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कानपुर में कराटे चैंपियन को मारी गोली, बीयर पीने के लिए पैसे नहीं देने पर हुआ था विवाद, पुलिस ने तीन को हिरासत में लिया

पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तीन संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. पीड़ित का अस्पताल में इलाज चल रहा है.

विवाद से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है.
विवाद से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. (Photo Credit; Kanpur Police)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 29, 2026 at 10:09 PM IST

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कानपुर : ग्वालटोली इलाके में रविवार देर रात पुलिस कमिश्नर आवास से महज 100 मीटर की दूरी पर बाइक सवार बदमाशों ने एक कराटे चैंपियन को पेट में गोली मार दी. यह वारदात तब हुई जब पीड़ित ने आरोपियों को बीयर पीने के लिए पैसे देने से इनकार कर दिया था. गंभीर रूप से घायल युवक को तुरंत हैलट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने करीब 12 घंटे बाद ऑपरेशन कर उसके पेट से गोली निकाल दी है. फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है.

पीड़ित अरविंद पासवान (45) सिविल लाइंस की एफएम कॉलोनी में रहते हैं और कराटे में ब्लैक बेल्ट होने के साथ-साथ नवीन मार्केट की एक कपड़े की दुकान में काम करते हैं. पीड़ित के छोटे भाई वीरु ने बताया कि वह देर रात पुलिस कमिश्नर आवास के पास स्थित एक मैदान में क्रिकेट मैच खेलने गए थे. इसी दौरान ग्वालटोली के अहिराना इलाके का रहने वाला सैवी अपने पांच साथियों के साथ वहां पहुंचा और मैच खेलने के बदले बीयर के पैसों की मांग करने लगा, जिसका अरविंद ने विरोध किया.

पैसे देने से मना करने पर दोनों पक्षों में बहस और गाली-गलौज शुरू हो गई, जिसे आसपास के लोगों ने बीच-बचाव कर शांत करा दिया. इसके बाद सैवी अपने साथियों के साथ बाइक पर बैठकर जाने लगा, लेकिन कुछ ही दूरी पर रुककर उसने तमंचा निकाला और अरविंद पर सीधा फायर झोंक दिया. गोली अरविंद के पेट में जा लगी, जिससे वह खून से लथपथ होकर सड़क पर गिर पड़े.

पीड़ित के परिजनों में बताया कि आरोपी सैवी का दो दिन पहले भी मैदान में शराब के पैसे मांगने को लेकर अरविंद से विवाद हुआ था. पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं. डीसीपी सेंट्रल अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और फुटेज के आधार पर तीन संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

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