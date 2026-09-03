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कर्मनाशा नदी उफान पर, बाढ़ का खतरा.. करमचट डैम पर फाटक से कुछ दूर सड़क धंसी

कर्मनाशा नदी उफान पर है. जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ गया है. करमचट डैम पर फाटक के पास सड़क धंस गई है. रिपोर्ट- विशाल कुमार

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कैमूर में सड़क पर आया नदी का पानी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 3, 2026 at 3:28 PM IST

4 Min Read
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कैमूर (भभुआ): बिहार के कैमूर में कर्मनाशा नदी उफान पर है. नदी का जलस्तर बढ़ने से उत्तर प्रदेश और बिहार को जोड़ने वाले कई संपर्क मार्गों पर पानी का दबाव बढ़ गया है. दुर्गावती थाना क्षेत्र के आदर्श नुआंव के पास दुर्गावती-ककरैत मार्ग पर बने छलका के ऊपर करीब तीन फीट पानी बहने लगा. डजिस वजह से इस रास्ते से गुजरना बेहद खतरनाक बना हुआ है.

तेज बहाव के बावजूद सड़क पार कर रहे लोग

छलका के ऊपर तेज रफ्तार से पानी बहने के बावजूद कई लोग अपनी जान जोखिम में डालकर पैदल और वाहनों के साथ सड़क पार करते नजर आए. पानी की तेज धारा के बीच सड़क पार करने के दौरान किसी भी समय व्यक्ति या वाहन के बह जाने की आशंका बनी हुई है. स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते इस मार्ग पर आवागमन को रोका नहीं गया तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है.

कैमूर में कर्मनाशा नदी उफान पर (ETV Bharat)

मौके पर पहुंचे मुखिया

पानी की गहराई और बहाव को देखते हुए इस रास्ते से गुजरना जानलेवा साबित हो सकता है. खासकर बाइक और छोटे वाहनों के चालकों के लिए यहां खतरा और अधिक बढ़ गया है. पानी के तेज बहाव की सूचना मिलने के बाद मसौढ़ा पंचायत के मुखिया संजय सिंह उर्फ बब्बू मौके पर पहुंचे, उन्होंने स्थिति का जायजा लेते हुए सड़क पार कर रहे लोगों से पानी की तेज धारा में नहीं जाने की अपील की.

मुखिया ने लोगों से कहा कि वे पैदल अथवा किसी भी वाहन से इस पानी को पार करने का जोखिम न उठाएं. उन्होंने तत्काल अनुमंडल पदाधिकारी रत्ना प्रियदर्शनी से फोन पर बात कर स्थिति की जानकारी दी और दुर्घटना की आशंका को देखते हुए मौके पर बैरिकेडिंग कराने की मांग की.

एसडीएम ने भेजी डायल-112 की टीम

मुखिया के अनुसार, एसडीएम से बातचीत के बाद तत्काल मौके पर डायल-112 पुलिस टीम को भेजा गया, ताकि लोगों को तेज बहाव वाले स्थान से सुरक्षित रखा जा सके. अत्यधिक पानी के बहाव को देखते हुए इस मार्ग पर बैरिकेडिंग किए जाने की भी बात कही गई है, जिससे लोग अपनी जान जोखिम में डालकर छलका पार न कर सकें.

"लोगों से मेरी अपील है कि पानी की तेज धारा में सड़क पार करने की कोशिश न करें. लोगों की सुरक्षा सबसे जरूरी है और प्रशासन को स्थिति सामान्य होने तक इस रास्ते पर विशेष निगरानी रखनी चाहिए."- संजय सिंह उर्फ बब्बू, मुखिया, दुर्गावती

मूसाखाड़ बांध से छोड़ा गया पानी

स्थानीय जानकारी के अनुसार मूसाखाड़ बांध से करीब 30 से 35 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया है. यह पानी लतीफ साहब बीयर के ओवरफ्लो होने के बाद कर्मनाशा नदी में डिस्चार्ज हो रहा है. बड़ी मात्रा में पानी नदी में आने के कारण कर्मनाशा का जलस्तर तेजी से बढ़ा है और नदी उफान की स्थिति में पहुंच गई है.

उधर, दुर्गावती जलाशय परियोजना अंतर्गत करमचट डैम से जुड़ी सड़क के धंसने का मामला सामने आया है. लगातार तेज बारिश और पानी के रिसाव के कारण सड़क के एक हिस्से में गड्ढा बन गया और सड़क धंस गई. घटना से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद स्थानीय लोगों और डैम क्षेत्र में आने-जाने वाले लोगों के बीच चिंता बढ़ गई है.

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करमचट डैम पर फाटक से कुछ दूर सड़क धंसी (ETV Bharat)

विभागीय स्तर पर कराया गया मरम्मत कार्य

घटना की जानकारी मिलने के बाद विभागीय कर्मियों के मौके पर पहुंचने और सड़क में बने गड्ढे की मरम्मत किए जाने की बात सामने आई है. बताया गया कि धंसे हुए हिस्से को तत्काल भरकर सड़क को दुरुस्त करने का प्रयास किया गया, ताकि फिलहाल आवागमन में परेशानी न हो और सड़क को और अधिक नुकसान से बचाया जा सके.

हालांकि, सड़क धंसने की वास्तविक वजह को लेकर अभी तक प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है. ऐसे में वायरल वीडियो के आधार पर लोगों के बीच बनी आशंका की स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है. फिलहाल विभागीय कर्मियों ने सड़क के क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत करवा दी है.

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