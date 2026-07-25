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कारगिल विजय दिवस : 10 जवानों संग दुश्मन के इलाके में घुसे कर्नल धुपालिया, सप्लाई लाइन काटकर पलटी बाजी

शुरुआत में सीमित घुसपैठ का था अनुमान : कर्नल मोहन सिंह कहते हैं कि शुरुआत में भारतीय सेना को लगा कि शायद कुछ सीमित इलाकों में ही घुसपैठ हुई है, लेकिन जब शुरुआती गश्ती दलों और सैनिकों को नुकसान हुआ, तब स्थिति की गंभीरता सामने आने लगी. कैप्टन सौरभ कालिया और उनके साथियों की घटना ने भी इस घुसपैठ की भयावहता और गंभीरता को उजागर किया. धीरे-धीरे सेना को समझ आया कि यह कोई सामान्य या सीमित घुसपैठ नहीं थी, बल्कि दुश्मन ने पूरी रणनीतिक योजना के साथ ऊंची चोटियों पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी.

100 से अधिक चोटियों पर कब्जा : गर्मियों में मौसम सामान्य होने के बाद दोनों देशों के सैनिक अपनी-अपनी चौकियों पर वापस पहुंचते थे, लेकिन वर्ष 1999 में पाकिस्तान ने इसी व्यवस्था का फायदा उठाया. उसने नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री और अन्य सैनिकों को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भेज दिया. करीब 160 किलोमीटर लंबे इलाके में 100 से अधिक छोटी-बड़ी चोटियों पर पाकिस्तानी सैनिकों ने कब्जा कर लिया. तीन से चार महीने तक उन्होंने इन ऊंचाइयों पर तैयारी की. हथियार, गोला-बारूद, राशन और सैनिकों की मदद के लिए जरूरी संसाधन पहले ही पहुंचा दिए गए थे. जब भारतीय सेना गर्मियों में अपनी चौकियों पर वापस पहुंची तो उसे पता चला कि दुश्मन पहले ही महत्वपूर्ण चोटियों पर मोर्चा जमा चुका है. यहीं से शुरू हुई कारगिल युद्ध की पटकथा.

कर्नल मोहन सिंह धुपालिया कहते हैं कि आज की युवा पीढ़ी को कारगिल युद्ध की पूरी जानकारी देना बेहद जरूरी है. कारगिल विजय दिवस मनाने से न केवल सेना का मनोबल बढ़ता है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को यह भी पता चलता है कि भारतीय सेना ने किस तरह अपने अदम्य साहस, पराक्रम और शौर्य से दुश्मन के मंसूबों को नाकाम किया. कारगिल युद्ध की शुरुआत को समझने के लिए उस समय की सैन्य व्यवस्था को समझना जरूरी है. सर्दियों में नवंबर-दिसंबर के दौरान भारी बर्फबारी के कारण ऊंचाई वाली कई अग्रिम चौकियों को खाली कर दिया जाता था. भारतीय सैनिक नीचे की ओर आ जाते थे और पाकिस्तान की तरफ से भी सैनिक अपनी चौकियां छोड़ देते थे.

सर्दियों में खाली होती थीं चौकियां : कर्नल मोहन सिंह धुपालिया कहते हैं कारगिल युद्ध की कहानी केवल भारत और पाकिस्तान के बीच लड़े गए एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि यह भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस, राजनीतिक सूझबूझ और सर्वोच्च बलिदान की गाथा है. 26 जुलाई को मनाया जाने वाला कारगिल विजय दिवस देश को उन वीर सैनिकों की याद दिलाता है, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में दुश्मन के कब्जे से एक-एक चोटी को मुक्त कराया और तिरंगा फिर से फहराया.

