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कारगिल विजय दिवस: सीएम भजनलाल ने किया शहीदों को नमन, झुंझुनू में वीरांगनाओं का किया सम्मान

सीएम भजनलाल ने सांगानेर में आदिवासी महिलाओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 'मन की बात' कार्यक्रम सुना.

CM Bhajanlal Sharma pays tribute to Kargil martyrs
कारगिल शहीदों को नमन करते सीएम भजनलाल शर्मा (Source - CMO)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 26, 2026 at 2:22 PM IST

6 Min Read
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जयपुर/झुंझुनू: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 27वें कारगिल विजय दिवस के मौके पर रविवार को जयपुर स्थित अमर जवान ज्योति पहुंचकर पुष्पचक्र अर्पित किया और कारगिल युद्ध में मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का सर्वाेच्च बलिदान देने वाले अमर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की. अमर जवान ज्योति पर उन्होंने राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए वीर सैनिकों के अदम्य साहस, शौर्य, पराक्रम और त्याग को नमन करते हुए कहा कि कारगिल के वीरों का बलिदान देशवासियों के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत रहेगा. वहीं, झुंझुनू में कारगिल युद्ध के शहीदों की वीरांगनाओं, गैलेंट्री अवार्ड और शौर्य पदक से सम्मानित सैनिकों का सम्मान कर उनके अदम्य साहस, वीरता और राष्ट्रसेवा को नमन किया गया.

सरकार सैनिकों-परिजनों के सम्मान को प्रतिबद्ध: जयपुर में मुख्यमंत्री ने कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए कहा कि भारतीय सेना के वीर जवानों ने विषम परिस्थितियों में अद्वितीय साहस और अदम्य वीरता का परिचय देकर मातृभूमि की रक्षा की तथा विश्व पटल पर भारत के शौर्य का परचम लहराया. उन्होंने कहा कि देश अपने वीर सैनिकों और शहीदों के सर्वाेच्च बलिदान का सदैव ऋणी रहेगा तथा राज्य सरकार सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों के सम्मान एवं कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है.

कारगिल दिवस पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि (ETV Bharat Jhunjhunu)

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दो मिनट का मौन रखकर दी श्रद्धांजलि: इस मौके पर उपमुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा, सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, मुख्य सचिव वी श्रीनिवास सहित सेना, पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे. समारोह के दौरान सभी ने दो मिनट का मौन रखकर कारगिल के अमर वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा उनके अद्वितीय साहस और राष्ट्रभक्ति का स्मरण किया.

Women from the tribal community felicitated CM
आदिवासी समाज की महिलाओं ने सीएम का किया अभिनंदन (Source - CMO)

सांगानेर में सुना 'मन की बात' कार्यक्रम: इसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को जयपुर के सांगानेर में आदिवासी महिलाओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'मन की बात' कार्यक्रम के 136वें एपिसोड को सुना. मुख्यमंत्री ने कहा कि 'मन की बात' कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आमजन की प्रेरक कहानियों के माध्यम से समाज को सकारात्मक दिशा देने और जनभागीदारी की भावना को मजबूत बनाने का ऐतिहासिक काम कर रहे हैं. इस अवसर पर विधायक गोपीचंद मीणा सहित कई जनप्रतिनिधि, बड़ी संख्या में आदिवासी समाज की महिलाएं और आमजन उपस्थित रहे.

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वीरांगनाओं और शौर्य पदक विजेता सैनिकों का सम्मान: कारगिल विजय दिवस के अवसर पर झुंझुनू में कारगिल युद्ध के शहीदों की वीरांगनाओं तथा गैलेंट्री अवार्ड और शौर्य पदक से सम्मानित सैनिकों का सम्मान कर उनके अदम्य साहस, वीरता और राष्ट्रसेवा को नमन किया गया. गौरव सेनानी सेवा समिति की ओर से इंदिरा नगर स्थित सामुदायिक विकास भवन में आयोजित सम्मान समारोह में शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई.

