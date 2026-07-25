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वादे रह गए अधूरे! कारगिल नायक हरदेव सिंह के दोनों बच्चे बने डॉक्टर, लेकिन बदहाली के आंसू रो रहा पैतृक गांव

शहादत के सालों बाद भी कारगिल नायक हरदेव सिंह का गांव बदहाल है, वादे के बावजूद न स्मारक बना न अस्पताल. पढ़ें खबर

कारगिल नायक शहीद हरदेव सिंह का परिवार
कारगिल नायक शहीद हरदेव सिंह का परिवार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 25, 2026 at 5:05 PM IST

6 Min Read
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नालंदा: जब भी कारगिल युद्ध के नायकों की बात होगी बिहार के नालंदा स्थित ग्यासपुर पंचायत के कुकुर्बर गांव निवासी शहीद सिपाही हरदेव प्रसाद सिंह का जिक्र भी जरुर होगा. 12 जून 1999 को कारगिल युद्ध में दुश्मनों से लोहा लेते हुए उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया था. आज उनके दोनों बच्चे डॉक्टर बन चुके हैं. लेकिन सरकार और नेताओं द्वारा शहीद के परिवार से किए गए कई वादे आज भी धरातल पर नहीं उतर सके.

सेना में जाने का सपना: शहीद हरदेव प्रसाद सिंह के पिता स्व. शिव नारायण महतो एक साधारण किसान थे. परिवार के लोग कहते है कि शहीद हरदेव सिंह शुरू से ही सेना में जाने का सपना देखते थे.राजकीय उच्च विद्यालय तेल्हाड़ा से स्कूली शिक्षा के दौरान 9वीं कक्षा से ही उन्होंने खेलकूद और सेना की तैयारी शुरू कर दी थी.

KARGIL SHAHEED HARDEV SINGH NALANDA
शहीद हरदेव प्रसाद सिंह (ETV Bharat)

1989 में सेना में चयन: मैट्रिक पास करने के बाद हरदेव प्रसाद सिंह ने बख्तियारपुर के दलहाट उच्च विद्यालय में इंटर में दाखिला लिया. इसी बीच 1989 में राजगीर में हुई बहाली में उनका चयन सेना के लिए हो गया. वे 'बिहार रेजिमेंट की प्रथम बिहार बटालियन' में शामिल हुए.

12 वर्षों का शानदार करियर: परिजनों के मुताबिक अपने 12 वर्षों के शानदार सैन्य करियर के दौरान हरदेव प्रसाद ने दिल्ली, भूटान और सोमालिया की शांति सेना में 15 महीने की सेवाएं दी. सोमालिया में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें शांति पदक और आतंकवादियों के विरुद्ध वीरता के लिए कई सम्मान मिले थे.

बच्चों को करते थे प्रशिक्षित: शहीद हरदेव सिंह के छोटे भाई विनोद कुमार ईटीवी से बात करते हुए बताते हैं कि वे साल में तीन बार छुट्टी पर घर आते थे, जब भी घर आते तो वे गांव के बच्चों के साथ शाम का समय बिताते, उन्हें देशभक्ति की गाथा सुनाकर प्रशिक्षित करते थे. कारगिल युद्ध में जाने से महज 12-15 दिन पहले ही हरदेव सिंह छुट्टी पर घर आए थे, वह छठ पूजा का समय था.

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सम्मान ग्रहण करती शहीद हरदेव सिंह की पत्नी मुन्नी देवी (ETV Bharat)

कारगिल मोर्चे पर भेजे गए हरदेव: विनोद कुमार आगे बताते हैं कि छुट्टी खत्म होने के बाद दिल्ली जब वे लौटे, तो अचानक उन्हें कारगिल मोर्चे पर भेज दिया गया. टीवी पर खबर चल रही थी. विनोद के मुताबिक बड़े भईया ने मुझे बताया था कि बहुत जगह हलचल चल रही है हालात बहुत खराब है.. और फिर एक दिन हिलसा एसडीओ के जरिए हमें वो मनहूस खबर मिली कि भईया कारगिल में शहीद हो गए है.

