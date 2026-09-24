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करौली में हॉकी राजस्थान की नई कार्यकारिणी का निर्विरोध निर्वाचन, महिपाल सिंह निंबाड़ा बने अध्यक्ष

पदाधिकारियों ने कहा-खिलाड़ियों को बेहतर अवसर और मंच उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न स्तरों पर गतिविधियां बढ़ाई जाएंगी.

New Executive Committee of Hockey Rajasthan
हॉकी राजस्थान की नई कार्यकारिणी (ETV Bharat Karauli)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 24, 2026 at 7:08 PM IST

2 Min Read
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करौली: हॉकी राजस्थान की वार्षिक साधारण सभा की बैठक गुरुवार को करौली के एक निजी होटल में आयोजित हुई. बैठक में महिपाल सिंह निंबाड़ा को अध्यक्ष, देवेंद्र सिंह शेखावत को महासचिव और रश्मि शुक्ला को कोषाध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया. नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 के तहत जारी निर्वाचन नियमों के अनुसार अगले चार वर्षों के लिए नई कार्यकारिणी का निर्वाचन संपन्न हुआ. इस दौरान निर्वाचन अधिकारी सेवानिवृत्त IAS अधिकारी अभय नंदन अम्बावत, हॉकी इंडिया के पर्यवेक्षक फिरोज अंसारी और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के पर्यवेक्षक रवि शर्मा मौजूद रहे.

नई कार्यकारिणी का निर्विरोध निर्वाचन: निर्वाचन अधिकारी अभय नंदन अम्बावत ने बताया कि डॉ. आरती सिंह, मलकीत सिंह मान, मदन सिंह राठौड़ को उपाध्यक्ष, ब्दुल रब नकवी और वर्षा कुमारी शर्मा को संयुक्त सचिव निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया. वहीं, अरुण कुमार सारस्वत, संपत कोठारी और लोकेश कुमार कार्यकारिणी सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए. नई कार्यकारिणी में स्पोर्ट्स पर्सन आउटस्टैंडिंग मेरिट के तहत राजेश चौधरी और किरण मीणा को शामिल किया गया. वहीं, चंद्रांश शर्मा और मेहर बानो को एथलीट कमीशन सदस्य बनाया गया. बलतेज सिंह बराड़ और मोहम्मद यूसुफ चौहान को एसोसिएट उपाध्यक्ष तथा नाहर सिंह झाला और गणेश बोहरा को एसोसिएट संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया.

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वार्षिक रिपोर्ट का अनुमोदन और विकास पर चर्चा: बैठक में गत साधारण सभा की बैठक की कार्यवाही, महासचिव की वार्षिक रिपोर्ट और वित्तीय साल 2025-26 की वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया. नवनिर्वाचित अध्यक्ष महिपाल सिंह निंबाड़ा के नेतृत्व में आगामी वर्ष में हॉकी को ग्रासरूट स्तर पर गांव-गांव तक पहुंचाने और राजस्थान में हॉकी के विकास पर विशेष फोकस करने की कार्ययोजना पर चर्चा हुई. पदाधिकारियों ने कहा- खिलाड़ियों को बेहतर अवसर और मंच उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न स्तरों पर गतिविधियां बढ़ाई जाएंगी.

नए पदाधिकारियों का स्वागत: बैठक में आगामी वर्ष आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए विभिन्न जिलों का आवंटन भी किया गया. इसके साथ ही जल्द ही हॉकी राजस्थान लीग के आयोजन को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई. कार्यक्रम के अंत में सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का साफा एवं माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया.

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