Honoring Veeranganas and Gallantry Award-Winning Soldiers
वीरांगनाओं और शौर्य पदक विजेता सैनिकों का सम्मान (ETV Bharat Jhunjhunu)

गौरव सेनानी सेवा समिति के अध्यक्ष हवलदार रतिराम कस्वा ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि वीरांगनाओं और वीर सैनिकों का सम्मान करना पूरे समाज का दायित्व है. उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन नई पीढ़ी में राष्ट्रप्रेम, अनुशासन और देशसेवा की भावना को मजबूत करने का कार्य करते हैं तथा युवाओं को सेना में जाकर देश की सेवा करने के लिए प्रेरित करते हैं. मुख्य वक्ता कर्नल सुरेश जांगिड़ ने कहा कि कारगिल युद्ध में भारतीय सैनिकों ने विपरीत परिस्थितियों में अदम्य साहस का परिचय देते हुए दुश्मन को परास्त किया. उन्होंने कहा कि शहीदों का सर्वोच्च बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता और प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह उनके परिवारों के सम्मान और गौरव को बनाए रखे.

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राष्ट्रहित सर्वोपरि: मेजर जयराम ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय सेना का इतिहास वीरता और अनुशासन का प्रतीक रहा है. उन्होंने युवाओं से राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए देश की सेवा के लिए सदैव तैयार रहने का आह्वान किया. वहीं कैप्टन सुलतान खान ने कहा कि सैनिक सीमाओं पर इसलिए निडर होकर डटे रहते हैं, क्योंकि उन्हें देशवासियों के विश्वास और समर्थन की ताकत मिलती है. उन्होंने कहा कि शहीदों का सम्मान केवल एक दिन तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उनके आदर्शों को जीवन में अपनाना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है.

पूर्व सैनिकों ने बताया कैसे लड़ा युद्ध, देखें वीडियो (Source - Lavesh Joshi)

डीडवाना कुचामन के 5 सपूतों ने दी थी शहादत, किया नमन: कारगिल युद्ध में डीडवाना-कुचामन जिले के भी 5 वीर सपूतों ने मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहादत दी थी. कारगिल विजय के मौके पर जिला सैनिक कल्याण कार्यालय स्थित शहीद स्मारक परिसर में श्रद्धांजलि समारोह आयोजित इन्हें याद किया और श्रद्धांजलि दी. कार्यक्रम के दौरान कारगिल शहीदों की वीरांगनाओं एवं उनके परिजनों का सम्मान भी किया गया. जिला कलेक्टर अवधेश मीणा ने कहा कि जिले में वर्तमान में 13 हजार से अधिक पूर्व सैनिक हैं, जबकि हजारों जवान और सैन्य अधिकारी देश की सीमाओं पर राष्ट्र की सुरक्षा में तैनात हैं. उन्होंने कहा कि देश के लिए सभी जीते हैं, लेकिन एक सैनिक कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखकर अपना जीवन समर्पित करता है. यही कारण है कि सैनिकों के प्रति पूरे देश के मन में सदैव सम्मान और आदर का भाव रहता है.

Guests at the event held at the Martyrs' Memorial
शहीद स्मारक पर आयोजित कार्यक्रम में अतिथि (Source - Lavesh Joshi)

पुलिस अधीक्षक डॉ प्यारे लाल शिवरान ने कहा कि कारगिल युद्ध में भारतीय सैनिकों ने अत्यंत विषम और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अद्भुत शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए विजय प्राप्त की थी. पूर्व सैन्य अधिकारी कैप्टेन ओम प्रकाश ने कारगिल युद्ध से जुड़े अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों ने कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और दुश्मन की चुनौती का डटकर सामना किया. पूर्व सैन्य अधिकारी कैप्टेन रामेश्वर लाल ने कहा कि कारगिल युद्ध भारतीय सेना के अदम्य साहस, वीरता और त्याग का प्रतीक है. उन्होंने युवाओं से देशभक्ति की भावना को सर्वोच्च रखने और राष्ट्रहित को हमेशा प्राथमिकता देने का संदेश दिया.

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