Panchna Dam Dispute : पांचना बांध में पानी की मांग गरमाई, 360 गांवों की महापंचायत, प्रशासन करेगा वार्ता
पूर्वी राजस्थान में बांध के पानी की मांग गरमा चुकी है. 360 गांवों के सर्व समाज की महापंचायत आयोजित की जा रही है...
Published : June 18, 2026 at 1:22 PM IST
करौली/हिण्डौन सिटी: पांचना बांध से गंभीर नदी में पानी छोड़ने की मांग को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद ने अब एक बड़े जनआंदोलन का रूप ले लिया है. इसी कड़ी में गुरुवार को गंभीर नदी क्षेत्र के 360 गांवों के सर्व समाज की महापंचायत आयोजित की जा रही है. यह महापंचायत 'गंभीर नदी बचाओ संघर्ष समिति' के बैनर तले हिण्डौन सिटी के महवा मार्ग स्थित देवलेन मोड़ पर आयोजित होगी.
महापंचायत को लेकर क्षेत्र में व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं. विभिन्न गांवों में पीले चावल बांटकर लोगों को आमंत्रित किया गया है, जिससे बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की संभावना है. इस दौरान गुर्जर नेता विजय बैंसला के भी महापंचायत में शामिल होने की सूचना है. वहीं, संभावित भीड़ और संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.
सक्रिय हुआ प्रशासन : इस पूरे घटनाक्रम के बीच प्रशासन भी समाधान की दिशा में सक्रिय नजर आ रहा है. भरतपुर संभागीय आयुक्त नलिनी कठोतिया ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी पक्षों के जायज हितों को ध्यान में रखते हुए विवाद का शांतिपूर्ण और सर्वसम्मत समाधान निकालने के लिए गुरुवार शाम 5 बजे संभागीय आयुक्त कार्यालय, भरतपुर में एक विशेष संयुक्त बैठक बुलाई गई है. इस बैठक में करौली और सवाई माधोपुर जिलों के कमांड और कैचमेंट क्षेत्र के किसान प्रतिनिधियों को एक मंच पर आमंत्रित किया गया है, जहां आमने-सामने चर्चा कर समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा.
इससे पहले प्रशासन ने गतिरोध तोड़ने के लिए उच्चस्तरीय बैठकों का दौर भी शुरू किया है. हाल ही में संभागीय आयुक्त नलिनी कठोतिया की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में करौली के जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा, सवाई माधोपुर के जिला कलेक्टर कानाराम, सिंचाई विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लिया. बैठक में पांचना बांध से जल वितरण की वर्तमान स्थिति, कमांड और कैचमेंट क्षेत्र के किसानों के बीच हितों का टकराव, प्रभावित 39 गांवों की स्थिति और कानून-व्यवस्था जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की गई.
कल 18 जून 2026, को #देवलेन_मोड़ पर हो रही #किसान_महापंचायत में आपसे मुलाक़ात होगी।— विजय बैंसला | Vijay Bainsla (@VijaySBainsla) June 17, 2026
जय देवधणी ! pic.twitter.com/8wtgfRzYob
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मंत्री किरोड़ीलाल भी लिख चुके हैं पत्र : वहीं, इस मामले में राजनीतिक स्तर पर भी हलचल तेज हो गई है. कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर पांचना बांध से नहरों में तुरंत पानी छोड़ने की मांग की है. उन्होंने अपने पत्र में हाईकोर्ट के आदेशों की पालना का हवाला देते हुए कहा कि सवाई माधोपुर के खंडीप गांव में इस मांग को लेकर धरना जारी है और लोगों के दबाव के चलते उन्हें हस्तक्षेप करना पड़ सकता है. उन्होंने सरकार से दोनों पक्षों से तत्काल बातचीत कर समाधान निकालने का आग्रह किया है.
पांचना बांध से सिंचाई के लिए पानी छोड़ने को लेकर कमांड क्षेत्र के किसान लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, जबकि कैचमेंट क्षेत्र के किसानों के हितों को लेकर भी विवाद बना हुआ है. इसी वजह से यह मुद्दा वर्षों पुराना जल विवाद बन चुका है. प्रशासन अब तक संवाद और समन्वय के जरिए बीच का रास्ता निकालने की कोशिश में जुटा है.
#Bharatpur *किसानों के प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक 18 जून को भरतपुर में *- डीसी— District Collector & Magistrate, Bharatpur (@DmBharatpur) June 17, 2026
-पांचना बांध से सिंचाई के पानी को लेकर चल रहे गतिरोध तथा किसानों द्वारा किए जा रहे आंदोलन एवं विभिन्न स्तरों पर उठाई जा रही मांगों के मद्देनजर डीसी नलिनी कठोतिया की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। pic.twitter.com/utj4RKb1bZ
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आज होने वाली महापंचायत और प्रशासन के साथ प्रस्तावित बैठक को इस विवाद के समाधान की दिशा में निर्णायक माना जा रहा है. अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि क्या इस लंबे समय से चले आ रहे जल विवाद का कोई स्थायी समाधान निकल पाता है या नहीं.