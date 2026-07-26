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'हमेशा अमर रहेंगी वीर जवानों के सर्वोच्च बलिदान की गाथाएं', कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि

कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ पर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि, भूतपूर्व सैनिक ने ताजा की कारगिल युद्ध के कठिन दिनों की यादें.

Kargil Vijay Diwas 2026
कारगिल विजय दिवस 2026 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 26, 2026 at 3:15 PM IST

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हमीरपुर: आज, 26 जुलाई को देशभर में कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है. कारगिल विजय दिवस के अवसर पर रविवार को जिला मुख्यालय हमीरपुर स्थित शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा पार्क एवं निर्माणाधीन युद्ध स्मारक परिसर में जिला स्तरीय समारोह श्रद्धा, सम्मान और देशभक्ति के माहौल में आयोजित किया गया. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने मुख्य अतिथि और डीसी हमीरपुर गंधर्वा राठौड़ ने विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लिया. इस दौरान कारगिल युद्ध के शहीदों सहित देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी वीर सैनिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई.

"कारगिल के वीरों का शौर्य, साहस और सर्वोच्च बलिदान देशवासियों के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत रहेगा. इन अमर जवानों की वीरगाथाएं कभी भुलाई नहीं जा सकतीं और प्रत्येक भारतीय उनके बलिदान के प्रति सदैव कृतज्ञ रहेगा." - सुनील शर्मा बिट्टू, सीएम सुक्खू के राजनीतिक सलाहकार

Kargil Vijay Diwas 2026
शहीदों के परिवारों को किया सम्मानित (ETV Bharat)

शहीदों के परिवारों को किया सम्मानित

सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार शहीदों के परिवारों, भूतपूर्व सैनिकों और सेवारत सैनिकों के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है. समारोह के दौरान कारगिल युद्ध में शहीद हुए जिला हमीरपुर के आठ वीर सैनिकों हवलदार कश्मीर सिंह, हवलदार राजकुमार, सिपाही दिनेश कुमार, राइफलमैन दीप चंद, हवलदार स्वामी दास चंदेल, राइफलमैन प्रवीण कुमार, राइफलमैन सुनील कुमार और सिपाही राकेश कुमार के परिजनों को सम्मानित कर उनके बलिदान को नमन किया गया. कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच शहीद परिवारों का सम्मान किया गया.

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भूतपूर्व सैनिक मेहर सिंह ने की युद्ध की यादें ताजा (ETV Bharat)

भूतपूर्व सैनिक ने की युद्ध की यादें ताजा

सैनिक कल्याण विभाग के उपनिदेशक स्क्वॉड्रन लीडर मनोज राणा ने सभी अतिथियों, शहीदों के परिजनों और भूतपूर्व सैनिकों का स्वागत करते हुए कारगिल युद्ध के इतिहास, उसकी चुनौतियों और भारतीय सेना की ऐतिहासिक विजय की विस्तृत जानकारी दी. उन्होंने उपस्थित सभी लोगों को शहीदों के सम्मान और राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पण की शपथ भी दिलाई. कार्यक्रम में कारगिल युद्ध में घायल हुए भूतपूर्व सैनिक मेहर सिंह ने युद्ध के अपने अनुभव साझा करते हुए उस कठिन दौर की यादें ताजा की. वहीं, डिग्री कॉलेज हमीरपुर के विद्यार्थियों जतिन कुमार, ऐपशिता और अंशिता ने कारगिल विजय दिवस के महत्व और देशभक्ति पर अपने विचार प्रस्तुत किए.

Kargil Vijay Diwas 2026
कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को किया याद (ETV Bharat)

पुष्पचक्र अर्पित कर वीर सैनिकों को दी श्रद्धांजलि

समारोह की शुरुआत में मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू, डीसी हमीरपुर गंधर्वा राठौड़, एसपी हमीरपुर बलवीर सिंह, जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुमन भारती, एपीएमसी अध्यक्ष अजय शर्मा, एडीसी अभिषेक गर्ग, नगर निगम आयुक्त राकेश शर्मा, स्क्वॉड्रन लीडर मनोज राणा, एसडीएम संजीत सिंह, होमगार्ड कमांडेंट विनय कुमार, कांग्रेस नेता राजेश आनंद सहित अन्य अधिकारियों ने शहीद स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित कर वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी. इस अवसर पर पुलिस की गार्ड ने सशस्त्र बलों की परंपरा के अनुसार शहीदों को सलामी दी. पूरा समारोह देशभक्ति, सम्मान और शहीदों के प्रति कृतज्ञता की भावना से ओत-प्रोत रहा.

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