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कारगिल विजय दिवसः ग्रुप कैप्टन आलोक चौहन ने बताई आदम्य साहस की वो कहानी, जिसने दुश्मन के दांत किए खट्टे, ये शौर्य की गौरवगाथा है

वायुसेना के उतरते ही बदली युद्ध की तस्वीर : आलोक चौहान बताते हैं कि शुरुआत में भारतीय सेना के सामने यह स्पष्ट नहीं था कि घुसपैठ कितने बड़े स्तर पर हुई है. शुरुआती सूचनाएं सीमित थीं और ऐसा लग रहा था कि कुछ इलाकों में ही घुसपैठ हुई है, लेकिन जैसे-जैसे मई का मध्य आया, तस्वीर साफ होने लगी. पता चला कि यह कोई छोटी या स्थानीय कार्रवाई नहीं, बल्कि पूरे सेक्टर में सुनियोजित तरीके से की गई घुसपैठ थी. दुश्मन ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रणनीतिक रूप से मजबूत स्थिति बना ली थी.

पहाड़ी क्षेत्र से अधिक सर्दी और तापमान में गिरावट और पाकिस्तान दोनों देशों की सेना निचे आ जाती है, लेकिन इस बार पाकिस्तान ने नापाक हरकत दिखाई. पाकिस्तान ने सर्दियों के दौरान भारतीय चौकियों के खाली होने का फायदा उठाते हुए ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अपने सैनिकों और हथियारों की तैनाती कर दी थी. जब गर्मियों में भारतीय सैनिक अपनी पोस्ट पर लौटे तो उन्हें पता चला कि दुश्मन पहले से ही ऊंची चोटियों पर मजबूत स्थिति में बैठा है. इन्हीं चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर के तहत मोर्चा संभाला. वायुसेना ने दुश्मन के ठिकानों, रसद और सप्लाई लाइनों को निशाना बनाकर उसकी सामरिक बढ़त को कमजोर किया.

चोटियों पर पाकिस्तान ने जमाया कब्जा : कारगिल विजय दिवस भारतीय सैन्य इतिहास के उन गौरवशाली अध्यायों में से एक है, जब भारतीय सेना के जवानों ने दुर्गम पहाड़ियों, बर्फीले मौसम और विपरीत परिस्थितियों के बीच अदम्य साहस का परिचय देते हुए पाकिस्तान की घुसपैठ को नाकाम किया. इस युद्ध में भारतीय थलसेना के जवानों ने जमीन पर मोर्चा संभाला तो भारतीय वायुसेना ने आसमान से दुश्मन के ठिकानों पर प्रहार कर युद्ध की दिशा बदलने में अहम भूमिका निभाई. तत्कालीन स्क्वाड्रन लीडर और अब ग्रुप कैप्टन आलोक चौहान ने 1999 का कारगिल युद्ध केवल ऊंची चोटियों पर लड़ी गई जंग नहीं थी, बल्कि यह भारत की सैन्य रणनीति, साहस, संयम और तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल की भी परीक्षा थी.

इसी ऑपरेशन में वायुसेना के तत्कालीन स्क्वाड्रन लीडर और अब ग्रुप कैप्टन आलोक चौहान ने भी अदम्य साहस का परिचय देते हुए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उनके शौर्य और युद्ध में योगदान के लिए उन्हें प्रेसिडेंशियल अवार्ड से सम्मानित किया गया. कारगिल युद्ध के दौरान फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता और स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा से जुड़ी घटनाओं के वे प्रत्यक्ष गवाह रहे और महत्वपूर्ण सूचनाएं भी साझा की. उनसे ये भी जाना कि आसमान से लड़ी गई उस जंग में वायुसेना ने कैसे दुश्मन की रणनीति को ध्वस्त किया और भारतीय जवानों की विजय का रास्ता तैयार किया.

जयपुर : कारगिल विजय दिवस...भारतीय सेना के अदम्य साहस, शौर्य और बलिदान की वो गौरवगाथा, जिसे देश कभी नहीं भूल सकता. 1999 के कारगिल युद्ध में जब दुश्मन ने ऊंची चोटियों पर कब्जा जमाकर भारत को चुनौती दी, तब भारतीय वायुसेना ने आसमान से ऐसा प्रहार किया कि दुश्मन की सप्लाई लाइन से लेकर उसके हौसले तक को ध्वस्त कर दिया.

