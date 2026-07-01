ETV Bharat / state

Karauli Crime : 15 साल के लड़के के साथ हैवानियत, बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा

लड़के को पहले दुकान से जबरन उठाया और फिर जंगल में ले जाकर बर्बरता की. जानिए पूरा मामला...

Karauli SP Office
करौली पुलिस अधीक्षक कार्यालय (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 1, 2026 at 3:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

करौली: जिले में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 15 वर्षीय लड़के का अपहरण कर उसे बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा गया. आरोप है कि गुडला निवासी अभिषेक गुर्जर और उसके साथियों ने किशोर को पहले दुकान से जबरन उठाया और फिर जंगल में ले जाकर बर्बरता की. पीड़ित की मां की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. पीड़ित की मां ने पुलिस को दी गई रिपोर्ट में बताया कि उनका 15 वर्षीय बेटा कोतवाली थाना इलाके के गुलाब बाग स्थित एक मिठाई की दुकान पर काम करता है. 28 जून 2026 की शाम करीब 6 बजे जब वह काम खत्म कर घर लौट रहा था, तभी गुडला निवासी अभिषेक गुर्जर और सतवीर गुर्जर अपने 3-4 साथियों के साथ वहां पहुंचे. उसके बाद आरोपियों ने पीड़ित पर दुकान से पैसे लाकर उन्हें देने का दबाव बनाया. लड़के के मना करने पर उसे जबरन एक कार में बैठा लिया और गुडला बांध के पास स्थित जंगल में ले गए.

पीड़ित की मां की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है. आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की विशेष टीम गठित की गई है और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि जांच के आधार पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. -अनुज शुभम, करौली डीएसपी.

जंगल में लड़के के साथ बर्बरता : पुलिस को सौंपी रिपोर्ट के अनुसार, जंगल में ले जाकर आरोपियों ने लड़के के साथ अमानवीय व्यवहार किया. उसे जमीन पर पटक-पटक कर लाठियों से पीटा गया और उल्टा लटकाकर यातनाएं दी गईं. इस दौरान आरोपियों ने न केवल जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल कर उसे अपमानित किया, बल्कि जान से मारने की धमकी भी दी. यही नहीं, आरोपियों ने इस बर्बरता का वीडियो भी खुद बनाया.

पढ़ें : बेटे ने बुजुर्ग पिता को बेरहमी से पीटा: थप्पड़, लात और घूंसों से नहीं भरा मन तो जमीन पर गिराकर घसीटा

पढ़ें : रास्ते के विवाद में युवक को पेड़ से बांधकर पीटा, पुलिस पहुंची तो बची जान...

मोबाइल और घड़ी छीनने का आरोप, पुलिस ने किया मामला दर्ज : पीड़ित की मां का आरोप है कि पिटाई के दौरान आरोपियों ने लड़के का मोबाइल फोन और घड़ी भी छीन ली. इस क्रूरता के कारण किशोर के हाथ, कमर और शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है.

TAGGED:

BRUTALITY BY TAKING HOSTAGE
KARAULI BOY KIDNAP AND BEATEN
बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा
JUNGLE RAJ IN KARAULI
KARAULI CRIME

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.