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'UCC का दिल्ली में आना तय'- कपिल मिश्रा, जानिए...इसका मुख्य उद्देश्य और विशेषताएं

मिश्रा के इस बयान से साफ झलकता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने और वैचारिक रूप से अहम वादों को अमलीजामा पहनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. अनुच्छेद 370 की समाप्ति और तीन तलाक जैसे मुद्दों के बाद अब UCC को लेकर सरकार का आत्मविश्वास अपने चरम पर है.

"देखिए, बिल्कुल, निश्चित रूप से, और यह आदरणीय गृह मंत्री की घोषणा भी है और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प भी है. हमने देखा है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार चल रही है और एक-एक करके, भारत की जनता और भारत के साथ जो भी संकल्प लिए गए थे, वे सभी पूरे किए जा रहे हैं."

'यह संकल्प है, जो पूरा होकर रहेगा' केंद्रीय गृह मंत्री के बयानों और पार्टी के वैचारिक एजेंडे को पुरजोर तरीके से आगे बढ़ाते हुए दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा,

नई दिल्ली: देश की राजनीति में एक बार फिर 'समान नागरिक संहिता' (Uniform Civil Code - UCC) को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा देशहित में नीतिगत स्पष्टता दिए जाने के बाद, दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने इस मुद्दे पर आक्रामक और दो टूक रुख अपनाया है. उनके इस बयान ने न केवल राजनीतिक गलियारों का पारा चढ़ा दिया है, बल्कि यह भी संकेत दे दिया है कि राजधानी दिल्ली में भी अब इस बहुप्रतीक्षित कानून के क्रियान्वयन की जमीन तेजी से तैयार की जा रही है.

दिल्ली में UCC की सुगबुगाहट और अनिवार्यता

कपिल मिश्रा ने इस बात पर खास जोर दिया कि राजधानी होने के नाते दिल्ली इस बड़े बदलाव से अछूती नहीं रह सकती. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, "उनमें से यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड एक बड़ा संकल्प है, जिसके लिए बार-बार घोषणाएं की गई हैं और निश्चित रूप से, दिल्ली भी उनमें शामिल है, इसलिए UCC का दिल्ली में भी आना तय है." दिल्ली में विभिन्न संस्कृति, वर्ग और समुदायों के लोग रहते हैं, ऐसे में एक देश-एक कानून की तर्ज पर सभी नागरिकों के लिए समान विधिक व्यवस्था होना समय की मांग भी है और शासन प्रणाली की एकरूपता के लिए आवश्यक भी.

भाजपा के कोर एजेंडे का केंद्रीय बिंदु

भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के समय से ही देश में 'एक देश, एक विधान' का सपना देखा गया था. पिछले कुछ वर्षों में जिस प्रकार मोदी सरकार ने कड़े फैसले लिए हैं, उससे यह साफ हो गया है कि राजनीतिक इच्छाशक्ति हो तो दशकों से लंबित मुद्दों को भी सुलझाया जा सकता है. गृह मंत्री अमित शाह के संकेतों और कपिल मिश्रा के तर्कों से यह स्पष्ट है कि आने वाले समय में देश के अन्य राज्यों के साथ-साथ दिल्ली में भी समान नागरिक संहिता को कानूनी जामा पहनाने की प्रक्रिया पर तेजी से काम होगा.

राजनीतिक नफा-नुकसान और आगे की राह

कपिल मिश्रा के इस बयान ने यह संकेत दे दिया है कि दिल्ली की सियासत में आने वाले दिनों में यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड एक सबसे बड़ा वैचारिक और चुनावी केंद्र बनने जा रहा है. देखना यह होगा कि सरकार इस दिशा में औपचारिक कदम कब और किस रूप में बढ़ाती है, लेकिन इतना तय है कि 'यूसीसी' अब केवल कागजी घोषणा नहीं, बल्कि धरातल पर उतरने वाला अगला बड़ा राष्ट्रीय कदम बनने की राह पर है.

बता दें कि UCC यानी समान नागरिक संहिता एक ऐसा प्रस्तावित कानून है, जिसका उद्देश्य भारत के सभी नागरिकों के लिए धर्म, जाति या लिंग के भेद बिना विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेने और संपत्ति के उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत मामलों में एक समान नियम लागू करना है.

यूसीसी का मुख्य उद्देश्य और विशेषताएं

एक समान कानून: इसके लागू होने पर हर धर्म के लोगों के लिए पर्सनल लॉ (जैसे हिंदू मैरिज एक्ट या मुस्लिम पर्सनल लॉ) खत्म हो जाएंगे और सभी नागरिकों पर एक ही कानून लागू होगा.

इसके लागू होने पर हर धर्म के लोगों के लिए पर्सनल लॉ (जैसे हिंदू मैरिज एक्ट या मुस्लिम पर्सनल लॉ) खत्म हो जाएंगे और सभी नागरिकों पर एक ही कानून लागू होगा. लैंगिक समानता: इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को संपत्ति और अधिकारों के मामले में समान और निष्पक्ष न्याय दिलाना है.

इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को संपत्ति और अधिकारों के मामले में समान और निष्पक्ष न्याय दिलाना है. कानूनी सरलीकरण: अदालत और प्रशासन में नागरिकों के व्यक्तिगत मामलों से जुड़ा कन्फ्यूजन कम होता है और कानूनी प्रक्रिया आसान बनती है.





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