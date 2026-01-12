ETV Bharat / state

Karauli Violence : दंगे के मास्टरमाइंड का होटल सीज, सट्टा किंग के आरोप में गिरफ्तार है अमीनुद्दीन

राजस्थान के करौली में हुए सांप्रदायिक तनाव के मास्टरमाइंड के खिलाफ प्रशासन ने निर्णायक कार्रवाई शुरू कर दी है...

Karauli Violence
अमीनुद्दीन खान की होटल को प्रशासन ने किया सीज (ETV Bharat Karauli)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 12, 2026 at 8:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

करौली: 2 अप्रैल 2022 को करौली में हुए सांप्रदायिक दंगों के मास्टरमाइंड अमीनुद्दीन उर्फ अमीन खान के खिलाफ सोमवार दिनभर चले हाई वोल्टेज ड्रामा के बीच प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है. जिला प्रशासन के निर्देश पर नगर परिषद आयुक्त ने गिरफ्तार मास्टरमाइंड के नवनिर्मित होटल पर पहुंच सीज की कार्रवाई की. आयुक्त का कहना है कि उच्च अधिकारियों के आदेश पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

नगर परिषद प्रशासनिक टीम ने सोमवार शाम को भट्टा स्थित मौके पर पहुंच कर अवैध होटल को चारों तरफ से घेर लिया. कार्रवाई के पहले चरण में बिल्डिंग को सीज करने की कागजी और भौतिक प्रक्रिया पूरी की. नगर परिषद आयुक्त प्रेमराज मीणा ने बताया कि पूर्व में जारी किए गए नोटिस की अवधि समाप्त होने के बाद यह कदम उठाया गया है. मौके पर नगर परिषद का जाप्ता तैनात रहा.

करौली दंगा मामले में कार्रवाई, सुनिए नगर परिषद आयुक्त ने क्या कहा... (ETV Bharat Karauli)

दिनभर चला हाई वोल्टेज ड्रामा : 2 अप्रैल 2022 को करौली शहर में हुए दंगे के मास्टरमाइंड अमीनुद्दीन खान की नवनिर्मित होटल भवन को तोड़ने के लिए हिंदू संगठन के लोगों ने भाजपा नेता अशोक पाठक के नेतृत्व में जिला कलेक्ट्रेट पहुंच कर जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना के दफ्तर के बाहर धरना दिया और हनुमान चालीसा के साथ ही प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए. हिंदू संगठन के नेताओं ने प्रशासन से मांग की है कि बिना किसी देरी के मास्टरमाइंड की अवैध बिल्डिंग पर तुरंत बुलडोजर चलाया जाए. दूसरी तरफ जनाक्रोश और मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए DM नीलाभ सक्सेना ने नगर परिषद आयुक्त को अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए.

पढ़ें : 2022 में हुए करौली दंगे का मास्टरमाइंड अमीनुद्दीन प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार, सट्टेबाजी मामले में जेल में था बंद

मंदिर की जमीन पर अवैध होटल का आरोप : भाजपा नेता अशोक पाठक ने इस मामले में गंभीर आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन से मांग की थी कि अमीनुद्दीन के अवैध होटल के पट्टे को तत्काल निरस्त किया जाए. आरोप है कि यह होटल एक प्राचीन शिव मंदिर के स्थान पर अवैध रूप से निर्मित किया गया है.

पूर्व सभापति का पुत्र है मास्टरमाइंड अमीनुद्दीन खान : अमीनुद्दीन खान नगर परिषद की पूर्व सभापति रशीदा खातून का पुत्र है. उसे 2 अप्रैल 2022 को करौली में हुई हिंसा और दंगों का मास्टरमाइंड माना गया है. पुलिस ने पहले मास्टरमाइंड को अवैध सट्टे के कारोबार में सट्टा किंग का आरोपी मानते हुए गिरफ्तार किया. उसके बाद जब जांच की तो पुलिस को करौली में हुए दंगे के फुटेज, वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग सहित अन्य सबूत मिले. जिसके बाद करौली पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल ने प्रेस वार्ता कर सट्टा किंग अमीनुद्दीन खान के करौली में हुए दंगे का मास्टरमाइंड मानते हुए गिरफ्तार करने का खुलासा किया था.

TAGGED:

ACTION IN KARAULI VIOLENCE
AMINUDDIN KHAN HOTEL SEIZED
NAV SAMVATSAR RIOT MASTERMIND
करौली सांप्रदायिक दंगा
CRIME IN KARAULI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.