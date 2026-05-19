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करहि हत्याकांड का अबतक नहीं मिला सुराग, पुलिस ने शुरू किया ऑपरेशन हंट

एसपी विजय कुमार पांडेय ने दावा किया है कि जल्द ही हत्यारों को पकड़ लिया जाएगा. जांच की कड़ियां जोड़ना सिर्फ बाकी.

KARAHI MURDER CASE
पुलिस ने शुरू किया ऑपरेशन हंट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 19, 2026 at 1:17 PM IST

3 Min Read
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जांजगीर चांपा: बिर्रा थाना इलाके के करहि गांव में दिनदहाड़े आयुष की हत्या हो गई थी. घर में घुसकर बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया था. पुलिस अबतक आरोपियों को पकड़ने में नाकाम रही है. कानून व्यवस्था पर जब सवाल खड़े हुए तो पुलिस ने गांव में चौकी स्थापित कर दी. पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडेय का कहना है कि अपराधियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन हंट शुरू किया गया है, जल्द ही अपराधी पकड़े जाएंगे. पुलिस अधीक्षक ने दावा किया कि कुछ रसूखदारों पर संदेह है, जिनसे पूछताछ के निर्देश दिए गए हैं.

करहि हत्याकांड का अबतक नहीं मिला सुराग

करहि सक्ती के राजस्व जिले में आता है. पर इस गांव की गिनती जांजगीर चांपा जिले में की जाती है. दोनों जिलों से करहि गांव का संपर्क है, बावजूद इसके इस गांव पर जिला प्रशासन का कोई ध्यान नहीं जाता. एसपी जरूर ये कहते हैं कि करहि गांव से महानदी का किनारा लगता है. जहां महानदी से अवैध तरीके से रेत का खनन होता है. रेत खनन को रोकने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. पुलिस अधीक्षक खुद ये स्वीकार करते हैं कि 8 महीने पहले यहां बदमाशों ने गांव के उप सरपंच की हत्या कर दी थी. दो लोगों को शराब में जहर मिलाकर पिला दिया गया था. इन तमाम घटनाओं को देखते हुए यहां एक अस्थायी पुलिस चौकी बनाई गई है.

ऑपरेशन हंट (ETV Bharat)

करही बहुत संवेदनशील इलाका है. हाल में ही में वहां पर शूटआउट भी हुआ है. स्कूल में पुलिस कैंप में रखा गया है. पुलिस को जैसे ही कोई प्राइवेट में जगह मिलेगी वो वहां पर शिफ्ट हो जाएगी. रेत के जो अवैध कारोबार हो रहे हैं उसपर कार्रवाई जारी रहेगी. जांच के जो प्वाइंट्स हैं हम उनपर काम कर रहे हैं. सिर्फ कड़ियां जोड़नी बाकी है. पुलिस अपराधियों को पकड़कर दम लेगी: विजय कुमार पाण्डेय, एसपी जांजगीर चाम्पा

महानदी से रेत का अवैध खनन जारी

बताया जाता है कि आयुष की हत्या व्यवसायिक प्रतिस्पर्था में की गई है. हालाकि अभी जांच जारी है. स्थानीय लोग भी कहते हैं कि यहां पर अवैध रेत का कारोबार होता है. जिसके चलते गुंडे बदमाशों का भी ये इलाका ठिकान है. आयुष की हत्या की जांच के लिए साइबर पुलिस को भी काम पर लगाया गया है. पुलिस की अलग-अलग टीमें बदमाशों को पकड़ने की कोशिश में जुटी है.


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