नचिकेता और आहूजा की घटना (ETV Bharat GFX)

ऐसे समय में भारतीय वायुसेना की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो गई. वायुसेना के ऑपरेशन शुरू होने के बाद दुश्मन के ठिकानों और उसकी सप्लाई लाइनों को निशाना बनाया गया. इससे पाकिस्तान के लिए ऊंचाई पर बैठे अपने सैनिकों तक रसद, हथियार और अन्य सामग्री पहुंचाना मुश्किल हो गया. ग्रुप कैप्टन आलोक चौहान कहते हैं कि वायुसेना की कार्रवाई का उद्देश्य केवल दुश्मन के ठिकानों को नष्ट करना नहीं था, बल्कि जमीन पर आगे बढ़ रही भारतीय सेना को सामरिक बढ़त देना भी था.

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हर सैनिक का सपना होता है युद्ध में देश के काम आना : ग्रुप कैप्टन आलोक चौहान कहते हैं कि हर सैनिक अपने प्रशिक्षण के दौरान एक ही लक्ष्य लेकर चलता है कि जब देश को उसकी जरूरत हो तो वह अपनी क्षमता का प्रभावी इस्तेमाल कर सके. वायुसेना के जवान और अधिकारी लगातार युद्ध की परिस्थितियों के लिए प्रशिक्षण लेते हैं. श्रीनगर में तैनात 51 स्क्वाड्रन भी हर तरह के ऑपरेशन के लिए तैयार थी. एयर डिफेंस से लेकर ग्राउंड अटैक और हथियारों की बैलिस्टिक्स तक, हर क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया गया था. जब करगिल में वायुसेना की भूमिका तय हुई और मिशन मिलने शुरू हुए, तो यह हर सैनिक के लिए गर्व का क्षण था. उन्हें पहली बार अपनी ट्रेनिंग और वर्षों की तैयारी को वास्तविक युद्ध में इस्तेमाल करने का अवसर मिला.

युद्ध के लिए तैयार फाइटर प्लेन (सौजन्य : आलोक चौहान)

पूरे फ्रंट के लिए तैयार होते थे मिशन : ग्रुप कैप्टन आलोक चौहान के मुताबिक वायुसेना के ऑपरेशन किसी एक स्थानीय क्षेत्र तक सीमित नहीं होते. पूरे फ्रंट और राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय के बाद मिशन निर्धारित किए जाते हैं. पायलटों को विशेष लक्ष्य दिए जाते थे. कहीं भारतीय सेना की अग्रिम चौकियों को सपोर्ट करना होता था तो कहीं दुश्मन के महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमला करना होता था. कई मिशन ऐसे भी होते थे, जिनका उद्देश्य दुश्मन की सप्लाई लाइन काटना और उनकी सप्लाई को रोकना था. वायुसेना के हमलों से दुश्मन की स्थिति कमजोर हुई और जमीन पर भारतीय सैनिकों के लिए आगे बढ़ना आसान हुआ.

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नचिकेता और आहूजा की घटना आज भी याद : कारगिल युद्ध की सबसे भावुक और यादगार घटनाओं में से एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट के. नचिकेता और स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा से जुड़ी है. ग्रुप कैप्टन आलोक चौहान उस समय उसी फॉर्मेशन का हिस्सा थे. एक मिशन के दौरान नचिकेता के विमान में इंजन की समस्या आई और उन्हें इजेक्ट करना पड़ा. उनके पीछे स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा उड़ान भर रहे थे. उस समय बमबारी के प्रभाव का आकलन करने के लिए एयरक्राफ्ट से कैमरा रिकॉर्डिंग भी की जाती थी.

कारगिल युद्ध के दौरान पहाड़ियों पर आलोक (सौजन्य : आलोक चौहान)

नचिकेता को तलाशते हुए अजय आहूजा का विमान नीचे की ओर गया. इसी दौरान उन्हें पाकिस्तानी सेना की ओर से निशाना बनाया गया. यह घटना भारतीय वायुसेना के लिए बेहद दुखद थी. अजय आहूजा को उनके अदम्य साहस और बलिदान के लिए मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया. ग्रुप कैप्टन आलोक चौहान ने इस घटना से जुड़े महत्वपूर्ण घटनाक्रम को बेहद करीब से देखा था और नचिकेता और आहूजा से जुड़ी सूचनाओं को संबंधित स्तर तक पहुंचाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही.

