ETV Bharat / state

Womens Day Special: धमतरी के मजदूर पिता की एक नहीं, 3 कराटे चैंपियन बेटियां, मेडल्स-ट्रॉफियों की भरमार

धमतरी की अंजली, रिया और सुमन फुटान ने देशभर की प्रतियोगिताओं में कई मेडल जीतकर नेशनल तक परचम लहराया है. एक फिल्म जो प्रेरणा बनी.

Karate Champion Sisters story
Womens Day Special: धमतरी के मजदूर पिता की एक नहीं, 3 कराटे चैंपियन बेटियां (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 8, 2026 at 2:56 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

धमतरी: अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले की तीन सगी बहनों प्रेरणा बनकर उभरी हैं. मजदूर परिवार से आने वाली इन बेटियों ने अपनी मेहनत और हौसले से कराटे में बड़ी पहचान बनाई है. तीनों बहनें न केवल खुद कराटे चैंपियन हैं, बल्कि अन्य लड़कियों को भी सेल्फ डिफेंस सीखने के लिए प्रेरित कर रही हैं.

मजदूर पिता की बेटियों ने रचा इतिहास

धमतरी जिले के अधारी नवागांव वार्ड में रहने वाले नरेश कुमार फुटान मजदूरी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं. छोटे से घर में रहने वाले इस परिवार की तीन बेटियां अंजली फुटान, रिया फुटान और सुमन फुटान कराटे में देशभर की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर कई मेडल जीत चुकी हैं. घर में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल, अवॉर्ड, मोमेंटो और प्रशस्ति पत्रों की भरमार है, जो इन बेटियों की मेहनत और सफलता की कहानी बताते हैं.

धमतरी के मजदूर पिता की एक नहीं, 3 कराटे चैंपियन बेटियां (ETV Bharat)

बड़ी बहन अंजली का सपना- आर्मी में सेवा

24 वर्षीय अंजली फुटान बीपीएड की पढ़ाई कर रही हैं और अब तक 100 से ज्यादा प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले चुकी हैं. दिल्ली, भोपाल और छत्तीसगढ़ में आयोजित कराटे चैंपियनशिप में उन्होंने कई मेडल जीते हैं. एक मूवी से ही वो इतना प्रेरित हुईं की इस मुकाम तक पहुंच गईं.

Karate Champion Sisters story
3 कराटे चैंपियन बेटियां, मेडल्स-ट्रॉफियों की भरमार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कराटे किड फिल्म से मैं बहुत प्रेरित हुई. मेरा सपना है कि मैं आर्मी में जाकर देश की सेवा करूं और बेटियों को आत्मरक्षा के लिए प्रेरित करूं.- अंजली फुटान, कराटे ब्लैकबेल्ट

रिया ने जीते 150 से ज्यादा प्रतियोगिताओं के मेडल

22 वर्षीय रिया फुटान बीए की पढ़ाई कर रही हैं. बड़ी बहन से प्रेरित होकर उन्होंने भी कराटे में कदम रखा और अब तक चंडीगढ़, भोपाल, दिल्ली, रांची और छत्तीसगढ़ समेत कई जगहों पर 150 से ज्यादा प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया है.

सेल्फ डिफेंस आज के समय में बेहद जरूरी है. यह न केवल सुरक्षा देता है बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ाता है. मेरा सपना पुलिस में जाना है.- रिया फुटान, कराटे ब्लैकबेल्ट

Karate Champion Sisters story
धमतरी की अंजली, रिया और सुमन फुटान की प्रेरणादायक कहानी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सबसे छोटी सुमन बनना चाहती हैं स्पोर्ट्स टीचर

21 वर्षीय सुमन फुटान बीपीएड की पढ़ाई कर रही हैं. अपनी दोनों बहनों को देखकर उन्होंने भी कराटे सीखना शुरू किया और अब वे भी कराटे चैंपियन बन चुकी हैं. अब तक सुमन हरियाणा, चंडीगढ़ और छत्तीसगढ़ में 50 से ज्यादा प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले चुकी हैं.

Karate Champion Sisters story
अब बाकी बच्चों को भी सिखा रहीं आत्मरक्षा का हुनर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मेरा सपना स्पोर्ट्स टीचर बनने का है ताकि मैं खासकर लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे सकूं.- सुमन फुटान, ग्रीन बैल्ट

बेटियों को बेटों के बराबर मानता है परिवार

तीनों बहनों के माता-पिता अपनी बेटियों को बेटों से कम नहीं मानते. तीन बहनों का एक भाई भी है लेकिन अब उनके घर में चार भाई हैं ऐसा उनका कहना है. बेटियों के लिए परिवार और समाज का सपोर्ट भी मिलता है.

जब मेरी बेटियां मेडल जीतकर घर आती हैं तो मुझे बहुत गर्व होता है. लगता है मेरे एक नहीं चार बेटे हैं. सरकार खिलाड़ियों के लिए डाइट की व्यवस्था करे क्योंकि हर माता-पिता सक्षम नहीं होते.- पिता नरेश फुटान

प्रशासन ने भी किया बेटियों का सम्मान

अंजली और रिया कराटे में ब्लैक बेल्ट हासिल कर चुकी हैं, जबकि सुमन ग्रीन बेल्ट हैं. तीनों बहनें मिलकर अन्य लड़कियों को भी सेल्फ डिफेंस सीखने के लिए प्रेरित कर रही हैं. धमतरी कलेक्टर ने भी इन बेटियों के जज्बे और मेहनत की सराहना की है.

धमतरी में प्रतिभाओं की कमी नहीं है. यहां की बेटियां अपनी मेहनत से जिले ही नहीं बल्कि देश का नाम रोशन कर रही हैं.- कलेक्टर अबिनाश मिश्रा

Karate Champion Sisters story
घर में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल, अवॉर्ड, मोमेंटो और प्रशस्ति पत्रों की भरमार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मजदूर परिवार की इन तीन बेटियों ने यह साबित कर दिया है कि अगर हौसले मजबूत हों तो किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है. धमतरी की अंजली, रिया और सुमन आज कई बेटियों के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं.

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस : मेहनत से पाया मुकाम, महिला ऑटो ड्राइवर्स की मेहनत की कहानी
वुमेन्स डे स्पेशल: जिन्हे अपनों ने ठुकराया, उनको इन्होंने अपनाया, यशोदा बनकर 'कृष्ण' की जिंदगी संवार रहीं महिलाएं
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर स्पेशल: नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में इनकी भूमिका को नहीं कर सकते नजरअंदाज

TAGGED:

KARATE SISTERS DHAMTARI
WOMENS DAY 2026
WOMEN EMPOWERMENT STORIES
INTERNATIONAL WOMENS DAY 2026
KARATE CHAMPION SISTERS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.