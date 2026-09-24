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करौली: पैसों के लेनदेन को लेकर दोस्त की हत्या, 10 हजार का इनामी समेत 2 आरोपी गिरफ्तार, नाबालिग डिटेन

करौली: जिले के टोडाभीम क्षेत्र में पांच दिन पहले हुए मोहन सिंह उर्फ सिट्टू मीना हत्याकांड का पुलिस ने गुरुवार को खुलासा किया. पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. वहीं, वारदात में शामिल बताई जा रही एक नाबालिग लड़की को जयपुर से डिटेन किया गया है. मामले में अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है. पहले मृतक को लड़की और शराब पार्टी का झांसा देकर बुलाया गया, फिर उसकी हत्या कर दी गई.

एसपी लोकेश सोनवाल ने बताया- पुलिस ने मामले में आरोपी शैलेन्द्र उर्फ कबीर मीना और 10 हजार रुपए के इनामी मयंक जाटव को गिरफ्तार किया है. एक नाबालिग लड़की को जयपुर से डिटेन किया गया है. मामले में अन्य वांछित आरोपियों की तलाश जारी है.

17 सितंबर की रात मोहन सिंह को उसके घर से काली एसयूवी में जबरन बैठाकर ले जाया गया था. अगले दिन 18 सितंबर को राजकीय कॉलेज टोडाभीम के पीछे बिराई का थड़ा क्षेत्र में उसका शव मिला था. घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया था और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन भी हुआ था.

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पैसों के लेनदेन से शुरू हुआ विवाद, रंजिश बनी हत्या की वजह: एसपी ने बताया कि पुलिस जांच में मृतक मोहन सिंह और आरोपी शैलेन्द्र उर्फ कबीर के बीच करीबी दोस्ती थी और दोनों के बीच पैसों का लेनदेन था. शैलेन्द्र ने मोहन सिंह से 6 हजार रुपए लिए थे, जिन्हें मोहन सिंह ब्याज सहित 12 हजार रुपये मांग रहा था. इसी बात को लेकर दोनों के बीच मोबाइल पर कहासुनी हुई थी. एसपी ने बताया कि शैलेन्द्र को यह भी आशंका थी कि मोहन सिंह उसकी पुलिस को सूचना देकर गिरफ्तारी करवा सकता है. इसी रंजिश में उसने अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात की योजना बनाई.