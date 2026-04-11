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करौली एसीबी की कार्रवाई: एईएन के पास मिले 3 लाख 70 हजार, रकम के बारे में पूछताछ जारी

एसीबी ने बताया कि आरोपी एईएन के पास मिली रकम के बारे में पूछताछ की गई, लेकिन वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया.

Karauli ACB in action
करौली एसीबी की कार्रवाई (ETV Bharat Karauli)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 11, 2026 at 2:39 PM IST

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करौली: करौली एसीबी टीम ने शनिवार को अंता नगर पालिका एईएन के यहां आकस्मिक चैंकिग के दौरान 3 लाख 70 हजार रुपए की संदिग्ध राशि बरामद की. फिलहाल एसीबी की टीम आरोपी एईएन से पूछताछ कर रही है. साथ ही उसके ठिकानों पर सर्च अभियान चला रखा है.

करौली एसीबी चौकी के प्रभारी जगदीश भारद्वाज ने बताया कि एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी करौली ईकाई ने शनिवार को आकस्मिक चैंकिग की कार्रवाई करते हुए अंता–बारां जिले के सहायक अभिंयता महेंद्र सिंह की तलाशी ली. इस दौरान संदिग्ध राशि 3 लाख 70 हजार रुपए बरामद हुई. अधिकारी से इतनी बड़ी राशि प्राप्त करने के बारे में पूछताछ की कार्रवाई जारी है. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक गोविन्द्र गुप्ता ने बताया कि ब्यूरो मुख्यालय को सूचना मिली कि नगर पालिका अंता जिला बारां में पदस्थापित सहायक अभियंता महेंद्र सिंह बड़ी मात्रा में अवैध राशि एकत्रित कर शुकवार शाम या शनिवार सुबह अपने घर हिंडौन सिटी, जिला करौली जाएंगे.

पढ़ें: भ्रष्टाचार पर एसीबी का शिकंजा: दौसा में रोडवेज चीफ मैनेजर और हनुमानगढ़ में पटवारी रिश्वत लेते गिरफ्तार

एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस डॉ रामेश्वर सिंह के सुपरविजन में पुलिस निरीक्षक एसीबी करौली जगदीश भारद्वाज ने बयाना रोड हिण्डौन सिटी में आकस्मिक चैकिंग की कार्रवाई करते हुये महेन्द्र सिंह के कब्जे से संदिग्ध अवैध राशि 3,70,000 रुपए बरामद किए गए. सहायक अभियन्ता द्वारा कोई ठोस सबूत या सन्तोषप्रद जबाव नहीं देने पर राशि को जब्त कर विस्तृत जांच की जाएगी. उन्होंने बताया की एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्मिता श्रीवास्तव और एस परिमला के सुपरविजन में आरोपी से पूछताछ तथा कार्रवाई जारी है. एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत जांच की जा रही है.

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अंता नगर पालिका एईएन
ANTA NAGAR PALIKA AEN
AEN CAUGHT WITH HUGE MONEY

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