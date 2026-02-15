ETV Bharat / state

रुद्राक्ष से करोड़ों रुपए कमा रहे नेपाल के करण निरुला, सूरजकुंड मेले में लगाया स्टॉल, असली रुद्राक्ष की पहचान की बताई ट्रिक

फरीदाबाद : हरियाणा के फरीदाबाद में चल रहे सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय आत्मनिर्भर क्राफ्ट मेले में इस बार आस्था और आध्यात्म का अनोखा संगम भी देखने को मिल रहा है. नेपाल से आए कलाकार करण निरुला अपने साथ असली और प्राकृतिक रुद्राक्ष लेकर मेले में पहुंचे हैं जिसे उन्होंने खुद अपने खेत में तैयार किया है.

रुद्राक्ष के 400 पेड़ : करण निरूला ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि हमारे पास एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक का रुद्राक्ष है और वो भी असली और इसी रुद्राक्ष को लेकर हम इस मेले पहुंचे हैं. हालांकि इस मेले में पहली बार आया हूं. पिछले कई सालों से नेपाल में रुद्राक्ष की खेती कर रहा हूं. पहले मेरे पिताजी खेत में इस काम को किया करते थे और अब मैं इस काम को कर रहा हूं. मेरे पास रुद्राक्ष के करीब 400 पेड़ है जिससे हम रुद्राक्ष को जमा करते हैं.

रुद्राक्ष (Etv Bharat)

50 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये का रुद्राक्ष : उन्होंने आगे बताया कि कभी किसी पेड़ से 2 किलो भी रुद्राक्ष निकलता है तो कभी किसी पेड़ से 50 किलो तक रुद्राक्ष निकल जाता है. हमारे पास यहां 50 रूपये किलो से लेकर 5 लाख किलो तक के रुद्राक्ष है. हालांकि इंडिया और नेपाल में रुद्राक्ष का रेट कम है लेकिन विदेश में इसका रेट ज्यादा है और यही वजह है कि एक सीजन में लगभग हम लोग एक करोड़ रुपए तक कमा लेते हैं. इसके अलावा हमारा माल देश के अलग-अलग कोने में जाता है, जहां लोग इसे खूब पसंद करते हैं और हमारी मोटी कमाई होती है.