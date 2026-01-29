ETV Bharat / state

UGC के नए नियम के विरोध में BJP में लगी इस्तीफों की झड़ी! अब इस नेता ने दिया इस्तीफा, दी ये चेतावनी

ठाकुर कपिल सोम ने यूजीसी के नए नियमों को स्वर्ण विरोधी बताया है. ठाकुर कपिल सोम ने दावा किया है कि जल्द पार्टी से कई पदाधिकारी इस्तीफा दे सकते हैं. गाजियाबाद में यूजीसी के विरोध में भाजपा से इस्तीफा देने वाले ठाकुर कपिल सोम पहले पदाधिकारी हैं. ठाकुर कपिल सोम ने बताया,

नई दिल्ली: यूजीसी के नए नियमों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रही हैं. प्रदेश भर में भाजपा पदाधिकारी द्वारा लगातार इस्तीफा देने का दौर जारी है. गाजियाबाद में मंडल कोषाध्यक्ष (अर्थला, मोहन नगर) ठाकुर कपिल सोम ने इस्तीफा दे दिया है. यूजीसी नीतियों के विरोध में भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है.

"मैं लंबे समय से पार्टी की विचारधारा, राष्ट्रवाद और संगठनात्मक अनुशासन से जुड़ा रहा हूं. परंतु हाल ही में प्रस्तावित यूजीसी कानून से संबंधित नीतियां और नियम युवाओं के भविष्य और शैक्षिक स्वतंत्रता के विरुद्ध प्रतीत होते हैं. एक जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते में ऐसी नीतियों का समर्थन नहीं कर सकता जो छात्रों, शिक्षकों और शिक्षा व्यवस्था के मूल ढांचे को कमजोर करें. मैंने पार्टी के भीतर रहकर अपनी आपत्तियां और सुझाव रखने का प्रयास किया लेकिन जमीन गंभीर चिताओं पर अपेक्षित संवाद और सुधार की कोई ठोस पहल नहीं दिखी तब आत्मसम्मान और जनहित में इस्तीफा देने का निर्णय लेना आवश्यक हो गया."

कपिल सोम में आगे कहा, " मेरा यह इस्तीफा किसी व्यक्तिगत विरोध का नहीं बल्कि शिक्षा और युवाओं के हित में एक वैचारिक सहमति का परिणाम है. मैं आशा करता हूं कि भविष्य में यूजीसी से जुड़े निर्णय पर पुनर्विचार किया जाएगा और छात्रों की आवास को प्राथमिकता दी जाएगी."

बीजेपी नेता ने दिया इस्तीफा (ETV Bharat)

उन्होंने कहा, "स्वर्ण समाज बीजेपी के लिए हमेशा संजीवनी साबित हुआ है. अगर हम स्वर्ण समाज और स्वर्ण समाज के बच्चों के हितों की रक्षा ही नहीं कर पाएंगे तो हमारा पार्टी में रहना और ना रहना एक बराबर है. हमारी सरकार से मांग है कि स्वर्ण विरोधी ले गए इस काले कानून में संशोधन किया जाए. स्वर्ण समाज के साथ न्याय होना चाहिए. यूजीसी कानून हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरनाक साबित होगा. प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और शिक्षा मंत्री से अनुरोध है कि इस कानून के बारे में पुनः विचार किया जाए ताकि हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके." यूजीसी के नए नियमों को लेकर गाजियाबाद में बीते तीन दिनों से लगातार धरने और प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यदि जल्द यूजीसी के नियमों में संशोधन नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा. गाजियाबाद में स्वर्ण समाज के लोगों ने हाथों और गले में बेड़ियां पहन और कफन ओढ़कर यूजीसी नियमों के विरोध में प्रदर्शन किया था.

इसे भी पढ़ेंः