करौली: पैसों के लेनदेन को लेकर दोस्त की हत्या, 10 हजार का इनामी समेत 2 आरोपी गिरफ्तार, नाबालिग डिटेन
एसपी ने बताया-जांच में मोहन सिंह और आरोपी शैलेन्द्र उर्फ कबीर के बीच करीबी दोस्ती थी और दोनों के बीच पैसों का लेनदेन था.
Published : September 24, 2026 at 2:07 PM IST
करौली: जिले के टोडाभीम क्षेत्र में पांच दिन पहले हुए मोहन सिंह उर्फ सिट्टू मीना हत्याकांड का पुलिस ने गुरुवार को खुलासा किया. पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. वहीं, वारदात में शामिल बताई जा रही एक नाबालिग लड़की को जयपुर से डिटेन किया गया है. मामले में अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है. पहले मृतक को लड़की और शराब पार्टी का झांसा देकर बुलाया गया, फिर उसकी हत्या कर दी गई.
एसपी लोकेश सोनवाल ने बताया- पुलिस ने मामले में आरोपी शैलेन्द्र उर्फ कबीर मीना और 10 हजार रुपए के इनामी मयंक जाटव को गिरफ्तार किया है. एक नाबालिग लड़की को जयपुर से डिटेन किया गया है. मामले में अन्य वांछित आरोपियों की तलाश जारी है.
17 सितंबर की रात मोहन सिंह को उसके घर से काली एसयूवी में जबरन बैठाकर ले जाया गया था. अगले दिन 18 सितंबर को राजकीय कॉलेज टोडाभीम के पीछे बिराई का थड़ा क्षेत्र में उसका शव मिला था. घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया था और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन भी हुआ था.
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पैसों के लेनदेन से शुरू हुआ विवाद, रंजिश बनी हत्या की वजह: एसपी ने बताया कि पुलिस जांच में मृतक मोहन सिंह और आरोपी शैलेन्द्र उर्फ कबीर के बीच करीबी दोस्ती थी और दोनों के बीच पैसों का लेनदेन था. शैलेन्द्र ने मोहन सिंह से 6 हजार रुपए लिए थे, जिन्हें मोहन सिंह ब्याज सहित 12 हजार रुपये मांग रहा था. इसी बात को लेकर दोनों के बीच मोबाइल पर कहासुनी हुई थी. एसपी ने बताया कि शैलेन्द्र को यह भी आशंका थी कि मोहन सिंह उसकी पुलिस को सूचना देकर गिरफ्तारी करवा सकता है. इसी रंजिश में उसने अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात की योजना बनाई.
शराब और लड़की का झांसा देकर घर से बुलाया: एसपी ने बताया कि 17 सितंबर को आरोपियों ने महवा के एक बीयर बार में बैठकर वारदात की साजिश रची. इसके बाद आरोपी एसयूवी से बालाजी मोड़ पहुंचे, जहां से एक लड़की को साथ लिया गया. पहले आरोपियों ने मोहन सिंह को फोन कर लड़की और शराब के साथ घूमने तथा एन्जॉय करने का झांसा देकर घर से बाहर बुलाया. इसके बाद उसे जबरन एसयूवी में बैठाकर राजकीय कॉलेज टोडाभीम के पीछे सुनसान स्थान पर ले जाया गया.सुनसान जगह पर मोहन सिंह को बीयर पिलाई गई. इसके बाद जब वह लड़की के साथ कुछ दूरी पर गया, तभी शैलेन्द्र उर्फ कबीर और गौरव ने पीछे से डंडों से हमला कर दिया. पुलिस जांच में सामने आया कि इसके बाद शैलेन्द्र, मयंक, अर्जुन और गौरव ने मिलकर मोहन सिंह पर डंडों और सरियों से ताबड़तोड़ हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई.
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10 हजार का इनामी मयंक बालाजी मोड़ से गिरफ्तार: घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी करौली लोकेश सोनवाल ने टोडाभीम वृत्ताधिकारी और थानाधिकारी को आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए. पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर तंत्र के आधार पर कार्रवाई करते हुए 10 हजार रुपए के इनामी आरोपी मयंक जाटव को मेहंदीपुर बालाजी थाना क्षेत्र के बालाजी मोड़ से दस्तयाब कर गिरफ्तार किया. इसके बाद पुलिस ने दूसरे आरोपी शैलेन्द्र कुमार उर्फ कबीर को भी गिरफ्तार कर लिया.
ग्रामीणों को 7 दिन में गिरफ्तारी का दिया था आश्वासन: मोहन सिंह के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया था. इसके बाद एसपी लोकेश सोनवाल मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया था. पुलिस के अनुसार, सात दिन की समय-सीमा के भीतर ही दो आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया गया. मामले में अर्जुन मीना और गौरव उर्फ टुन्या उर्फ टोन्या सहित अन्य वांछित आरोपियों की तलाश के लिए जिला और थाना स्तर पर अलग-अलग टीमें गठित की गई हैं.
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