ETV Bharat / state

करौली में हॉकी राजस्थान की नई कार्यकारिणी का निर्विरोध निर्वाचन, महिपाल सिंह निंबाड़ा बने अध्यक्ष

करौली: हॉकी राजस्थान की वार्षिक साधारण सभा की बैठक गुरुवार को करौली के एक निजी होटल में आयोजित हुई. बैठक में महिपाल सिंह निंबाड़ा को अध्यक्ष, देवेंद्र सिंह शेखावत को महासचिव और रश्मि शुक्ला को कोषाध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया. नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 के तहत जारी निर्वाचन नियमों के अनुसार अगले चार वर्षों के लिए नई कार्यकारिणी का निर्वाचन संपन्न हुआ. इस दौरान निर्वाचन अधिकारी सेवानिवृत्त IAS अधिकारी अभय नंदन अम्बावत, हॉकी इंडिया के पर्यवेक्षक फिरोज अंसारी और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के पर्यवेक्षक रवि शर्मा मौजूद रहे.

नई कार्यकारिणी का निर्विरोध निर्वाचन: निर्वाचन अधिकारी अभय नंदन अम्बावत ने बताया कि डॉ. आरती सिंह, मलकीत सिंह मान, मदन सिंह राठौड़ को उपाध्यक्ष, ब्दुल रब नकवी और वर्षा कुमारी शर्मा को संयुक्त सचिव निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया. वहीं, अरुण कुमार सारस्वत, संपत कोठारी और लोकेश कुमार कार्यकारिणी सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए. नई कार्यकारिणी में स्पोर्ट्स पर्सन आउटस्टैंडिंग मेरिट के तहत राजेश चौधरी और किरण मीणा को शामिल किया गया. वहीं, चंद्रांश शर्मा और मेहर बानो को एथलीट कमीशन सदस्य बनाया गया. बलतेज सिंह बराड़ और मोहम्मद यूसुफ चौहान को एसोसिएट उपाध्यक्ष तथा नाहर सिंह झाला और गणेश बोहरा को एसोसिएट संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया.

पढ़ें: हॉकी राजस्थान का दावा उनकी संस्था मान्य, राजस्थान हॉकी एसोसिएशन पंजीकृत नहीं