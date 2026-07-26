ETV Bharat / state

कारगिल विजय दिवस: 10 पैरा SF के सूबेदार श्याम सिंह ने साझा कीं रोंगटे खड़े कर देने वाली यादें

भीषण गोलीबारी के बीच तिरंगे के लिए डटे रहे भरतपुर के सूबेदार श्याम सिंह. बर्फ पिघलाकर पिया पानी, दुश्मन के कई कैंप किए तबाह.

शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि
शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि (फोटो ईटीवी भारत भरतपुर)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 26, 2026 at 11:46 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

भरतपुर : कारगिल विजय दिवस पर भरतपुर जिले के महुआ निवासी एवं 10 पैरा स्पेशल फोर्स के सूबेदार श्याम सिंह ने 1999 के कारगिल युद्ध की वे यादें साझा कीं, जो आज भी रोंगटे खड़े कर देती हैं. उन्होंने बताया कि किस तरह भारतीय जवानों ने दुर्गम पहाड़ों, विषम मौसम और लगातार हो रही फायरिंग के बावजूद दुश्मन के कई ठिकाने ध्वस्त कर भारत की भूमि को दुश्मन के कब्जे से मुक्त कराया.

सूबेदार श्याम सिंह ने बताया कि कारगिल युद्ध की शुरुआत से पहले उनकी यूनिट 10 पैरा स्पेशल फोर्स को बटालिक सेक्टर में विशेष अभियान के लिए भेजा गया था. उस समय उनकी यूनिट का नेतृत्व कर्नल भदौरिया कर रहे थे. सेना को सूचना मिली थी कि बटालिक क्षेत्र में कुछ संदिग्ध घुसपैठिए मौजूद हैं. इसके बाद विशेष योजना बनाई गई और हेलिकॉप्टरों के जरिए टीम को क्षेत्र में उतारा गया.

इसे भी पढे़ं: कारगिल विजय दिवस : 10 जवानों संग दुश्मन के इलाके में घुसे कर्नल धुपालिया, सप्लाई लाइन काटकर पलटी बाजी

कारगिल के हीरो सूबेदार श्याम सिंह (वीडियो ईटीवी भारत भरतपुर)

उन्होंने बताया कि बटालिक सेक्टर के अलडोर और घन्चा जैसे गांवों में स्थानीय लोगों से बातचीत के दौरान पता चला कि पाकिस्तान की सेना सिविल ड्रेस में इलाके में आती थी और ग्रामीणों, विशेषकर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करती थी. यह महत्वपूर्ण जानकारी सेना और सरकार तक पहुंचाई गई. बाद में स्पष्ट हुआ कि जिन्हें शुरुआत में आतंकवादी या घुसपैठिया समझा जा रहा था, वे वास्तव में पाकिस्तानी सेना के जवान थे, जिसके बाद भारतीय सेना को युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार किया गया.

सूबेदार ने बताया कि कारगिल का युद्ध बेहद कठिन था. पाकिस्तानी सैनिक ऊंची चोटियों पर बैठे थे, जबकि भारतीय जवानों को नीचे से चढ़ाई करते हुए आगे बढ़ना पड़ता था. इसके बावजूद सैनिकों का मनोबल कभी नहीं टूटा. उन्होंने कहा कि आंधी, बर्फबारी, बारिश और लगातार हो रही गोलीबारी भी भारतीय जवानों के हौसले को नहीं डिगा सकी. सभी का एक ही लक्ष्य था देश की जमीन को दुश्मन के कब्जे से मुक्त कराना.

इसे भी पढे़ं: कारगिल विजय दिवस विशेष: 141 फील्ड रेजिमेंट के पराक्रम और हवलदार ओमप्रकाश की अनसुनी दास्तां

सूबेदार श्याम सिंह ने बताया कि उनकी टुकड़ी ने बटालिक सेक्टर में दुश्मन की एक महत्वपूर्ण पोस्ट पर कब्जा किया. वहां बड़ी मात्रा में राशन, देसी घी और अन्य सैन्य सामग्री मिली. भारतीय जवानों की कार्रवाई से पाकिस्तानी सैनिक अपने कई ठिकाने छोड़कर भागने को मजबूर हो गए. इस अभियान में दुश्मन के कई कैंप नष्ट किए गए और उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया गया.

उन्होंने युद्ध के दौरान आई कठिन परिस्थितियों का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि दिन में दुश्मन की नजर से बचने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाती थी. जवान शाम ढलने के बाद ऊंची चोटियों की ओर बढ़ना शुरू करते थे. कई बार पीने के पानी का कोई साधन नहीं होता था, ऐसे में बर्फ पिघलाकर पानी पीना पड़ता था. पीछे से आने वाली सेना बेहद कठिन परिस्थितियों में राशन और जरूरी सामान पहुंचाती थी, जिससे अग्रिम मोर्चे पर तैनात जवान लगातार लड़ाई जारी रख सके. सूबेदार ने बताया कि कारगिल का युद्ध करीब दो महीने तक चला. उन्होंने कहा कि उस दौरान भारतीय सैनिकों का जो उत्साह, समर्पण और देशभक्ति देखने को मिली, उसे शब्दों में बयां करना संभव नहीं है. हर जवान के मन में केवल एक ही संकल्प था हर कीमत पर तिरंगे की आन, बान और शान की रक्षा करना.

इसे भी पढे़ं: कारगिल युद्ध की शौर्य गाथा: जानिए बाड़मेर के किशोर सिंह बाना की जांबाजी, भूखे-प्यासे रहकर मोर्चे तक पहुंचाते थे गोला-बारूद

TAGGED:

KARGIL VIJAY DIWAS
कारगिल विजय दिवस
KARGIL WAR 1999
सूबेदार श्याम सिंह
KARGIL HERO SUBEDAR SHYAM SINGH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.