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पंचकूला में कपिल हत्याकांड: यूपी के पांच आरोपी गिरफ्तार, जिम के प्रोटीन पाउडर पर हुआ था विवाद

पंचकूला: मनसा देवी क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की चाकू मारकर हत्या करने और उसके दो दोस्तों को घायल करने के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को महज 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. पकड़े गए आरोपियों को अदालत में पेश कर उनका पांच दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया गया है, ताकि वारदात में इस्तेमाल हथियारों को बरामद किया जा सके.

उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं चारों आरोपी: आरोपियों की पहचान अमन (उम्र 20 वर्ष, निवासी बदायूं, यूपी, हाल झुग्गी भैंसा टिब्बा), अर्जुन (उम्र 18 वर्ष, निवासी बरेली, यूपी, हाल निवासी भैंसा टिब्बा), विपिन कुमार (उम्र 20 वर्ष, निवासी बदायूं, यूपी, हाल निवासी मनसा देवी) और मोहित कुमार (उम्र 20 वर्ष, निवासी उन्नाव, यूपी, फिलहाल निवासी झुग्गी मनसा देवी पंचकूला) के रूप में हुई है.

क्या था पूरा मामला? डीसीपी क्राइम एवं ट्रैफिक आईपीएस अमरिंदर सिंह ने बताया कि 16 जुलाई 2026 की रात करीब 9:30 बजे पुलिस को सकेतड़ी रोड पर लड़कों के बीच खूनी संघर्ष होने की सूचना मिली थी. इसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो मौके पर काफी खून बिखरा पाया और एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल मिली. इसके बाद पुलिस टीम नागरिक अस्पताल सेक्टर-6 पंचकूला पहुंची, जहां मृतक के पिता ने अपने बयान दर्ज करवाए. शिकायतकर्ता ने बताया कि उनका 20 वर्षीय बेटा कपिल अपने दोस्तों के साथ घूमने गया था, जहां कुछ युवकों ने एक राय होकर उन पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया. अस्पताल में डॉक्टरों ने कपिल को मृत घोषित कर दिया, जबकि उसके दोनों दोस्त गंभीर रूप से घायल हैं.

24 घंटे में आरोपी गिरफ्तार: पिता के बयानों के आधार पर थाना मनसा देवी पंचकूला में दिनांक 17 जुलाई को भारतीय न्याय संहिता की धारा 190, 191(2), 115, 103 और 60 के तहत मामला दर्ज किया गया. पुलिस कमिश्नर आईपीएस पंकज नैन के नेतृत्व में थाना मनसा देवी की टीम और क्राइम यूनिट्स ने संयुक्त रूप से तलाश शुरू की. गुप्त सूचना और त्वरित घेराबंदी कर पुलिस टीम ने 24 घंटे के भीतर चार हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया. मामले की जांच एमडीसी थाना प्रभारी इंस्पेक्टर मुनीष कुमार की अगुवाई में की जा रही है.