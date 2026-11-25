"करसाय ता बस्तर बरसाय ता बस्तर", 2 हजार खिलाड़ी 11 खेलों में दिखाएंग दम, जगदलपुर में लगा खिलाड़ियों का मेला
पिछले 2 बार के आयोजन में खुद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह समापन कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं. सुनील कश्यप की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 25, 2026 at 6:12 PM IST
जगदलपुर: नक्सलवाद के खात्मे में बस्तर ओलंपिक 2024 और 2025 का बड़ा महत्व रहा. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के निर्देश पर छत्तीसगढ़ सरकार ने बस्तर ओलंपिक का आयोजन 2024 में शुरू किया. आयोजन में बड़ी संख्या में बस्तर के युवा और बच्चे शामिल हुए. आयोजन की सबसे खास बात रही कि इसमें सरेंडर माओवादियों को भी खेल के क्षेत्र में अपना हुनर दिखाने का मौका मिला. बड़ी संख्या में आत्मसमर्पित माओवादियों ने बस्तर ओलंपिक में न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि जीत हासिल कर पदक भी जीता. पिछले दोनों बार हुए बस्तर ओलंपिक में अमित शाह शामिल हुए. बस्तर के खेल और खिलाड़ियों को एक बार फिर मंच देने के लिए बस्तर ओलंपिक का आयोजन जिला स्तर पर शुरू हो चुका है.
बस्तर ओलंपिक 2026
बुधवार को जगदलपुर के इंदिरा प्रियदर्शिनी स्टेडियम में इसका भव्य शुभारंभ हुआ. "करसाय ता बस्तर बरसाय ता बस्तर" के उत्साह और उमंग के बीच अतिथियों ने फुटबाॅल को किक मारकर खेलों की विधिवत शुरुआत की. सहायक संचालक सुशांत पॉल ने बताया कि 2 दिवसीय जिला स्तरीय आयोजन में जिले के 7 विकासखंडों में 16 नवम्बर तक आयोजित प्रतियोगिताओं से चयनित 2 हजार से अधिक खिलाड़ियों को अपनी खेल कला और कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं.
1 लाख से ज्यादा खिलाड़ियों ने कराया रजिस्ट्रेशन
बस्तर जिले में आयोजन के लिए रजिस्टर्ड खिलाड़ियों की संख्या 2024 में 37,650 और 2025 में 95,587 रहने के बाद 2026 में बढ़कर 1,04,841 तक पहुंच गई है. जिला स्तरीय मुकाबले इंदिरा प्रियदर्शिनी स्टेडियम, क्रीड़ा परिसर धरमपुरा, खेलो इंडिया लघु केंद्र पंडरीपानी और सिटी ग्राउंड में आयोजित किए जा रहे हैं. जिनमें एथलेटिक्स, आर्चरी, कबड्डी, खो-खो, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, वेटलिफ्टिंग, हॉकी और कराटे सहित कुल 11 विधाओं के साथ सीनियर महिला वर्ग के लिए प्रतीकात्मक रस्साकसी की स्पर्धा हो रही है.
जूनियर वर्ग के बालक खिलाड़ियों का फुटबॉल मैच इंदिरा स्टेडियम में कराया जा रहा है. वहीं बालिकाओं का सिटी मैदान में कराया जा रहा है. आज के दिन ही जूनियर वर्ग के खेल का समापन किया जा रहा है. 26 नवंबर को सीनियर वर्ग का खेल होगा और जिला स्तरीय कार्यक्रम का भी समापन होगा. बास्तानार विकासखंड के फुटबॉल खिलाड़ियों की संख्या 7 थी. लेकिन फुटबॉल नियम के तहत ही खेल सम्पन्न कराया गया: रूपक मुखर्जी, फुटबॉल संघ
अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी के शामिल होने की चर्चा
2024 और 25 में हुए बस्तर ओलंपिक के समापन कार्यक्रम में खुद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शामिल होने बस्तर पहुंचे थे. उन्होने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए उनका हौसला भी बढ़ाया था. वहीं इस साल के आयोजन में छत्तीसगढ़ के ही अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी के शामिल होने की चर्चा है. बस्तर ओलंपिक के समापन कार्यक्रम में संभाग के 7 जिलों से 7 टीमें और 1 टीम पुनर्वासित माओवादियों और नक्सल पीड़ित का होती है. जिनके मध्य मुकाबला करवाया जाता है और विजेताओं को पुरस्कार दिए जाते हैं.
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