भारतीय सेना ने रणनीति बदलते हुए दुश्मन की आपूर्ति व्यवस्था को बाधित किया और एक-एक कर चोटियों को वापस अपने कब्जे में लिया. इसी दौरान एक अधिकारी की टीम ने मुख्य मोर्चे से अलग महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. तत्कालीन मेजर और बाद में कर्नल पद से सेवानिवृत्त हुए मोहन सिंह धुपालिया ने करीब 10 जवानों की टीम का नेतृत्व करते हुए दुश्मन के इलाके में कार्रवाई की और एक जेसीओ समेत चार पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया. इस अदम्य साहस के लिए उन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड से सम्मानित किया गया.

जयपुर : कारगिल युद्ध को करीब 27 साल बीत चुके हैं, लेकिन 1999 की वह जंग आज भी भारतीय सैन्य इतिहास के गौरवशाली अध्यायों में शामिल है. करीब दो महीने चली इस लड़ाई में भारतीय सेना ने 16 से 18 हजार फीट की ऊंचाई पर दुश्मन का मुकाबला किया. पाकिस्तान ने सर्दियों में खाली रहने वाली भारतीय चौकियों का फायदा उठाकर करीब 160 किलोमीटर लंबे क्षेत्र की 100 से अधिक चोटियों और पोस्टों पर कब्जा कर लिया था.

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16 से 18 हजार फीट पर हालात अलग : इसके बाद भारतीय सेना ने व्यापक स्तर पर ऑपरेशन शुरू किया, रणनीति बनाई गई कि एक-एक कर कब्जाई गई चोटियों को वापस लिया जाएगा. चुनौती यह थी कि दुश्मन ऊंचाई पर था और भारतीय सैनिकों को नीचे से ऊपर की ओर चढ़ाई करते हुए हमला करना था. उन्होंने कहा कि कारगिल युद्ध की सबसे बड़ी चुनौती पहाड़ों पर लड़ी गई लड़ाई थी. सामान्य युद्ध में यदि दुश्मन की एक कंपनी किसी इलाके में तैनात होती है तो उसके खिलाफ बड़ी संख्या में सैनिकों की टुकड़ी हमला कर सकती है, लेकिन 16 से 18 हजार फीट की ऊंचाई पर हालात बिल्कुल अलग थे.

सेना के जवानों को सम्मानित करते मोहन सिंह (सेवानिवृत्त कर्नल मोहन सिंह)

इन इलाकों में पेड़ या प्राकृतिक कवर बेहद कम था. खुली और खड़ी पहाड़ियों पर यदि दुश्मन का एक सैनिक भी रणनीतिक स्थान पर बैठा हो तो वह आगे बढ़ रहे बड़ी संख्या में सैनिकों को रोक सकता था. ऐसे में हमला करने वाले सैनिकों को कई गुना अधिक जोखिम उठाना पड़ता था. छोटी-छोटी टुकड़ियां बनाकर सैनिकों को कठिन चढ़ाई करनी पड़ती थी. धुपालिया कहते हैं कि सबसे कठिन बात यह थी कि सैनिकों को पता था कि जिस वेव में वे आगे बढ़ रहे हैं, उसमें शायद वापस लौटने का मौका न मिले. इसके बावजूद उनका मनोबल ऊंचा था. उनके सामने सिर्फ एक लक्ष्य था चोटी पर तिरंगा फहराना और देश की प्रतिष्ठा को बचाना.

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मल्टी डायरेक्शन अटैक से बदली रणनीति : कर्नल मोहन सिंह कहते हैं कि भारतीय सेना ने दुश्मन को केवल सामने से चुनौती देने के बजाय अपनी रणनीति में बदलाव किया. कई दिशाओं से हमला कर दुश्मन को घेरने की योजना बनाई गई. विशेष बलों और अन्य सैन्य टुकड़ियों को ऐसे इलाकों में भेजा गया, जहां से दुश्मन को सैनिकों और संसाधनों की मदद मिल सकती थी. दुश्मन की सप्लाई लाइन को बाधित करना और उसकी अन्य सुविधाओं को रोकना इस रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा था. एक तरफ भारतीय सैनिक चोटियों पर सीधे हमले कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ दूसरी सैन्य टुकड़ियां दुश्मन की मदद रोकने और उसे अलग-थलग करने का काम कर रही थीं. इस रणनीति का मकसद साफ था कि मुख्य मोर्चे पर लड़ रहे पाकिस्तानी सैनिकों को पीछे से मिलने वाली मदद को रोका जाए.

