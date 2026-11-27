पानीपत में धूं धूं कर जल उठी कपूर वूलटेक्स फैक्ट्री, लाखों की संपत्ति का नुकसान
Kapoor Wooltex Factory Fire: आग की चपेट में आने से फैक्ट्री की संपत्ति को काफी नुकसान हुआ है, कई महंगी मशीने जलकर खाक हो गईं.
Published : November 27, 2026 at 1:06 PM IST
पानीपत: हरियाणा के पानीपत के काबड़ी रोड स्थित कपूर वूलटेक्स प्राइवेट लिमिटेड की फैक्ट्री में शुक्रवार तड़के करीब 1 बजे अचानक भीषण आग लग गई. आग इतनी भयानक लगी कि कुछ ही देर में फैक्ट्री के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया. सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं.
आग से फैक्ट्री के शेड की बिल्डिंग पूरी तरह क्षतिग्रस्त होकर गिर गई. इसके अलावा कटर मशीन, रग कटिंग में इस्तेमाल होने वाला वेस्ट पॉलिएस्टर मटेरियल, इलेक्ट्रिकल पैनल और सोलर पैनल को भी नुकसान पहुंचा है. आग की चपेट में आने से फैक्ट्री की संपत्ति को भी नुकसान हुआ है. हालांकि नुकसान की वास्तविक राशि का अभी आकलन नहीं हो पाया है.
आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं: दमकल विभाग की मुस्तैदी से आसपास की फैक्ट्रियों को आग की चपेट में आने से बचा लिया गया. विभाग की टीम ने पड़ोसी फैक्ट्री की बिल्डिंग के साथ-साथ कपूर वूलटेक्स की अन्य बिल्डिंगों और शेड को भी सुरक्षित बचा लिया. हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई. फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से आग लगने का कारण अज्ञात बताया गया है.
दमकल विभाग ने चलाया बचाव अभियान: दमकल विभाग के अधिकारी अमित कुमार ने बताया कि तड़के करीब 1 बजे आग लगने की सूचना मिली थी. सबसे पहले नजदीकी फायर स्टेशन से गाड़ियां भेजी गईं लेकिन, आग भयानक थी जिसको देखते हुए सेक्टर-25 और लालबत्ती फायर स्टेशन से भी दमकल गाड़ियां बुलानी पड़ीं. इसके अलावा NFL और सोनीपत से भी गाड़ियां मंगवाई गईं.
आग बुझाने में लगे 5-6 घंटे: अधिकारी ने बताया कि आग बुझाने में करीब 8 से 10 दमकल गाड़ियां लगीं और 5 से 6 घंटे तक बड़ी मशक्कत करनी पड़ी. आग से फैक्ट्री का एक शेड पूरी तरह गिर गया, जबकि अन्य बिल्डिंगों को बचा लिया गया है.
उन्होंने बताया कि फिलहाल आग नियंत्रण में है, लेकिन टीन शेड के नीचे कुछ सामग्री के सुलगने की आशंका के चलते विभाग की टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं और जरूरत के अनुसार दमकल गाड़ियां भेजी जा रही हैं.
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