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Panchna Dam Dispute : पांचना बांध में पानी की मांग गरमाई, 360 गांवों की महापंचायत, प्रशासन करेगा वार्ता

करौली/हिण्डौन सिटी: पांचना बांध से गंभीर नदी में पानी छोड़ने की मांग को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद ने अब एक बड़े जनआंदोलन का रूप ले लिया है. इसी कड़ी में गुरुवार को गंभीर नदी क्षेत्र के 360 गांवों के सर्व समाज की महापंचायत आयोजित की जा रही है. यह महापंचायत 'गंभीर नदी बचाओ संघर्ष समिति' के बैनर तले हिण्डौन सिटी के महवा मार्ग स्थित देवलेन मोड़ पर आयोजित होगी.

महापंचायत को लेकर क्षेत्र में व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं. विभिन्न गांवों में पीले चावल बांटकर लोगों को आमंत्रित किया गया है, जिससे बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की संभावना है. इस दौरान गुर्जर नेता विजय बैंसला के भी महापंचायत में शामिल होने की सूचना है. वहीं, संभावित भीड़ और संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.

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सक्रिय हुआ प्रशासन : इस पूरे घटनाक्रम के बीच प्रशासन भी समाधान की दिशा में सक्रिय नजर आ रहा है. भरतपुर संभागीय आयुक्त नलिनी कठोतिया ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी पक्षों के जायज हितों को ध्यान में रखते हुए विवाद का शांतिपूर्ण और सर्वसम्मत समाधान निकालने के लिए गुरुवार शाम 5 बजे संभागीय आयुक्त कार्यालय, भरतपुर में एक विशेष संयुक्त बैठक बुलाई गई है. इस बैठक में करौली और सवाई माधोपुर जिलों के कमांड और कैचमेंट क्षेत्र के किसान प्रतिनिधियों को एक मंच पर आमंत्रित किया गया है, जहां आमने-सामने चर्चा कर समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा.

इससे पहले प्रशासन ने गतिरोध तोड़ने के लिए उच्चस्तरीय बैठकों का दौर भी शुरू किया है. हाल ही में संभागीय आयुक्त नलिनी कठोतिया की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में करौली के जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा, सवाई माधोपुर के जिला कलेक्टर कानाराम, सिंचाई विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लिया. बैठक में पांचना बांध से जल वितरण की वर्तमान स्थिति, कमांड और कैचमेंट क्षेत्र के किसानों के बीच हितों का टकराव, प्रभावित 39 गांवों की स्थिति और कानून-व्यवस्था जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की गई.