परेड में सलामी लेते मोहन सिंह (सेवानिवृत्त कर्नल मोहन सिंह)

टोलोलिंग की जीत ने बढ़ाया आत्मविश्वास : उन्होंने बताया कि कारगिल युद्ध में तोलोलिंग की चोटी की जीत भारतीय सेना के लिए निर्णायक मोड़ साबित हुई. इस महत्वपूर्ण चोटी पर कब्जा हासिल करने के बाद भारतीय सैनिकों का आत्मविश्वास और मजबूत हुआ. इसके बाद एक-एक कर अन्य रणनीतिक चोटियों को वापस लेने की कार्रवाई तेज हुई. टाइगर हिल, प्वाइंट 4875 और अन्य महत्वपूर्ण चोटियों पर भारतीय सैनिकों ने असाधारण साहस का परिचय दिया. कठिन चढ़ाई, दुश्मन की लगातार गोलीबारी और बेहद खराब मौसम के बावजूद भारतीय जवान पीछे नहीं हटे. धीरे-धीरे भारतीय सेना ने दुश्मन को उसकी कब्जाई हुई चोटियों से पीछे धकेलना शुरू कर दिया. 26 जुलाई तक भारतीय सेना ने अधिकांश महत्वपूर्ण चोटियों को वापस अपने कब्जे में ले लिया और देश ने कारगिल युद्ध में विजय हासिल की.

सेना के जवानों के साथ मोहन सिंह (सेवानिवृत्त कर्नल मोहन सिंह)

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मुख्य मोर्चे से अलग था इस अधिकारी की टीम का मिशन : उन्होंने बताया कि कारगिल की मुख्य लड़ाई में जहां भारतीय सैनिक चोटियों पर सीधा हमला कर रहे थे, वहीं कुछ सैन्य इकाइयों की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना था कि दुश्मन को दूसरी दिशा से मदद न मिल सके. उनकी यूनिट मुख्य ऑपरेशन में लगी भारतीय सेना की एडजॉइनिंग में थी. उनका काम था कि सामने मौजूद पाकिस्तानी सैनिकों को लगातार व्यस्त रखा जाए, ताकि वे मुख्य मोर्चे पर लड़ रही अपनी सेना को सुविधा न भेज सकें. इसी मिशन के तहत उन्होंने करीब 10 जवानों की एक छोटी टीम का नेतृत्व किया.

पहले इलाके की कई बार रेकी की गई : छोटी टीम के साथ ऑपरेशन करने के पीछे भी रणनीतिक कारण था. बड़ी बटालियन के साथ आगे बढ़ने पर दुश्मन को गतिविधियों की जानकारी जल्दी मिल सकती थी. इसके अलावा माइनफील्ड और दुश्मन की निगरानी से बचना भी बड़ी चुनौती थी, इसीलिए छोटी, प्रशिक्षित और सक्षम टीम को आगे भेजा गया. ऑपरेशन से पहले इलाके की कई बार रेकी की गई. माइनफील्ड के संभावित रास्तों की जानकारी जुटाई गई और यह तय किया गया कि आवश्यकता पड़ने पर किस दिशा से आगे बढ़ना है.

जूनियर से अभिवादन लेते धुपालिया (सेवानिवृत्त कर्नल मोहन सिंह)

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माइनफील्ड पार कर दुश्मन के इलाके में पहुंची टीम : उन्होंने बताया कि सेना में भर्ती होने वाले सैनिक को इस दिन का इंतजार हमेशा रहता है. इसी दिन के लिए उसे तैयार किया जाता है जब वो दुश्मनों का मुकाबला करे. आदेश मिलने के बाद करीब 10 जवानों की छोटी टुकड़ी ने कार्रवाई शुरू की. टीम ने माइनफील्ड पार किया और दुश्मन के इलाके में प्रवेश किया. कर्नल मोहन सिंह कहते हैं कि इस कार्रवाई के दौरान टीम ने एक जेसीओ समेत चार पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया. इस ऑपरेशन का उद्देश्य केवल किसी एक पोस्ट पर कब्जा करना नहीं था. असली मकसद दुश्मन पर लगातार दबाव बनाए रखना था, ताकि वह मुख्य कारगिल सेक्टर में लड़ रही अपनी सेना की मदद के लिए अतिरिक्त सैनिक या संसाधन न भेज सके.

चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड से सम्मानित : कर्नल मोहन सिंह ने जिस तरह से अदम्य साहस और पराक्रम का परिचय दिया उसके लिए उन्हें कठिन परिस्थितियों में उत्कृष्ट कार्य करने पर दिए जाने वाले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड से सम्मानित भी किया गया. मोहन सिंह कहते हैं कि ऑपरेशन के दौरान सीमा और नियंत्रण रेखा से जुड़े सवाल पर अधिकारी बताते हैं कि युद्ध के समय परिस्थितियां सामान्य समय से अलग होती हैं. उस समय सैनिकों की प्राथमिकता उन्हें सौंपे गए सैन्य टास्क को पूरा करना होता है. इसके लिए पहले इलाके की रेकी की जाती है, माइनफील्ड की जानकारी जुटाई जाती है और संभावित हमले की दिशा तय की जाती है. उनकी टीम ने भी इसी तैयारी के आधार पर कार्रवाई की. सैनिकों को पता था कि किस रास्ते से आगे बढ़ना है और किस तरह दुश्मन को चौंकाते हुए कार्रवाई करनी है. यह अभियान जोखिम भरा था, लेकिन सैनिकों के लिए मिशन सर्वोपरि था.

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हर सैनिक चाहता है कि युद्ध में देश के काम आए : कारगिल युद्ध के अनुभव को याद करते हुए कर्नल धुपालिया कहते हैं कि हर सैनिक के भीतर यह भावना होती है कि अगर वह सेना में है तो उसे कभी न कभी देश के लिए वास्तविक सैन्य कार्रवाई में योगदान देने का अवसर मिले. उनकी टीम की कार्रवाई को सेना की ओर से सम्मान मिला. उन्हें चीफ की ओर से सम्मानित किया गया और उनकी वीरता को मान्यता दी गई. हालांकि, उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान वह क्षण था, जब कारगिल की चोटियों पर दोबारा तिरंगा फहराया गया. 26 जुलाई को भारत की विजय केवल एक सैन्य जीत नहीं थी. यह उन हजारों सैनिकों के साहस और बलिदान का परिणाम थी, जिन्होंने 16 से 18 हजार फीट की ऊंचाई पर कठिन परिस्थितियों में लड़ाई लड़ी और देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की परवाह नहीं की.

कारगिल के बाद बदली शहीद सैनिकों के सम्मान की परंपरा : कर्नल धुपालिया कारगिल युद्ध के बाद आए बदलावों को लेकर कहते हैं कि पहले के युद्धों के दौरान कई बार शहीद सैनिकों के पार्थिव शरीर वापस नहीं आ पाते थे. वहीं, कारगिल युद्ध के बाद देश ने शहीद सैनिकों के सम्मान और उनके परिवारों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को नए तरीके से महसूस किया. कारगिल युद्ध के बाद शहीद सैनिकों के पार्थिव शरीर पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनके घर पहुंचाए गए. उनके परिवारों के सम्मान और सहायता की व्यवस्था को भी अधिक मजबूती मिली. इस बदलाव ने देश और सेना के बीच भावनात्मक संबंध को और मजबूत किया. आज देशभर में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है. यह केवल एक युद्ध में मिली जीत का उत्सव नहीं, बल्कि उन सैनिकों को याद करने का अवसर है, जिन्होंने बर्फीली चोटियों पर अपनी जान की परवाह किए बिना देश के लिए लड़ाई लड़ी.