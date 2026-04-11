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करौली एसीबी की कार्रवाई: एईएन के पास मिले 3 लाख 70 हजार, रकम के बारे में पूछताछ जारी

करौली: करौली एसीबी टीम ने शनिवार को अंता नगर पालिका एईएन के यहां आकस्मिक चैंकिग के दौरान 3 लाख 70 हजार रुपए की संदिग्ध राशि बरामद की. फिलहाल एसीबी की टीम आरोपी एईएन से पूछताछ कर रही है. साथ ही उसके ठिकानों पर सर्च अभियान चला रखा है.

करौली एसीबी चौकी के प्रभारी जगदीश भारद्वाज ने बताया कि एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी करौली ईकाई ने शनिवार को आकस्मिक चैंकिग की कार्रवाई करते हुए अंता–बारां जिले के सहायक अभिंयता महेंद्र सिंह की तलाशी ली. इस दौरान संदिग्ध राशि 3 लाख 70 हजार रुपए बरामद हुई. अधिकारी से इतनी बड़ी राशि प्राप्त करने के बारे में पूछताछ की कार्रवाई जारी है. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक गोविन्द्र गुप्ता ने बताया कि ब्यूरो मुख्यालय को सूचना मिली कि नगर पालिका अंता जिला बारां में पदस्थापित सहायक अभियंता महेंद्र सिंह बड़ी मात्रा में अवैध राशि एकत्रित कर शुकवार शाम या शनिवार सुबह अपने घर हिंडौन सिटी, जिला करौली जाएंगे.