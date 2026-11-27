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पानीपत में धूं धूं कर जल उठी कपूर वूलटेक्स फैक्ट्री, लाखों की संपत्ति का नुकसान

काबड़ी रोड स्थित कपूर वूलटेक्स फैक्ट्री में लगी भीषण आग. ( ETV Bharat )

पानीपत: हरियाणा के पानीपत के काबड़ी रोड स्थित कपूर वूलटेक्स प्राइवेट लिमिटेड की फैक्ट्री में शुक्रवार तड़के करीब 1 बजे अचानक भीषण आग लग गई. आग इतनी भयानक लगी कि कुछ ही देर में फैक्ट्री के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया. सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं.

अमित कुमार, दमकल अधिकारी (ETV Bharat) आग से फैक्ट्री के शेड की बिल्डिंग पूरी तरह क्षतिग्रस्त होकर गिर गई. इसके अलावा कटर मशीन, रग कटिंग में इस्तेमाल होने वाला वेस्ट पॉलिएस्टर मटेरियल, इलेक्ट्रिकल पैनल और सोलर पैनल को भी नुकसान पहुंचा है. आग की चपेट में आने से फैक्ट्री की संपत्ति को भी नुकसान हुआ है. हालांकि नुकसान की वास्तविक राशि का अभी आकलन नहीं हो पाया है.