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करावल नगर को 150 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया उद्घाटन

करावल नगर विधानसभा में विकास कार्य बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है- मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता

करावल नगर को विकास कार्यों की सौगात
करावल नगर को विकास कार्यों की सौगात (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 7, 2026 at 9:59 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने रविवार को करावल नगर विधानसभा की जनता को 150 करोड़ रुपए के भारी-भरकम बजट वाले विकास कार्यों की एक बड़ी सौगात दी. इस भव्य उद्घाटन समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, मंत्री प्रवेश वर्मा और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी शामिल हुए. इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि करावल नगर विधानसभा में विकास कार्य बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं. सरकार बुनियादी ढाँचे को मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.

इस सौगात के तहत क्षेत्र में सीवर लाइन के नए कार्यों का उद्घाटन किया गया. श्रीराम कॉलोनी और सोनिया विहार में सीवर लाइन बिछाने का काम पहले से ही युद्धस्तर पर चल रहा है. वहीं, अब सभापुर वार्ड में भी सीवर लाइन का काम जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा. इसके अलावा, जिन वार्डों में पहले से सीवर डला हुआ है, उन्हें दोबारा सुचारू रूप से शुरू कराने और मेनटेनेंस की प्रक्रिया को भी हरी झंडी दे दी गई है.

चौतरफा विकास की ओर बढ़ते कदम

इस भारी-भरकम फंड से केवल सीवर ही नहीं, बल्कि क्षेत्र की सूरत बदलने के लिए कई अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी किए जा रहे हैं. गलियों और सड़कों का निर्माण आंतरिक गलियों के पक्के निर्माण और मुख्य सड़कों की मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है. सुरक्षा और रोशनी क्षेत्र की सुरक्षा को चाक-चौबंद करने के लिए नए सीसीटीवी कैमरे और रात के अंधेरे को दूर करने के लिए हाई-टेक स्ट्रीट लाइट्स लगाई जा रही हैं.

इस बड़े विकास अभियान की सबसे खास बात यह है कि इसमें अलग-अलग विभागों के फंडों को मिलाकर एक एकीकृत योजना के तहत काम किया जा रहा है. इसमें मुख्यमंत्री डेवलपमेंट फंड, अनऑथराइज्ड कॉलोनी डेवलपमेंट फंड, एमएलए लैड (विधायक) फंड और दिल्ली जल बोर्ड के फंड शामिल हैं. मंत्री कपिल मिश्रा और सांसद मनोज तिवारी ने इस सौगात के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि इन कार्यों के पूरा होने से करावल नगर के लाखों निवासियों का जीवन आसान और बेहतर बनेगा.

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