मथुरा में चंदा विवाद! फलाहारी संत ने लगाए गंभीर आरोप, सचिव ने CM योगी से की जांच कराने की मांग
फलाहारी संत ने सेवा संस्थान के सचिव कपिल शर्मा पर आरोप लगाया है कि उन्होंने एक हजार करोड़ की संपत्ति जमा कर ली है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 21, 2026 at 8:45 PM IST
मथुरा: अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर से चंदा चोरी होने का मामला सामने आने के बाद, अब मथुरा के श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर में चढ़ावे को लेकर भी आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं. ये आरोप फलाहारी संत दिनेश ने लगाए हैं. इस विवाद के बीच रविवार को श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान के सचिव कपिल शर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है और इस मामले की जांच कराने की मांग की है.
श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर में चढ़ावे को लेकर फलाहारी संत दिनेश शर्मा ने मंदिर के सेवा संस्थान पर सवाल उठाए थे. जिस पर श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान के सचिव कपिल शर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर संत के द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच किसी प्राधिकरण से करने का निवेदन किया है. उन्होंने कहा कि मैं बीते 28 वर्षों से श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर में संकल्प भाव से सेवा कर रहा हूं, मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के आवागमन की व्यवस्थाएं सुविधा को बेहतर बनाने की ओर काम किया जा रहा है. कभी किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होती है. सरकार के निर्देशों का हमेशा पालन किया जाता है.
दरअसल, श्रीकृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष फलाहारी संत दिनेश शर्मा ने सेवा संस्थान के सचिव कपिल शर्मा पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने एक हजार करोड़ की संपत्ति जमा कर ली है. इधर कपिल शर्मा ने फलाहारी संत दिनेश शर्मा पर आरोप लगाते हुए पत्र में लिखा है कि दिनेश शर्मा समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी रहे हैं और गोवर्धन विधानसभा से चुनाव भी लड़ चुके हैं. दिनेश शर्मा के खिलाफ गोवर्धन थाने में कई मुकदमे चोरी, ठगी के दर्ज हैं, मेरे ऊपर निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं. मैं इसलिए आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आरोपों की निष्पक्ष जांच करा ली जाए.
शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी के सचिव ने कही जांच की बात
मंदिर में चढ़ावे को लेकर शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी सचिव तनवीर अहमद का भी बयान आया है. उन्होंने कहा कि मंदिर में हजारों, लाखों श्रद्धालु आते हैं और अपनी क्षमता के अनुसार चढ़ावा चढ़ाते हैं. अगर ऐसे में उस संपत्ति का सही उपयोग न होकर कोई निजी उपयोग करता है, तो निश्चित ही इसकी हाई लेवल जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हों उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि अभी तक मंदिर कमेटी की तरफ से चंदा या चढ़ावे की संपत्ति को सार्वजविक करने का कोई भी मामला सामने नहीं आया है. ऐसे में ट्रस्ट के लोग या फिर ऐसे लोग जो उससे जुड़े हैं, उन्हें देखना चाहिए कि इसे सार्वजनिक किया जाए या न किया जाए.
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