"छुट्टी खत्म होने के बाद दिल्ली जब वे लौटे, तो अचानक उन्हें कारगिल मोर्चे पर भेज दिया गया. बड़े भईया ने बताया था कि हालात बहुत खराब है.. और फिर एक दिन हमें वो मनहूस खबर मिली कि भईया कारगिल में शहीद हो गए है."- विनोद कुमार, शहीद हरदेव सिंह के छोटे भाई

1988 में हुई शादी: सेना में जाने से पहले ही 1988 में हरदेव प्रसाद की शादी मुन्नी देवी से हुई थी. पति की शहादत के बाद मुन्नी देवी ने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि स्वास्थ्य विभाग में क्लर्क की नौकरी करते हुए उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश की.

दोनों बच्चे बने डॉक्टर: शहीद के परिवार के मुताबिक आज उनकी बेटी मनीषा मेहता और बेटा सुधांशु प्रसाद दोनों डॉक्टर हैं और पीजी की पढ़ाई कर रहे हैं. सभी लोग पटना में रहते हैं. 15 अगस्त और 26 जनवरी के अवसर पर ज़िला प्रशासन से सम्मानित होने के लिए घर या परिवार के फंक्शन में शामिल होने आते हैं.

परिवार को कई बड़े आश्वासन: परिजन बताते हैं कि शहादत के वक्त शहीद के परिवार को कई बड़े आश्वासन दिए गए थे. उस वक्त तत्कालीन रेल मंत्री नीतीश कुमार और लालू यादव ने छोटे भाई विनोद कुमार को नौकरी देने की घोषणा की थी. लेकिन लेट लतीफी और नियमों के पेंच में यह वादा उलझ गया.

खेती कर रहे छोटे भाई: विनोद कुमार की शादी हो चुकी थी और उम्र सीमा पार हो जाने के कारण उन्हें न तो रेलवे में नौकरी मिली और न ही रेजिमेंट में. आज विनोद अपने गांव में खेती कर परिवार का भरण-पोषण कर रहे हैं. पिता स्व. शिव नारायण महतो का 2008 और मां फुलमनी देवी का भी 2012 में स्वर्गवास हो गया.

कई वादे अधूरे: शहीद हरदेव सिंह के भाई विनोद कुमार ने सरकारी उपेक्षा पर दर्द बयां करते हुए कहा कि भाई की शहादत के बाद गांव को 'आदर्श ग्राम' बनाने और एक उप-स्वास्थ्य केंद्र खोलने की घोषणा हुई थी, जो आज तक अधूरी है.

गांव में कोई स्मारक नहींं: विनोद बताते हैं कि शहर के बिहार हॉस्पिटल मोड़ पर उनकी प्रतिमा जरूर लगी है, लेकिन जिस गांव की माटी में वे पले-बढ़े, वहां आज तक उनका कोई स्मारक नहीं बन पाया है. गांव में उनका स्मारक बनना बहुत जरूरी है.

"जिस गांव की माटी में वे पले-बढ़े, वहां आज तक उनका कोई स्मारक नहीं बन पाया है. गांव में उनका स्मारक बनना बहुत जरूरी है."- विनोद कुमार, शहीद हरदेव सिंह के छोटे भाई

सरकारी नौकरी की मांग: विनोद कुमार ने सरकार से अपील करते हुए कहा कि अब वे खेती कर रहे हैं, लेकिन सरकार को चाहिए कि उनके बच्चों को सेना या किसी विभाग में सरकारी नौकरी में अवसर दिया जाए, ताकि परिवार की लाज और सम्मान बरकरार रहे.

गांव की हालत चिंतनीय: गौरतलब है कि कुकुर्बर गांव में 250 घरों की आबादी है. जिसमें दो वार्ड पार्षद हैं. वहीं वार्ड संख्या 3 और 4 में 500 मतदाता हैं. लेकिन बरसात के समय में यहां सड़कों की स्थिति नारकीय हो जाती है. इलाके में स्कूल नहीं रहने से भी यहां के हालात बेहद चिंतनीय है.

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