करन माहरा ने कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में किया ध्वजारोहण, बीजेपी सरकार पर साधा निशाना

गणतंत्र दिवस के मौके पर उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है. कांग्रेस ने इस मौके पर बड़ी बात कही हैं.

कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में ध्वजारोहण (ETV Bharat)
Published : January 26, 2026 at 2:49 PM IST

देहरादून: 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस वर्किंग कमेटी सदस्य करन माहरा ने पार्टी मुख्यालय देहरादून में ध्वजारोहण किया. इसके बाद राष्ट्रीय ध्वज को सभी कांग्रेस जनों ने सलामी दी. इस मौके पर माहरा ने देश और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी है. साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना भी साधा.

करन माहरा ने कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और मनमोहन सिंह सब ने देश की उन्नति के लिए अनेकों काम किये. देश में केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, आईआईटी, आईआईएम, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज जैसे संस्थाओं की स्थापना हुई. इसी तरह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान की स्थापना कांग्रेस शासन काल के दौरान हुई थी और राष्ट्र लगातार आगे बढ़ता जा रहा था.

करन माहरा ने बीजेपी पर साधा निशाना. (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में आर्थिकी पर काम हुआ और राष्ट्र की उन्नति हुई. कांग्रेस कार्यकाल के दौरान देश ने श्वेत और हरित क्रांति देखी. देश ने जय जवान जय किसान के नारे के साथ आगे बढ़ने का काम किया, लेकिन उसके बाद जितने वायदे राष्ट्र के साथ किये गये, वह सभी वायदे बीते 12 वर्षों में धराशाई हुए हैं.

करन माहरा का कहना है कि आज देश की आर्थिकी बुरी तरह से लड़खड़ा गई है.

हमारी सीमाएं असुरक्षित है. चीन हमारी सीमाओं में अतिक्रमण कर रहा है. छोटे भाई के रूप में पड़ोसी देश नेपाल के साथ जहां हमारे रिश्ते सामरिक दृष्टिकोण से बहुत मधुर हुआ करते थे, लेकिन आज वही नेपाल हमको आंखें दिखाने का काम कर रहा है. म्यांमार जैसे छोटे देश में आतंकवादियों को संरक्षण दिया जा रहा है.
-करन माहरा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस-

करन माहरा ने 2019 में हुए पुलवामा हमले का जिक्र करते हुए कहा कि इस हमले में हमारे कई जवान शहीद हो गए थे, लेकिन पुलवामा हमले की जांच का क्या हुआ किसी को नहीं पता. इससे पता चलता है कि हम किस दिशा की तरफ जा रहे हैं. जिस देश ने हिंदू, मुस्लिम, सिख इसाई हम सब है भाई भाई जैसा नारा दिया था, उसी देश में आज हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटकर वोट की राजनीति की जा रही है. हद तब हो गई जब मौनी अमावस्या के दिन चार में से एक शंकराचार्य को शाही स्नान करने से वंचित कर दिया गया और उनके अनुयायियों की शिखाओं को खींचा गया.

उन्होंने सवाल उठाया कि इससे पता चलता है कि हम देश को क्या देने की कोशिश कर रहे हैं. आज महिलाएं, बच्चे और देश के किसान सब कुछ असुरक्षित है. इसलिए आज कांग्रेस ने गणतंत्र दिवस के दिन यह संकल्प लिया है कि राष्ट्र की उन्नति और सुरक्षा के लिए हम फिर से उसी तरीके की लड़ाई लड़ने की शुरुआत करेंगे, जो लड़ाई हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों से लड़ी थी.

