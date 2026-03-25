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Operation Hanta : 25 साल से फरार ट्रिपल मर्डर का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, रोज जगह बदलकर मजदूरी करता था

जयपुर से गिरफ्तार आरोपी ( ETV Bharat Karauli )

करौली: जिला स्पेशल टीम (DST) ने 'ऑपरेशन हन्ता' के तहत बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए ट्रिपल मर्डर कांड के मुख्य आरोपी को 25 साल बाद गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. आरोपी पर पुलिस अधीक्षक की ओर से 20 हजार रुपए का इनाम घोषित था. आरोपी राजस्थान के जयपुर में मजदूरी करते हुए फरारी काट रहा था. डीएसटी टीम के जवान सत्येंद्र अवस्थी और आकाश सोलंकी ने दो दिन तक आरोपी पर मजदूर का वेश बदलकर निगरानी रखी, तब मुख्य आरोपी को पुलिस टीम ने दबोचा. पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल ने बताया कि टोडाभीम इलाके के तिघरिया गांव के पीलवा के हार में 10 मार्च 2001 को जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हो गया था. जहां एक परिवार के लोग खेत में पानी दे रहे थे, तभी मुख्य आरोपी जोगेंद्र सिंह निवासी पीलवा ने अपने अन्य साथियों के साथ बंदूक, तलवार, गंडासी व डंडे से हमला बोल दिया था. जिससे मौके पर तीन लोगों की मौत हो गई थी. वहीं, आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे. वारदात के बाद मुख्य आरोपी जोगेंद्र सिंह सहित अन्य लोग फरार हो गए थे. इसका मामला टोडाभीम थाने में दर्ज कराया गया था. उन्होंने बताया कि पुलिस ने अन्य आरोपियों को पूर्व में ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन मुख्य आरोपी फरार चल रहा था. आरोपी की गिरफ्तारी पर 20 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था. पढ़ें: 50 लाख के फिरौती कांड में आधा दर्जन आरोपी गिरफ्तार, ट्रिपल मर्डर का फरार आरोपी निकला मास्टरमाइंड