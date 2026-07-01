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Karauli Crime : 15 साल के लड़के के साथ हैवानियत, बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा

करौली: जिले में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 15 वर्षीय लड़के का अपहरण कर उसे बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा गया. आरोप है कि गुडला निवासी अभिषेक गुर्जर और उसके साथियों ने किशोर को पहले दुकान से जबरन उठाया और फिर जंगल में ले जाकर बर्बरता की. पीड़ित की मां की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. पीड़ित की मां ने पुलिस को दी गई रिपोर्ट में बताया कि उनका 15 वर्षीय बेटा कोतवाली थाना इलाके के गुलाब बाग स्थित एक मिठाई की दुकान पर काम करता है. 28 जून 2026 की शाम करीब 6 बजे जब वह काम खत्म कर घर लौट रहा था, तभी गुडला निवासी अभिषेक गुर्जर और सतवीर गुर्जर अपने 3-4 साथियों के साथ वहां पहुंचे. उसके बाद आरोपियों ने पीड़ित पर दुकान से पैसे लाकर उन्हें देने का दबाव बनाया. लड़के के मना करने पर उसे जबरन एक कार में बैठा लिया और गुडला बांध के पास स्थित जंगल में ले गए.