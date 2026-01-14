Karauli Violence : मास्टरमाइंड की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाने की मांग, प्रशासन पर लगाए आरोप
एसडीएम प्रेमराज मीणा ने कहा कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वे निराधार हैं.
Published : January 14, 2026 at 7:10 PM IST
करौलीः राजस्थान में करौली दंगे के मास्टरमाइंड सट्टा किंग अमीनुद्दीन उर्फ अमीन खान की संपत्ति पर बुलडोजर नहीं चलने को लेकर कुछ संगठनों ने जिला प्रशासन व नगर परिषद पर गंभीर आरोप लगाए हैं. संगठनों ने दो करोड़ रुपए के लेनदेन का आरोप लगाते हुए 48 घंटे में अवैध संपत्ति पर कार्रवाई को लेकर अल्टीमेटम दिया है. वहीं, नगर परिषद के आयुक्त एवं एसडीएम प्रेमराज मीणा ने कहा कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वे बेबुनियाद और निराधार हैं.
भाजपा नेता अशोक पाठक के नेतृत्व में संगठनों के पदाधिकारियों ने प्रेसवार्ता करते हुए आरोप लगाया कि जिला प्रशासन और नगर परिषद के अधिकारी मास्टरमाइंड का साथ दे रहे हैं. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मास्टरमाइंड के साथ प्रशासन के अधिकारियों की मिलीभगत हो गई है. अशोक पाठक ने कहा कि जिला प्रशासन और नगरपरिषद के अधिकारी होटल तोड़ने की बात को लेकर एक दूसरे पर मामले को टाल देते हैं, जो गलत है.
उन्होंने कहा कि जब हिण्डौन एसडीएम और आयुक्त 23 साल पुराने पट्टे को 15 मिनट में कैंसिल कर कार्रवाई कर देते हैं तो फिर करौली नगर परिषद शांत क्यों है?. भाजपा जिलाध्यक्ष गोवर्धन सिंह ने कहा कि अमीनुद्दीन खान करौली दंगे का मास्टरमाइंड है. उसकी जितनी भी अवैध संपत्ति है, सब पर कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने जिला प्रशासन से मास्टरमाइंड के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की.
एसडीएम ने कही ये बातः नगर परिषद के आयुक्त एवं एसडीएम प्रेमराज मीणा ने कहा कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वे निराधार हैं. नगर परिषद प्रशासन पूर्व में अवैध होटल को सीज कर चुका है. अवैध निर्माण के खिलाफ नोटिस भी जारी कर चुका है. उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.