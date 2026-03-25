Operation Hanta : 25 साल से फरार ट्रिपल मर्डर का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, रोज जगह बदलकर मजदूरी करता था
करौली की जिला स्पेशल टीम की गिरफ्त में आया फरार आरोपी. जयपुर में मजदूरी कर फरारी काट रहा था.
Published : March 25, 2026 at 8:20 PM IST
करौली: जिला स्पेशल टीम (DST) ने 'ऑपरेशन हन्ता' के तहत बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए ट्रिपल मर्डर कांड के मुख्य आरोपी को 25 साल बाद गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. आरोपी पर पुलिस अधीक्षक की ओर से 20 हजार रुपए का इनाम घोषित था. आरोपी राजस्थान के जयपुर में मजदूरी करते हुए फरारी काट रहा था. डीएसटी टीम के जवान सत्येंद्र अवस्थी और आकाश सोलंकी ने दो दिन तक आरोपी पर मजदूर का वेश बदलकर निगरानी रखी, तब मुख्य आरोपी को पुलिस टीम ने दबोचा.
पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल ने बताया कि टोडाभीम इलाके के तिघरिया गांव के पीलवा के हार में 10 मार्च 2001 को जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हो गया था. जहां एक परिवार के लोग खेत में पानी दे रहे थे, तभी मुख्य आरोपी जोगेंद्र सिंह निवासी पीलवा ने अपने अन्य साथियों के साथ बंदूक, तलवार, गंडासी व डंडे से हमला बोल दिया था. जिससे मौके पर तीन लोगों की मौत हो गई थी.
वहीं, आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे. वारदात के बाद मुख्य आरोपी जोगेंद्र सिंह सहित अन्य लोग फरार हो गए थे. इसका मामला टोडाभीम थाने में दर्ज कराया गया था. उन्होंने बताया कि पुलिस ने अन्य आरोपियों को पूर्व में ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन मुख्य आरोपी फरार चल रहा था. आरोपी की गिरफ्तारी पर 20 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था.
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मजदूरी कर काट रहा था फरारी: पुलिस अधीक्षक ने बताया कि डीएसटी टीम के कांस्टेबल सत्येंद्र अवस्थी को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि भगोड़ा इनामी बदमाश जोगेंद्र सिंह जयपुर के झोटवाड़ा इलाके में रोज जगह बदलकर मजदूरी करता हुआ देखा गया है. सूचना पर डीएसटी टीम के कांस्टेबल सत्येंद्र अवस्थी और कांस्टेबल आकाश सोलंकी को जयपुर रवाना किया गया.
उन्होंने बताया कि दोनों जवानों ने जयपुर में दो दिन रहकर अलग-अलग जगह मजदूर वेशभूषा में रहकर आरोपी की तलाश की. दोनों जवानों को मुख्य आरोपी रेलवे ऑफिसर कॉलोनी, जयपुर में नजर आया. जैसे ही मुख्य आरोपी को पकड़ने की कोशिश की, आरोपी को भनक लग गई और वह भागने लगा, लेकिन दोनों जवानों ने एक किलोमीटर तक आरोपी का पीछा कर उसे दबोच लिया.
जवान की पीठ थपथपाई: पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मुख्य आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह वारदात के बाद फरार हो गया था और मजदूरी करके फरारी काट रहा था. आरोपी ने बताया कि वह जयपुर के हरिनगर, वार्ड नंबर 9, झोटवाड़ा में मजदूर के वेशभूषा में रहकर फरारी काट रहा था. उन्होंने बताया कि आरोपी टोडाभीम के प्रकरण में 25 साल से फरार था. अब इसे नई मंडी थाना हिण्डौन के सुपुर्द कर दिया गया है. पुलिस अधीक्षक ने इस बड़ी कार्रवाई के लिए डीएसटी टीम के जवान आकाश सोलंकी और सत्येंद्र अवस्थी की पीठ थपथपाई है.