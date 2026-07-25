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वादे रह गए अधूरे! कारगिल नायक हरदेव सिंह के दोनों बच्चे बने डॉक्टर, लेकिन बदहाली के आंसू रो रहा पैतृक गांव

नालंदा: जब भी कारगिल युद्ध के नायकों की बात होगी बिहार के नालंदा स्थित ग्यासपुर पंचायत के कुकुर्बर गांव निवासी शहीद सिपाही हरदेव प्रसाद सिंह का जिक्र भी जरुर होगा. 12 जून 1999 को कारगिल युद्ध में दुश्मनों से लोहा लेते हुए उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया था. आज उनके दोनों बच्चे डॉक्टर बन चुके हैं. लेकिन सरकार और नेताओं द्वारा शहीद के परिवार से किए गए कई वादे आज भी धरातल पर नहीं उतर सके.

सेना में जाने का सपना: शहीद हरदेव प्रसाद सिंह के पिता स्व. शिव नारायण महतो एक साधारण किसान थे. परिवार के लोग कहते है कि शहीद हरदेव सिंह शुरू से ही सेना में जाने का सपना देखते थे.राजकीय उच्च विद्यालय तेल्हाड़ा से स्कूली शिक्षा के दौरान 9वीं कक्षा से ही उन्होंने खेलकूद और सेना की तैयारी शुरू कर दी थी.

शहीद हरदेव प्रसाद सिंह (ETV Bharat)

1989 में सेना में चयन: मैट्रिक पास करने के बाद हरदेव प्रसाद सिंह ने बख्तियारपुर के दलहाट उच्च विद्यालय में इंटर में दाखिला लिया. इसी बीच 1989 में राजगीर में हुई बहाली में उनका चयन सेना के लिए हो गया. वे 'बिहार रेजिमेंट की प्रथम बिहार बटालियन' में शामिल हुए.

12 वर्षों का शानदार करियर: परिजनों के मुताबिक अपने 12 वर्षों के शानदार सैन्य करियर के दौरान हरदेव प्रसाद ने दिल्ली, भूटान और सोमालिया की शांति सेना में 15 महीने की सेवाएं दी. सोमालिया में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें शांति पदक और आतंकवादियों के विरुद्ध वीरता के लिए कई सम्मान मिले थे.

बच्चों को करते थे प्रशिक्षित: शहीद हरदेव सिंह के छोटे भाई विनोद कुमार ईटीवी से बात करते हुए बताते हैं कि वे साल में तीन बार छुट्टी पर घर आते थे, जब भी घर आते तो वे गांव के बच्चों के साथ शाम का समय बिताते, उन्हें देशभक्ति की गाथा सुनाकर प्रशिक्षित करते थे. कारगिल युद्ध में जाने से महज 12-15 दिन पहले ही हरदेव सिंह छुट्टी पर घर आए थे, वह छठ पूजा का समय था.

सम्मान ग्रहण करती शहीद हरदेव सिंह की पत्नी मुन्नी देवी (ETV Bharat)

कारगिल मोर्चे पर भेजे गए हरदेव: विनोद कुमार आगे बताते हैं कि छुट्टी खत्म होने के बाद दिल्ली जब वे लौटे, तो अचानक उन्हें कारगिल मोर्चे पर भेज दिया गया. टीवी पर खबर चल रही थी. विनोद के मुताबिक बड़े भईया ने मुझे बताया था कि बहुत जगह हलचल चल रही है हालात बहुत खराब है.. और फिर एक दिन हिलसा एसडीओ के जरिए हमें वो मनहूस खबर मिली कि भईया कारगिल में शहीद हो गए है.

"छुट्टी खत्म होने के बाद दिल्ली जब वे लौटे, तो अचानक उन्हें कारगिल मोर्चे पर भेज दिया गया. बड़े भईया ने बताया था कि हालात बहुत खराब है.. और फिर एक दिन हमें वो मनहूस खबर मिली कि भईया कारगिल में शहीद हो गए है."- विनोद कुमार, शहीद हरदेव सिंह के छोटे भाई

1988 में हुई शादी: सेना में जाने से पहले ही 1988 में हरदेव प्रसाद की शादी मुन्नी देवी से हुई थी. पति की शहादत के बाद मुन्नी देवी ने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि स्वास्थ्य विभाग में क्लर्क की नौकरी करते हुए उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश की.