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"करसाय ता बस्तर बरसाय ता बस्तर", 2 हजार खिलाड़ी 11 खेलों में दिखाएंग दम, जगदलपुर में लगा खिलाड़ियों का मेला

करसाय ता बस्तर बरसाय ता बस्तर ( ETV Bharat )

जगदलपुर: नक्सलवाद के खात्मे में बस्तर ओलंपिक 2024 और 2025 का बड़ा महत्व रहा. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के निर्देश पर छत्तीसगढ़ सरकार ने बस्तर ओलंपिक का आयोजन 2024 में शुरू किया. आयोजन में बड़ी संख्या में बस्तर के युवा और बच्चे शामिल हुए. आयोजन की सबसे खास बात रही कि इसमें सरेंडर माओवादियों को भी खेल के क्षेत्र में अपना हुनर दिखाने का मौका मिला. बड़ी संख्या में आत्मसमर्पित माओवादियों ने बस्तर ओलंपिक में न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि जीत हासिल कर पदक भी जीता. पिछले दोनों बार हुए बस्तर ओलंपिक में अमित शाह शामिल हुए. बस्तर के खेल और खिलाड़ियों को एक बार फिर मंच देने के लिए बस्तर ओलंपिक का आयोजन जिला स्तर पर शुरू हो चुका है.

बस्तर ओलंपिक 2026 बुधवार को जगदलपुर के इंदिरा प्रियदर्शिनी स्टेडियम में इसका भव्य शुभारंभ हुआ. "करसाय ता बस्तर बरसाय ता बस्तर" के उत्साह और उमंग के बीच अतिथियों ने फुटबाॅल को किक मारकर खेलों की विधिवत शुरुआत की. सहायक संचालक सुशांत पॉल ने बताया कि 2 दिवसीय जिला स्तरीय आयोजन में जिले के 7 विकासखंडों में 16 नवम्बर तक आयोजित प्रतियोगिताओं से चयनित 2 हजार से अधिक खिलाड़ियों को अपनी खेल कला और कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं.