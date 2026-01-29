UGC के नए नियम के विरोध में BJP में लगी इस्तीफों की झड़ी! अब इस नेता ने दिया इस्तीफा, दी ये चेतावनी
ठाकुर कपिल सोम ने यूजीसी के नए नियमों को स्वर्ण विरोधी बताया है. उन्होंने कहा जल्द पार्टी से कई पदाधिकारी इस्तीफा दे सकते हैं.
Published : January 29, 2026 at 8:38 AM IST
नई दिल्ली: यूजीसी के नए नियमों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रही हैं. प्रदेश भर में भाजपा पदाधिकारी द्वारा लगातार इस्तीफा देने का दौर जारी है. गाजियाबाद में मंडल कोषाध्यक्ष (अर्थला, मोहन नगर) ठाकुर कपिल सोम ने इस्तीफा दे दिया है. यूजीसी नीतियों के विरोध में भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है.
ठाकुर कपिल सोम ने यूजीसी के नए नियमों को स्वर्ण विरोधी बताया है. ठाकुर कपिल सोम ने दावा किया है कि जल्द पार्टी से कई पदाधिकारी इस्तीफा दे सकते हैं. गाजियाबाद में यूजीसी के विरोध में भाजपा से इस्तीफा देने वाले ठाकुर कपिल सोम पहले पदाधिकारी हैं.
ठाकुर कपिल सोम ने बताया,
"मैं लंबे समय से पार्टी की विचारधारा, राष्ट्रवाद और संगठनात्मक अनुशासन से जुड़ा रहा हूं. परंतु हाल ही में प्रस्तावित यूजीसी कानून से संबंधित नीतियां और नियम युवाओं के भविष्य और शैक्षिक स्वतंत्रता के विरुद्ध प्रतीत होते हैं. एक जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते में ऐसी नीतियों का समर्थन नहीं कर सकता जो छात्रों, शिक्षकों और शिक्षा व्यवस्था के मूल ढांचे को कमजोर करें. मैंने पार्टी के भीतर रहकर अपनी आपत्तियां और सुझाव रखने का प्रयास किया लेकिन जमीन गंभीर चिताओं पर अपेक्षित संवाद और सुधार की कोई ठोस पहल नहीं दिखी तब आत्मसम्मान और जनहित में इस्तीफा देने का निर्णय लेना आवश्यक हो गया."
कपिल सोम में आगे कहा, " मेरा यह इस्तीफा किसी व्यक्तिगत विरोध का नहीं बल्कि शिक्षा और युवाओं के हित में एक वैचारिक सहमति का परिणाम है. मैं आशा करता हूं कि भविष्य में यूजीसी से जुड़े निर्णय पर पुनर्विचार किया जाएगा और छात्रों की आवास को प्राथमिकता दी जाएगी."
