलाया आज उसकी मां को मैं सम्मान दे रही हूं. मां बोलीं- भरपूर देखा भी नहीं था : ईटीवी भारत से राइफलमैन सुनील जंग की मां बीना महत ने कहा, मेरा एक बेटा था. अगर दो होते तो और बात होती. हालांकि बेटे मां के लिए चाहे 10 हो, लेकिन बेटा तो बेटा ही होता है. अपने बेटे के लिए दिल में जगह तो खाली ही रह जाती है. हमेशा याद आती रहती है. उसे भरपूर देखा भी नहीं था. उसे भरपूर प्यार भी नहीं दे पाई थी. क्या खाया, क्या पहना मुझे भी नहीं पता लगा. कब बड़ा हुआ पता ही नहीं चला. हमारी तीन पुश्तें आर्मी में : अपने आप डिसीजन लेने लगा कि आर्मी में जाना है. आर्मी के अलावा तो उसने कुछ सोचा ही नहीं था, क्योंकि हमारी तीन पुश्तें आर्मी में ही थीं. मेरे ससुर आर्मी में मेजर थे. वह 1965 में युद्ध लड़े. मेरे पति सूबेदार थे उन्होंने 1971 का युद्ध लड़ा था. मेरा बेटा सुनील कारगिल युद्ध लड़ा. घर का माहौल देखकर ही उसने आर्मी को ही चुना था. यादें तो हमेशा बनी रहेंगी : बीना महत ने कहा, मेयर सुषमा खर्कवार और हम लोग साथ-साथ ही थे. उनके यहां भी सभी सैनिक ही थे. हमारे सभी बच्चे उनकी गोद में खेले हैं. उनके बच्चे भी बहुत छोटे-छोटे थे. आज 27 साल हो गए हैं. फिर भी वह यादें तो हमेशा ही बनी रहेंगी. लगता है कि जैसे एक ही दो महीने हुए हों, लेकिन हो तो गए 27 साल. हर साल जो मान सम्मान होता है अच्छा लगता है, लेकिन एक बात है कि कम से कम उन लोगों को कभी भूलना नहीं है. भाई के गम में हमेशा आंखें रहती हैं नम : सुनील जंग की बहन सोनी ने कहा, आज भैया को गए हुए 27 साल हो गए. लगता ही नहीं कि इतना समय हो गया है. उनकी मेमोरी हमेशा हमारे दिल में है. गम में हमेशा आंखें नम रहती हैं. सरकार उन्हें याद कर रही है उसके लिए हम दिल से सरकार को धन्यवाद देते हैं. हमारा देश हमारे भैया को याद करता रहे, सरकार हमेशा अमर शहीद वीर जवानों को सम्मान देती रहे, हमारे लिए यही बड़ा सम्मान होगा. भाई तो चला गया, लेकिन हमारे लिए गर्व की बात है कि वह देश के लिए लड़ते हुए शहीद हुआ. शहीद मनोज पांडेय के भाई का किया गया सम्मान. (Photo Credit; ETV Bharat) सरकार हमेशा करती है सम्मान, देशवासी भी करते रहें : परमवीर चक्र विजेता कैप्टन मनोज कुमार पांडेय के भाई मनमोहन पांडेय ने कहा, गर्व है हम सबको. हमारा देश उन शहीदों को याद कर रहा है, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी. हमेशा से ही पूरा देश अपने वीर सपूतों को याद करता है. मेरी सरकार के साथ ही देशवासियों से भी अपील है कि हमेशा अमर वीर जवानों को इसी तरह सम्मान देते रहें.