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दुश्मन पर भारी पड़ी वायुसेना : आलोक चौहान कहते हैं कि युद्ध के शुरुआती दौर में सामने आई इस घटना के बाद भारतीय वायुसेना ने अपनी रणनीति और टैक्टिक्स में आवश्यक बदलाव किए. इसके बाद ऑपरेशन को और अधिक प्रभावी बनाया गया. वायुसेना ने दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाने के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित किया कि भारतीय विमानों को दुश्मन की जमीन से प्रभावी तरीके से निशाना बनाने का अवसर न मिले. इस रणनीतिक बदलाव का असर जल्द दिखाई दिया. वायुसेना ने लगातार हमले किए और दुश्मन की सैन्य क्षमता और मनोबल दोनों पर प्रभाव पड़ा.

पत्नी आरती के साथ आलोक चौहान (सौजन्य : आलोक चौहान)

सप्लाई लाइन काटकर दुश्मन का मनोबल तोड़ा : करगिल की ऊंची चोटियों पर बैठे पाकिस्तानी सैनिकों के पास एक बड़ा सामरिक लाभ यही था कि वे ऊंचाई पर थे, लेकिन किसी भी सेना को लंबे समय तक लड़ने के लिए हथियार, गोला-बारूद, भोजन और सप्लाई की जरूरत होती है. वायुसेना ने इसी कमजोरी को निशाना बनाया. दुश्मन की सप्लाई लाइन पर हमले किए गए और उन क्षेत्रों को निशाना बनाया गया, जहां से उसे रसद और सैन्य सहायता मिल रही थी. इससे पाकिस्तान के लिए अग्रिम मोर्चे पर बैठे सैनिकों को लगातार सहायता पहुंचाना मुश्किल हो गया. दूसरी ओर, भारतीय सेना ने जमीन से अपनी कार्रवाई जारी रखी. दुश्मन की सप्लाई कमजोर होने के साथ उसका मनोबल भी गिरने लगा. भारतीय सैनिकों के लिए ऊंची चोटियों पर आगे बढ़कर कब्जा हासिल करना आसान हुआ.

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तालमेल ने दिलाई निर्णायक बढ़त : कारगिल युद्ध की सफलता केवल एक सेना की कार्रवाई का परिणाम नहीं थी. यह भारतीय थलसेना, वायुसेना और अन्य सुरक्षा बलों के बीच बेहतरीन तालमेल का परिणाम थी. जहां भारतीय सैनिकों ने दुर्गम पहाड़ियों पर चढ़कर आमने-सामने की लड़ाई लड़ी, वहीं वायुसेना ने आसमान से दुश्मन के ठिकानों और सप्लाई नेटवर्क को निशाना बनाया. इस दोतरफा रणनीति ने पाकिस्तान की स्थिति को लगातार कमजोर किया. एक तरफ भारतीय सेना चोटियों पर कब्जा करती गई तो दूसरी तरफ वायुसेना के हमलों ने दुश्मन की रसद व्यवस्था को बाधित कर दिया. आलोक चौहान बताते हैं कि कारगिल युद्ध केवल साहस की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह रणनीति, प्रशिक्षण, तकनीक और तीनों सेनाओं के समन्वय की भी बड़ी मिसाल थी. कारगिल विजय दिवस पर जब देश अपने वीर जवानों को याद करता है तो उन योद्धाओं की कहानी भी सामने आती है, जिन्होंने आसमान से दुश्मन के खिलाफ मोर्चा संभाला.

फाइटर प्लेन के साथ आलोक चौहान (सौजन्य : आलोक चौहान)

पीढ़ियां हमेशा गर्व से याद करेंगी : 1999 की वह जंग भारत ने केवल जमीन पर नहीं जीती थी. भारतीय सैनिकों ने चोटियों पर तिरंगा फहराया और वायुसेना ने आसमान से दुश्मन की रणनीति को ध्वस्त किया. यही वह सामूहिक शौर्य था, जिसने कारगिल की चोटियों पर भारत की विजय की नींव रखी और देश के सैन्य इतिहास में एक ऐसा अध्याय लिखा, जिसे आने वाली पीढ़ियां हमेशा गर्व से याद करेंगी. आलोक चौहान कहते हैं कि 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस का ही अवसर नहीं है, ये दिन हर भारतीय कोई इस गर्व की अनुभूति कराता कि देश की सुरक्षा मजबूत कंधों पर है.