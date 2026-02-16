ETV Bharat / state

साइबर ठग ने किया करौली DM का मोबाइल नंबर हैक, वाट्सएप पर भेजा मैसेज

जिला कलेक्टर ने अपील की कि धोखाधड़ी या संदेहास्पद गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस या साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर दें.

करौली जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना (ETV Bharat Karauli)
ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 16, 2026 at 1:45 PM IST

करौली: करौली जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना के मोबाइल नंबर को एक साइबर ठग ने हैक कर लिया. जिला कलेक्टर की वाट्सएप पर डीपी लगाकर कई नंबरों पर मैसेज भेजे गए, लेकिन जैसे ही कलेक्टर को इस वारदात का पता चला, तो उन्होंने तुरंत आम लोगों और अधिकारियों से अपील की कि उनका नंबर हैक हो गया है. इस नंबर पर किसी प्रकार का रिप्लाई नहीं करें.

जिला कलेक्टर ने साइबर ठग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने बताया कि सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर कुछ अज्ञात मोबाइल नंबर और फर्जी प्रोफाइल से लोगों से संपर्क किए जाने का मामला संज्ञान में आया है. हाल ही में एक मोबाइल नंबर +84906218294 पर जिला कलेक्टर की फोटो प्रोफाइल लगाई गई. इससे लोगों को संदेश भेजे गए. उन्होंने बताया कि यह नंबर पूरी तरह फर्जी है. उन्होंने कहा कि किसी भी अज्ञात अंतरराष्ट्रीय नंबर से प्राप्त कॉल, मैसेज या वीडियो कॉल का उत्तर न दें. ऐसे नंबरों के माध्यम से मांगी गई व्यक्तिगत जानकारी, बैंक विवरण, ओटीपी आदि किसी भी स्थिति में साझा न करें.

जिला कलेक्टर ने बताया कि इस संबंध में पुलिस विभाग को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं. किसी भी संदिग्ध नंबर या प्रोफाइल को तुरंत ब्लॉक करें और रिपोर्ट करें. किसी प्रकार की धोखाधड़ी या संदेहास्पद गतिविधि का प्रयास हो, तो इसकी सूचना तुरंत निकटतम थाने या साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर दें. उन्होंने कहा कि आमजन सतर्क और जागरूक रहें और किसी भी प्रकार के साइबर फ्रॉड से स्वयं और अपने परिवार को सुरक्षित रखें.

TAGGED:

CYBER THUG IN KARAULI
KARAULI DISTRICT MAGISTRATE
जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना
हेल्पलाइन नंबर 1930
MOBILE NUMBER HACKED

