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अखिल भारतीय सैनिक परिषद ने मनाया कारगिल विजय दिवस, वीर सैनिकों को दी गई श्रद्धांजलि

बोकारो में अखिल भारतीय सैनिक परिषद के द्वारा कारगिल विजय दिवस मनाया गया.

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कारगिल विजय दिवस (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 26, 2026 at 1:25 PM IST

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बोकारो: आज देशभर में 27वां कारगिल विजय दिवस श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया जा रहा है. कारगिल विजय दिवस शौर्य, बलिदान और गर्व का प्रतीक है. बोकारो के सिटी पार्क स्थित शहीद उद्यान में अखिल भारतीय सैनिक परिषद के द्वारा कारगिल दिवस का विजय उत्सव मनाया गया.

इस अवसर पर कारगिल युद्ध में शहीद हुए वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके अदम्य साहस, शौर्य और सर्वोच्च बलिदान को याद किया गया. कारगिल विजय दिवस देश की रक्षा के लिए समर्पित वीर जवानों के प्रति कृतज्ञता और सम्मान का प्रतीक है. इस दौरान 1999 में युद्ध में शामिल रहे सैनिकों ने अपने अनुभव को साझा किए और देश के युवाओं में देशभक्ति जगाने की अपील की.

पूर्व सैनिकों का बयान (ETV BHARAT)

मौके पर मौजूद पूर्व सैनिक नायक गंगेश्वर तिवारी ने कहा कि आज हमारे देश की सेना काफी टेक्नोलॉजी से मजबूत है. जिस वक्त कारगिल युद्ध हुआ था उस वक्त हमलोग इतने एडवांस नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद हमलोगों ने जीत हासिल की. आज की युवा पीढ़ी को देश सेवा में जाने की जरूरत है. इससे बड़ी सेवा जीवन में कुछ नहीं हो सकती है.

वहीं, पूर्व सैनिक शत्रुघ्न सिंह ने कहा कि आर्मी के इंजीनियर विंग का काम लड़ाई से पहले और लड़ाई के बाद होता था. दुश्मनों के द्वारा बिछाई गई लैंडमाइन पर भी ध्यान रखना होता था, ताकि किसी को कोई नुकसान न पहुंचे. नायक राम बाबू सिंह ने बताया कि उन्होंने इस लड़ाई में 14 दिनों तक डटे रहे और विजय हासिल की. मेडिकल और इंजीनियरिंग से आगे बढ़कर, लोगों को देश की सेवा करने के बारे में सोचना चाहिए.

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