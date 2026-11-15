करौली में महिला से सामूहिक दुष्कर्म, पीड़िता की हालत गंभीर, एक आरोपी गिरफ्तार, तीन की तलाश जारी
एसपी लोकेश सोनवाल ने बताया-पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर वारदात का पर्दाफाश किया जाएगा.
Published : November 15, 2026 at 1:02 PM IST
करौली: अंजनी माता मंदिर इलाके में महिला के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई है. आरोप है कि वारदात के बाद पीड़िता के साथ मारपीट भी की गई. मामले में चार आरोपियों के शामिल होने की आशंका है. सूचना मिलते ही पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों की तलाश में पुलिस की कई टीमें लगातार दबिश दे रही हैं. शौच के लिए गई एक महिला की नजर बदहाल हालत में पड़ी पीड़िता पर पड़ी. उसने तुरंत परिजनों को सूचना दी. परिजन मौके पर पहुंचे, तब तक आरोपी फरार हो चुके थे।. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए और पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भिजवाया.
जल्द होगा वारदात का पर्दाफाश: एसपी लोकेश सोनवाल ने बताया कि वे स्वयं मौके पर पहुंचे हैं. घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ घटनाक्रम की जानकारी ली गई है. पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर वारदात का पर्दाफाश किया जाएगा. पीड़िता की हालत गंभीर होने के चलते उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उसका मेडिकल परीक्षण कराने के साथ उपचार जारी है. पुलिस मामले के प्रत्येक पहलू की गहनता से जांच कर रही है.
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पहाड़ी पर पुलिस का सर्च ऑपरेशन: पुलिस अंजनी माता मंदिर की पहाड़ी पर आरोपियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चला रही है. मौके पर पहुंची FSL टीम ने घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए हैं, पुलिस घटनास्थल के आसपास के क्षेत्र में भी जांच कर रही है, ताकि फरार आरोपियों तक पहुंचा जा सके.
नशे में थे आरोपी, विरोध पर की मारपीट: जांच में सामने आया कि वारदात में शामिल बताए जा रहे आरोपी नशे की हालत में थे. महिला के विरोध करने और चिल्लाने पर आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की, जिससे पीड़िता के शरीर पर चोटें आई हैं. हालांकि, इस संबंध में पुलिस की जांच और मेडिकल रिपोर्ट के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी.
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