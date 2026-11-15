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करौली में महिला से सामूहिक दुष्कर्म, पीड़िता की हालत गंभीर, एक आरोपी गिरफ्तार, तीन की तलाश जारी

पुलिस का पहाड़ी पर सर्च ऑपरेशन जारी ( ETV Bharat Karauli )

करौली: अंजनी माता मंदिर इलाके में महिला के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई है. आरोप है कि वारदात के बाद पीड़िता के साथ मारपीट भी की गई. मामले में चार आरोपियों के शामिल होने की आशंका है. सूचना मिलते ही पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों की तलाश में पुलिस की कई टीमें लगातार दबिश दे रही हैं. शौच के लिए गई एक महिला की नजर बदहाल हालत में पड़ी पीड़िता पर पड़ी. उसने तुरंत परिजनों को सूचना दी. परिजन मौके पर पहुंचे, तब तक आरोपी फरार हो चुके थे।. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए और पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भिजवाया.