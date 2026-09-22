रांची यूनिवर्सिटी में नौ भाषाओं के करम गीत, मांदर की थाप और पारंपरिक नृत्य, मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की भी हुईं शामिल
रांची यूनिवर्सिटी के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग में करम पूजा महोत्सव का आयोजन किया गया. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : September 22, 2026 at 2:41 PM IST
रांची: पूरे झारखंड में करमा पर्व की धूम है. गांवों से लेकर शहरों तक अखड़ों में करम गीतों की गूंज और मांदर की थाप सुनाई दे रही है. लोग पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ करमा पर्व मना रहे हैं. इसी कड़ी में रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के प्रसिद्ध अखड़े में करम पूजा महोत्सव-2026 का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में झारखंड की जनजातीय और क्षेत्रीय संस्कृति की विविधता देखने को मिली.
पारंपरिक रीति-रिवाज से शुरू हुआ महोत्सव
महोत्सव की शुरुआत पारंपरिक रीति-रिवाज और पूरे विधि-विधान के साथ हुई. कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने करम डाली की पूजा-अर्चना की. पूजा के दौरान पारंपरिक तरीके से करम डाली की स्थापना कर विधि-विधान से पूजा की गई. इसके बाद जावा को सजाया गया. कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने भी पारंपरिक तरीके से पूजा-अर्चना में हिस्सा लिया.
मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने दीं शुभकामनाएं
पूजा के बाद कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने सभी को करमा पर्व की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि करमा आदिवासी समाज का महत्वपूर्ण पर्व है. यह पर्व प्रकृति संरक्षण के साथ भाई-बहन के प्रेम और आपसी स्नेह का प्रतीक है. करमा पर्व के जरिए प्रकृति के प्रति सम्मान और सामुदायिक जीवन से जुड़ी परंपराओं को भी आगे बढ़ाया जाता है. इसके बाद कार्यक्रम में मौजूद लोगों के कानों में जावा फूल लगाया गया. इस पारंपरिक रस्म के दौरान पूरा अखड़ा उत्सव के रंग में नजर आया.
कार्यक्रम में कई शिक्षाविद हुए शामिल
कार्यक्रम में रांची विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. सरोज शर्मा, झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी के कुलपति समेत कई शिक्षाविद और विभाग से जुड़े लोग शामिल हुए. अतिथियों ने करमा पर्व की सांस्कृतिक परंपरा और इसके महत्व को रेखांकित किया. कार्यक्रम के जरिए नई पीढ़ी को अपनी भाषा, संस्कृति और लोक परंपराओं से जोड़ने का संदेश भी दिया गया.
करम गीत की प्रस्तुति ने लोगों का मोहा मन
महोत्सव का सबसे खास आकर्षण जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग से जुड़ी नौ जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं के गीत-संगीत और लोकनृत्य की प्रस्तुतियां रहीं. अलग-अलग भाषाओं में करम गीतों की प्रस्तुति ने अखड़े का माहौल पूरी तरह बदल दिया. पारंपरिक वेशभूषा में कलाकारों ने लोकनृत्य प्रस्तुत किए. गीतों के साथ मांदर की थाप ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को भी झूमने पर मजबूर कर दिया.
कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की भी कलाकारों के साथ थिरकीं
मांदर की थाप और करम गीतों के बीच कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की भी कलाकारों के साथ पारंपरिक नृत्य में शामिल हुईं. उन्होंने कलाकारों के साथ कदम मिलाया और मांदर की थाप पर नृत्य किया. मंत्री के नृत्य में शामिल होने के बाद कार्यक्रम का उत्साह और बढ़ गया. अखड़े में मौजूद लोगों ने तालियों के साथ कलाकारों और अतिथियों का उत्साह बढ़ाया.
कार्यक्रम में प्रस्तुत गीत और नृत्य झारखंड की अलग-अलग जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं की सांस्कृतिक पहचान को सामने लाने वाले रहे. करम गीतों में प्रकृति, खेती-किसानी, भाई-बहन के रिश्ते और सामुदायिक जीवन से जुड़े भाव देखने को मिले. पारंपरिक वेशभूषा, गीत, संगीत और नृत्य ने अखड़े को झारखंडी संस्कृति के रंग में रंग दिया.
झारखंड की भाषाई विविधता भी दिखी
जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग का यह आयोजन धार्मिक अनुष्ठान के साथ सांस्कृतिक संरक्षण का भी मंच बना. नौ भाषाओं की प्रस्तुतियों के जरिए झारखंड की भाषाई विविधता और लोक विरासत को एक साथ सामने रखा गया. करम डाली की पूजा से लेकर जावा फूल लगाने की परंपरा और लोकनृत्य तक, पूरे कार्यक्रम में करमा पर्व की पारंपरिक झलक देखने को मिली.
मांदर की थाप, करम गीतों और पारंपरिक नृत्य के बीच रांची विश्वविद्यालय का प्रसिद्ध अखड़ा देर तक उत्सवमय रहा. वहीं डीएसपीएमयू समेत जिले के विभिन्न कार्यक्रम ने करमा पर्व की उस परंपरा को भी सामने रखा, जिसमें प्रकृति के प्रति सम्मान, भाई-बहन के प्रेम और सामुदायिक एकजुटता को विशेष स्थान दिया जाता है.
ये भी पढ़ें:
कोडरमा में करमा महोत्सव की धूम, करम डाल में रक्षा सूत्र बांधकर बहनों ने अपने भाईयों के लिए की कामना
KARMA 2026: जावा के अंकुर से मांदर की थाप तक! जानें, क्यों खास है, प्रकृति और रिश्तों का ये उत्सव