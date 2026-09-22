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रांची यूनिवर्सिटी में नौ भाषाओं के करम गीत, मांदर की थाप और पारंपरिक नृत्य, मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की भी हुईं शामिल

करम पूजा महोत्सव में नृत्य करती लड़कियां ( ETV Bharat )